Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

BEM UGM Gelar Konferensi Kepemimpinan Nasional 2025

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) menggelar Nusantara Future Leaders (NFL) 2025.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) menggelar Nusantara Future Leaders (NFL) 2025.
Iklan

Info Event– Nusantara Future Leaders (NFL) 2025, konferensi kepemimpinan nasional yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), resmi dibuka di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Jumat 19 Desember. Sebanyak 100 ketua organisasi pelajar dari 38 provinsi di Indonesia hadir di acara yang berlangsung pada 19–22 Desember 2025.

NFL 2025 dirancang sebagai ruang pembelajaran dan pertukaran gagasan antar pemimpin muda dari berbagai daerah. Forum ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan sekaligus pembentukan jejaring nasional yang berkelanjutan antar organisasi pelajar.

Baca juga:

Debat BEM UGM dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Batal

Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengatakan seluruh masalah yang dihadapi bangsa ini berangkat dari satu krisis, yaitu krisis kepemimpinan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Lebih mudah kita temukan penguasa ketimbang pemimpin.

“BEM UGM telah merespons krisis itu dengan berbagai kajian serta kritik atas isu publik. Namun, di saat bersamaan, BEM UGM sadar perlunya menyiapkan generasi baru yang beringegritas untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. NFL hadir untuk itu," ujarnya.

Acara pembukaan NFL 2025 turut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Stella Christire. Kedua tokoh tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif strategis bagi para peserta dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di tingkat lokal, nasional, dan global.

Baca juga:

BEM UGM Keluar dari Keluarga Mahasiswa: Sikap Rektorat hingga Rencana Organisasi

Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda, mulai dari workshop kepemimpinan, seminar nasional, mentoring dan pelatihan, youth roundtable, hingga visitasi nusantara. Rangkaian kegiatan ini dirancang untuk mendorong diskusi strategis sekaligus praktik kepemimpinan yang kontekstual dengan tantangan kebangsaan saat ini.

Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, mengatakan, universitas perlu menjadi ruang tumbuh bagi pemimpin muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peka dan berintegritas, dan NFL 2025 menjadi salah satu ikhtiar ke arah itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, menyatakan Kepemimpinan masa depan menuntut kolaborasi dan keberanian mengambil peran. “Forum seperti NFL penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan tersebut,” katanya. 

Melalui penyelenggaraan Nusantara Future Leaders 2025, BEM UGM berharap dapat berkontribusi menyiapkan generasi pemimpin muda yang kolaboratif, adaptif, dan memiliki kepedulian sosial yang kuat dalam menjawab tantangan masa depan bangsa.(*)


 

 


Iklan

Berita Selanjutnya

Dirut Perumdam TKR is ini juga memberikan paket sembako kepada 250 masyarakat sekitar wilayah terdampak TPA Jatiwaringin, Kecamatan Rajeg.
BEM UGMUniversitas Gadjah Madakepemimpinan

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Debat BEM UGM dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Batal

9 hari lalu

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto. Dok. Pribadi
Debat BEM UGM dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Batal

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menantang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa tau MPM berdebat tentang peran student government atau organisasi kemahasiswaan sebagai buntut dari keluarnya BEM UGM dari Keluarga Mahasiswa.


BEM UGM Keluar dari Keluarga Mahasiswa: Sikap Rektorat hingga Rencana Organisasi

22 hari lalu

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
BEM UGM Keluar dari Keluarga Mahasiswa: Sikap Rektorat hingga Rencana Organisasi

Anggapan bahwa BEM UGM mewakili 42 ribu mahasiswa justru mempersempit ruang partisipasi gerakan.


Rencana BEM UGM Setelah Keluar dari Keluarga Mahasiswa

24 hari lalu

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
Rencana BEM UGM Setelah Keluar dari Keluarga Mahasiswa

BEM UGM ingin memperbaiki semua hal yang tidak relevan dan justru melemahkan efektivitas gerakan mahasiswa.


Respons Wakil Rektor UGM Soal BEM yang Keluar dari Keluarga Mahasiswa

24 hari lalu

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto. Dok. Pribadi
Respons Wakil Rektor UGM Soal BEM yang Keluar dari Keluarga Mahasiswa

Pimpinan rektorat UGM telah memberikan ruang kepada mahasiswa di era demokrasi untuk menyampaikan kritik.


Top Nasional: MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR hingga Penanganan Bencana

24 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani berpidato ketika rapat paripurna khusus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2025. Tempo/Amston Probel
Top Nasional: MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR hingga Penanganan Bencana

Putusan terbaru MK ihwal gugatan rakyat bisa memecat anggota DPR mendapat perhatian publik.


Alasan BEM UGM Keluar dari Keluarga Mahasiswa

25 hari lalu

Tiyo Ardianto. Dok. KPUM UGM
Alasan BEM UGM Keluar dari Keluarga Mahasiswa

Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengatakan keputusan untuk keluar dari Keluarga Mahasiswa UGM itu muncul dari keinginan untuk memperbaiki sistem organisasi


BEM UGM Keluar dari Keluarga Mahasiswa

26 hari lalu

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto. Dok. Pribadi
BEM UGM Keluar dari Keluarga Mahasiswa

Badan Eksekutif UGM menyatakan keluar dari Keluarga Mahasiswa sebagai payung yang menaungi organisasi kemahasiswaan di kampus tersebut.


BEM UGM Kecam Gugatan Mentan Amran Sulaiman terhadap Tempo

47 hari lalu

Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di Graha Mandiri, Jakarta, 21 Oktober 2025. Tempo/Alfitria
BEM UGM Kecam Gugatan Mentan Amran Sulaiman terhadap Tempo

BEM UGM menilai gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman serampangan dan bentuk pengkhianatan reformasi.


Hasil Riset BEM UGM Setahun Prabowo-Gibran: Rapor Sangat Buruk

55 hari lalu

BEM KM UGM Yogyakarta mengarak seekor sapi dengan kepala bertudung poster bergambar Presiden Prabowo Subianto sebagai kritik terhadap program makan bergizi gratis di Bundaran UGM, 24 September 2025. Tempo/Shinta Maharani
Hasil Riset BEM UGM Setahun Prabowo-Gibran: Rapor Sangat Buruk

BEM UGM mengeluarkan hasil riset tentang kinerja setahun Prabowo-Gibran. Riset ini melibatkan responden dari mahasiswa dan tenaga kependidikan.


Giliran BEM se-Bali Mengundurkan Diri dari Aliansi BEM SI

30 Juli 2025

Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan membakar flare dalam aksi cabut UU TNI di depan DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung, 30 Juni 2025. Tempo/Prima Mulia
Giliran BEM se-Bali Mengundurkan Diri dari Aliansi BEM SI

Ramai-ramai sejumlah BEM keluar dari aliansi BEM SI.