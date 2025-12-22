Pencarian Terpopuler

Ratusan Mahasiswa Mendapatkan Beasiswa OSC 2025

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Sebanyak 312 peserta dinyatakan lolos seleksi dan berhak menjadi penerima Beasiswa OSC 2025 dari Medcom.id.
Info Event— Program Beasiswa Online Scholarship Competition (OSC) Medcom.id 2025 resmi rampung. Pengumuman penerima beasiswa dilakukan dalam acara OSC Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat 19 November lalu

Sebanyak 312 peserta dinyatakan lolos seleksi dan berhak menjadi penerima Beasiswa OSC 2025. Para penerima beasiswa dapat mengecek hasil seleksi melalui akun OSC masing-masing serta mengunduh sertifikat pemenang.

Bantuan UPI ke Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatera: Bebas UKT hingga Beasiswa

Para penerima Beasiswa OSC 2025 telah melalui proses seleksi berlapis, dimulai dari online test pada tahap pertama hingga final test pada tahap kedua. Tahun ini, OSC Medcom.id bekerja sama dengan 18 perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi, dengan total kuota 400 beasiswa bagi putra-putri bangsa.

“Pada tahun ini tersedia 400 beasiswa. Untuk S1 ada 364 beasiswa dan S2 ada 36 beasiswa, dengan total nilai beasiswa Rp 29,6 miliar,” ujar Head of Corporate Communication Medcom.id, Herfindo Gading.

Beasiswa S1 dapat diikuti oleh siswa kelas XII maupun lulusan yang belum berkuliah. Sementara itu, beasiswa S2 terbuka untuk umum tanpa batasan usia. Para penerima beasiswa S1 berhak mendapatkan bebas uang pangkal 100 persen serta pembiayaan kuliah hingga delapan semester, sedangkan penerima beasiswa S2 memperoleh pembiayaan kuliah penuh selama empat semester di kampus mitra pilihan.

Mensos dan Mendiktisaintek Sepakati MoU Beasiswa Lulusan Sekolah Rakyat

Dalam sambutannya, CEO Media Group sekaligus Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation (SEBAF), Mirdal Akib, mengatakan anak-anak Indonesia memiliki potensi luar biasa yang perlu didukung melalui akses pendidikan yang merata dan inklusif.

“Anak-anak di seluruh pelosok Indonesia memiliki potensi luar biasa. Melalui Beasiswa OSC, kami ingin membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses pendidikan agar tetap bisa meraih pendidikan tinggi yang layak,” ujar Mirdal.

Sejak pertama kali digelar pada 2015, OSC mengusung model seleksi nasional berbasis online yang inklusif dan transparan. Sebagai beasiswa online pertama dan terbesar di Indonesia, OSC hingga kini telah bekerja sama dengan lebih dari 40 perguruan tinggi ternama serta menyalurkan 3.880 beasiswa jenjang S1 dan S2 dengan total nilai mencapai Rp372 miliar.

Selain itu, di bawah naungan SEBAF yang diluncurkan sejak 2019, OSC juga memberikan dukungan tambahan berupa bantuan biaya hidup (living cost). Hingga 2025, SEBAF telah menyalurkan bantuan biaya hidup kepada 405 awardee dengan total nilai lebih dari Rp 4,3 miliar.

Para penerima Beasiswa OSC 2025 adalah representasi harapan masa depan bangsa. “Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk terus belajar, mewujudkan mimpi, dan memberi dampak positif bagi Indonesia,” kata Mirdal.

Program Beasiswa OSC Medcom.id merupakan kolaborasi antara Medcom.id dan berbagai PTS yang diharapkan dapat terus menjadi daya dukung pendidikan tinggi dan memfasilitasi generasi muda berprestasi dari berbagai latar belakang di seluruh Indonesia.(*)


Dirut Perumdam TKR is ini juga memberikan paket sembako kepada 250 masyarakat sekitar wilayah terdampak TPA Jatiwaringin, Kecamatan Rajeg.
