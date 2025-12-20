Artotel Group Umumkan Pembukaan Hotel Maxone Batam

Iklan

Info Event — Artotel Group kembali memperluas portfolio hotelnya dengan mengumumkan pembukaan Maxone Batam pada 12 Desember 2025. Dengan mengusung konsep Midscale modern yang mengutamakan fungsionalitas dan kenyamanan tamu, hotel Maxone Batam menawarkan 104 kamar yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti all-day-dining restaurant serta beberapa ruang pertemuan yang ideal untuk berbagai kegiatan MICE hingga acara bersifat intimate.

Terletak di kawasan Lubuk Baja, salah satu pusat komersial di kota Batam, aksesibilitas Maxone Batam sangat mudah dijangkau baik oleh tamu domestik maupun Internasional. Hotel ini berjarak 30 menit dari Hang NadimInternational Airport dan 15 menit dari Harbour Bay Ferry Terminal, menjadikannya sebagai pilihan tepat bagi wisatawan Singapura yang ingin berkunjung ke kota Batam.

Lokasinya yang berada di pusat kota juga memberikan akses yang cepat menuju sejumlah destinasi populer, seperti Nagoya Hill Shopping Center, Vihara Budhi Bhakti, Batam City Square Mall, Grand Batam Mall, dan ikon wisata Jembatan Barelang.

Kehadiran hotel ini menjadi spesial karena merupakan properti brand Maxone pertama di Batam yang dihadirkan Artotel Group sebagai pilihan akomodasi modern, terjangkau, dan memiliki karakter kuat. “Harapan kami Maxone Batam dapat memberikan pelayanan akomodasi yang nyaman dan berkesan untuk para wisatawan serta turut mendukung peningkatan sektor pariwisata di Batam.” ujar Chief Operating Officer Artotel Group, Eduard Rudolf Pangkerego.

Owner Maxone Batam yang besar di pulau, anak Moro, putra daerah Kepulauan Riau melihat Batam adalah kota yang terus tumbuh, sebuah kota yang hidup, penuh peluang, dan penuh interaksi dari berbagai daerah dan negara.

“Kami berharap dapat menjadikan Maxone Batam sebagai rumah kedua bagi wisatawan, pelaku bisnis, maupun warga lokal yang ingin menikmati suasana yang berbeda. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Herry Susanto.

Untuk periode pembukaan, Maxone Batam menawarkan harga menginap spesial, termasuk sarapan untuk dua orang berlaku hingga 30 Desember 2025. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi maxonebatam.com atau akun Instagram resmi @maxonebatam.




