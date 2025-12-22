BEM UGM Gelar Konferensi Kepemimpinan Nasional 2025

Iklan

Info Event– Nusantara Future Leaders (NFL) 2025, konferensi kepemimpinan nasional yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), resmi dibuka di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Jumat 19 Desember. Sebanyak 100 ketua organisasi pelajar dari 38 provinsi di Indonesia hadir di acara yang berlangsung pada 19–22 Desember 2025.

NFL 2025 dirancang sebagai ruang pembelajaran dan pertukaran gagasan antar pemimpin muda dari berbagai daerah. Forum ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan sekaligus pembentukan jejaring nasional yang berkelanjutan antar organisasi pelajar.

Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengatakan seluruh masalah yang dihadapi bangsa ini berangkat dari satu krisis, yaitu krisis kepemimpinan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Lebih mudah kita temukan penguasa ketimbang pemimpin.

“BEM UGM telah merespons krisis itu dengan berbagai kajian serta kritik atas isu publik. Namun, di saat bersamaan, BEM UGM sadar perlunya menyiapkan generasi baru yang beringegritas untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. NFL hadir untuk itu," ujarnya.

Acara pembukaan NFL 2025 turut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Stella Christire. Kedua tokoh tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif strategis bagi para peserta dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di tingkat lokal, nasional, dan global.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda, mulai dari workshop kepemimpinan, seminar nasional, mentoring dan pelatihan, youth roundtable, hingga visitasi nusantara. Rangkaian kegiatan ini dirancang untuk mendorong diskusi strategis sekaligus praktik kepemimpinan yang kontekstual dengan tantangan kebangsaan saat ini.

Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, mengatakan, universitas perlu menjadi ruang tumbuh bagi pemimpin muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peka dan berintegritas, dan NFL 2025 menjadi salah satu ikhtiar ke arah itu.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, menyatakan Kepemimpinan masa depan menuntut kolaborasi dan keberanian mengambil peran. “Forum seperti NFL penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan tersebut,” katanya.

Melalui penyelenggaraan Nusantara Future Leaders 2025, BEM UGM berharap dapat berkontribusi menyiapkan generasi pemimpin muda yang kolaboratif, adaptif, dan memiliki kepedulian sosial yang kuat dalam menjawab tantangan masa depan bangsa.(*)








