Perumdam Kabupaten Tangerang Salurkan Pipa Air Bersih Gratis

Info Event– Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja atau Perumdam TKR Kabupaten Tangerang hadir memberikan sambungan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Rajeg.

Perumdam TKR bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya menyediakan air bersih dengan melakukan sosialisasi dan simbolis pemasangan jaringan air gratis bagi masyarakat Desa Tanjakan Mekar dan wilayah sekitar TPA Jatiwaringin pada Jumat, 19 Desember 2025. Hal ini agar masyarakat di sekitar TPA dapat menikmati layanan air perpipaan yang layak dan tidak tercemar.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama Perumdam TKR, Sofyan Sapar bersama Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Ujat Sudrajat serta seluruh jajaran OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya. Dewan Pengawas dan struktural Perumdam TKR juga hadir.

Sofyan Sapar mengatakan pemenuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi warga di wilayah terdampak TPA. Sebamyak 250 sambungan langganan jaringan air bersih ini diberikan gratis kepada masyarakat sekitar TPA Tanjakan Mekar. “Kami terus berupaya memberikan akses air bersih yang layak dan aman bagi masyarakat, khususnya untuk mencegah stunting,” ujarnya.

Melalui kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang, Perumdam TKR berkomitmen menghadirkan pelayanan air bersih yang berkelanjutan, agar masyarakat dapat hidup lebih sehat dan sejahtera kedepannya.

Dirut Perumdam TKR is ini juga memberikan paket sembako kepada 250 masyarakat sekitar sebagai bagian dari program Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP).

Bupati Tangerang mengapresiasi Perumdam TKR atas perhatiannya kepada masyarakat kabupaten Tangerang yang terdampak TPA Jatiwaringin. Menurutnya, penyediaan sambungan air bersih gratis ini merupakan langkah nyata ungtuk menjamin hak dasar masyarakat atas akses air bersih yang layak, “Masyarakat yang tadinya terkena dampak TPA Jatiwaringin sekarang bisa menikmati air bersih dengan mudah,” katanya. (*)