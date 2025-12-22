Kuningan City Mall Salurkan Program CSR

Iklan

Info Event - Untuk merayakan ulang tahun yang ke-13 pada 12 Desember 2025 sekaligus menyambut Natal 2025, Kuningan City Mall menghadirkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Kindness Beyond The Stars: Spreading Love, Gratitude, and to Our Local Heroes”. Program ini menjadi wujud komitmen Kuningan City Mall untuk terus menebarkan nilai kepedulian, kasih, dan kebersamaan pada masyarakat sekitar.

Berkolaborasi dengan rumah ibadah GBI WOW, Kuningan City Mall menyalurkan bantuan dan berbagi sukacita Natal untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI), Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI), para pengemudi taksi online, serta warga sekitar Kuningan City Mall di UG Stage Kuningan City Mall, 19 Desember 2025. Aksi sosial ini didukung oleh Happy Hive, Yakult, dan Leko.

Melalui aksi sosial ini, Kuningan City Mall memberikan apresiasi kapada para local heroes yang selama ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menghadirkan kehangatan Natal bagi anak-anak pejuang kanker dan masyarakat sekitar.

TCR & Marcomm Manager Kuningan City Mall Fauzan Raditya mengungkapkan momen Natal tahun ini menjadi kesempatan istimewa untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Di momen ulang tahun dan Natal, Kuningan City Mall ingin memaknai perayaan ini dengan berbagi kasih dan sukacita kepada mereka yang selama ini menjadi bagian dari keseharian mereka.

“Melalui program Kindness Beyond The Stars, kami berharap semangat cinta, rasa syukur, dan berkat Natal dapat dirasakan oleh local heroes serta anak-anak pejuang kanker. Langkah ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus tumbuh bersama dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar,” ujar Fauzan.

Ke depannya, Kuningan City Mall berkomitmen terus menghadirkan berbagai program sosial berkelanjutan yang sejalan dengan nilai kepedulian, inklusivitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.(*)



