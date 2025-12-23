Rayakan Natal dan Tahun Baru di ARYADUTA Menteng

Iklan

Info Event-Menyambut musim perayaan akhir tahun, ARYADUTA Menteng, ikon perhotelan Indonesia selama 51 tahun, menggelar serangkaian acara spesial untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama para tamu, mitra bisnis, masyarakat sekitar, dan karyawannya.

Sebagai salah satu hotel pilihan untuk staycation keluarga saat Natal dan Tahun Baru di Jakarta, ARYADUTA Menteng menghadirkan paket lengkap ramah keluarga, mulai dari akomodasi bernuansa Natal, sajian kuliner tematik untuk segala usia, hampers eksklusif, hingga perayaan malam pergantian tahun bertajuk “Under The Stars”.

Paket Magical Christmas Holiday pada 24-30 Desember menggabungkan fasilitas menginap, kuliner Natal, serta akses eksklusif hotel. Harga Rp 1.881.500 nett per malam hingga 26 Desember 2025 dan Rp 850.000 nett per malam pada 24-30 Desember 2025 (tanpa dinner)

Fasilitas paket meliputi:

- Buffet breakfast untuk dua dewasa dan dua anak di bawah usia 6 tahun

- Christmas welcoming amenities di dalam kamar

- Buffet Christmas dinner untuk dua orang di Ambiente Ristorante

- Dekorasi kamar bertema Natal

- Akses ke ARYADUTA Club Lounge

- Diskon 10 persen untuk food & beverages di seluruh outlet

- Diskon 15 persen untuk perawatan di Annathaya Spa

Untuk melengkapi perayaan Natal, Ambiente Ristorante ARYADUTA Menteng menghadirkan pilihan Christmas Brunch dan Christmas Dinner Buffet pada 24 – 26 Desember 2025 dengan menu internasional dan hidangan khas Natal yang disajikan dalam suasana elegan. Harga Rp 550 ribu nett per orang.

ARYADUTA Menteng juga menghadirkan Festive Hampers 2025 sebagai pilihan hadiah Natal premium bagi keluarga, mitra bisnis, dan relasi. Hampers seharga Rp 650 ribu dikemas secara eksklusif. Isi hampers terdiri dari Christmas Yule Log Cake, handcrafted cookies, premium Savis tea, Beema Honey, holiday scented candle, dan raw honey gingerbread dari Beema.

Menutup tahun 2025, ARYADUTA Menteng menyelenggarakan perayaan Malam Tahun Baru ramah keluarga di Jakarta dengan tema “Under The Stars”, menghadirkan gala dinner, hiburan live, serta rangkaian aktivitas interaktif yang dapat dinikmati oleh orang tua dan anak-anak.

Paket menginap Tahun Baru mulai dari Rp 3.026.000 nett (diskon 10 persen untuk seluruh pengguna Kartu Kredit Bank Mandiri) termasuk menginap di kamar Superior, gala dinner untuk dua orang dewasa dan dua anak, Coundown Party di Pool Terrace Garden, berpeluang mendapatkan grand doorprizes, sarapan pagi untuk dua orang dewasa dan dua anak, dan voucher diskon cicil emas Rp 50 ribu per gram dari TRING! By Pegadaian.

Kids Playground tersedia pada 31 Desember 2025 untuk seluruh tamu yang menginap bersama anak-anak, mulai dari Rumah Balon, Kereta Api yang bisa dinaiki bersama keluarga, permainan menembak, trampoline, Kids Creative Club, painting dan lain-lain.

Adapun rangkaian acara tahun baru meliputi

-Countdown Party bersama Karaokis KIS 95.1 FM dan JAK 101 FM

-Gala Dinner dengan live entertainment (18.00 – 21.30) di The Grand Ballroom

- Berkaraoke bersama Om Sogi, Kamal Rasyid, Nunung CS, Arie Lingua, Rico Ceper dan Sinyo Rita (21.30 – countdown) di Pool Terrace Garden

-DJ performance, games, karaoke, serta puluhan doorprize

- Grand Doorprize berupa Paket menginap di ARYADUTA Bali lengkap dengan tiket pesawat pp untuk dua orang

Perayaan Tahun baru didukung penuh oleh Pegadaian sebagai solusi Investasi Emas Keluarga. Booth pada 31 Desember 2025 melayani konsultasi invetasi emas dan dapatkan suvenir menarik. (*)



