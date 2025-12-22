Pencarian Terpopuler

Kuningan City Mall Salurkan Program CSR

Kuningan City Mall menghadirkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyalurkan bantuan dan berbagi sukacita Natal.
Kuningan City Mall menghadirkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyalurkan bantuan dan berbagi sukacita Natal.
Info Event -  Untuk merayakan ulang tahun  yang ke-13 pada 12 Desember 2025 sekaligus menyambut Natal 2025, Kuningan City Mall menghadirkan  program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Kindness Beyond The Stars: Spreading Love, Gratitude, and to Our Local Heroes”.  Program ini menjadi wujud komitmen Kuningan City Mall untuk terus menebarkan nilai kepedulian, kasih, dan kebersamaan pada masyarakat sekitar.

Berkolaborasi dengan rumah ibadah GBI WOW, Kuningan City Mall menyalurkan bantuan dan berbagi sukacita Natal untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI), Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI), para pengemudi taksi online, serta warga sekitar Kuningan City Mall di UG Stage Kuningan City Mall, 19  Desember 2025. Aksi sosial ini didukung oleh Happy Hive, Yakult, dan Leko.

Kuningan City Rilis Prototipe CS AI Robot Pertama

Melalui aksi sosial ini, Kuningan City Mall memberikan apresiasi kapada para local heroes yang selama ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menghadirkan kehangatan Natal bagi anak-anak pejuang kanker dan masyarakat sekitar.

TCR & Marcomm  Manager Kuningan City Mall Fauzan Raditya mengungkapkan momen Natal tahun ini menjadi kesempatan  istimewa untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Di momen ulang tahun dan Natal, Kuningan City Mall ingin memaknai perayaan ini dengan berbagi kasih dan sukacita kepada mereka yang selama ini menjadi bagian dari keseharian mereka. 

Transformasi Mal Kuningan City Menjadi Hi-Tech Mall

“Melalui program Kindness Beyond The Stars, kami berharap semangat cinta, rasa syukur, dan berkat Natal dapat dirasakan oleh local heroes serta anak-anak pejuang kanker. Langkah ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus tumbuh bersama dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar,” ujar Fauzan.

Ke depannya, Kuningan City Mall berkomitmen terus menghadirkan berbagai program sosial berkelanjutan yang sejalan dengan nilai kepedulian, inklusivitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.(*)


Dirut Perumdam TKR is ini juga memberikan paket sembako kepada 250 masyarakat sekitar wilayah terdampak TPA Jatiwaringin, Kecamatan Rajeg.
