Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

eBizLink 2025 Perkuat Promosi Produk Malaysia

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Malaysia External Trade Development Corporation meluncurkan rangkaian kegiatan eBizLink 2025..
Malaysia External Trade Development Corporation meluncurkan rangkaian kegiatan eBizLink 2025..
Iklan

Info Event — Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) Jakarta resmi meluncurkan rangkaian kegiatan eBizLink 2025, sebuah program strategis yang dirancang untuk mendukung ekspor Malaysia melalui pemasaran digital yang lebih terarah dan kolaboratif. Program ini menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintah Malaysia melalui inisiatif Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi (PEMERKASA) untuk memperkuat promosi dagang secara global.

Trade Commissioner MATRADE Jakarta, Suresh Kumar, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi produk Malaysia karena kedekatan budaya, selera, dan preferensi konsumen.

Baca juga:

TNI: Promosi Berdasarkan Kompetensi, Bukan Kedekatan Politik

“Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap produk Malaysia sangat tinggi. Mereka menyukai rasa yang mirip dengan produk lokal, sertifikasi halal yang kuat, dan kualitas produk yang kompetitif,” ujar Suresh dalam sesi wawancara YouTube resmi MATRADE Jakarta.

Dalam wawancaranya, Suresh menegaskan bahwa eBizLink 2025 tidak hanya bertujuan mempromosikan brand Malaysia, tetapi juga memperkuat sinergi dagang dengan pelaku usaha Indonesia, termasuk UMKM.

“Kami ingin ekosistem bisnis kedua negara berkembang bersama. Melalui MATRADE, kami mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan antara eksportir Malaysia dan distributor, importir, serta UMKM Indonesia,” katanya.

Baca juga:

Promosi Liburan Akhir Tahun di Hotel Prime Plaza Sanur

Salah satu nilai tambah terbesar tahun ini adalah komponen optimisasi toko e-commerce bagi importir dan distributor yang menjual produk Malaysia. Berbeda dari tahun sebelumnya, eBizLink 2025 memberikan strategic playbook yang dapat langsung dipraktikkan oleh para pelaku usaha digital.

Para mitra bisnis mendapatkan panduan dalam:

Optimalisasi halaman toko (store optimisation),

Strategi konten, foto, dan copywriting,

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Manajemen harga dan promosi,

Pemanfaatan fitur iklan marketplace,

Serta cara meningkatkan konversi dan visibilitas produk.

“Tahun ini, kami ingin memastikan para pemilik toko online tidak hanya menjual produk Malaysia, tetapi juga berkembang. Mereka mendapatkan resep jitu untuk menang di e-commerce,” ujar Suresh.

Untuk kampanye digital, MATRADE Jakarta bekerja sama dengan nano influencers dibandingkan pendekatan KOL Celebrity, yang dinilai lebih efektif menjangkau lapisan masyarakat secara organik. “Nano influencers memberikan pendekatan yang lebih personal dan kredibel. Mereka berbicara langsung kepada komunitas yang percaya kepada mereka,” ujar Suresh.

eBizLink 2025 akan membawa banyak penawaran dan aktivitas menarik bagi konsumen Indonesia. Masyarakat dapat menikmati produk makanan-minuman, hingga produk lifestyle dari berbagai brand Malaysia dengan promo khusus. “Tahun ini lebih banyak pilihan, lebih banyak penawaran, dan lebih banyak kesempatan bagi konsumen untuk mencoba produk baru,” ujarnya.(*)

 


Iklan

Berita Selanjutnya

Perwakilan Tempo, Transparency International Indonesia dan ISI sedang mendiskusikan event INSTAR, sebuah pemeringkatan ESG untuk perusahaan publik.
PromosiMalaysiaE-Commerce

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TNI: Promosi Berdasarkan Kompetensi, Bukan Kedekatan Politik

9 Oktober 2025

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Freddy Ardianzah dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menggelar konferensi pers penangkapan anggota TNI saat demonstrasi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, 5 September 2025. Tempo/Eka Yudha Saputra
TNI: Promosi Berdasarkan Kompetensi, Bukan Kedekatan Politik

TNI menyatakan, selama beberapa dekade, promosi jabatan selalu mengedepankan meritokrasi dan kompetensi.


Promosi Liburan Akhir Tahun di Hotel Prime Plaza Sanur

4 September 2025

Menyambut perayaan Natal dan pergantian tahun, Hotel Prime Plaza Sanur menghadirkan promosi menarik.
Promosi Liburan Akhir Tahun di Hotel Prime Plaza Sanur

Untuk menyambut liburan akhir tahun, Hotel Prime Plaza Sanur Bali menghadirkan promosi menarik.


Apkasi Otonomi Expo 2025 Siap Jadi Gerbang Global Produk Unggulan Daerah

25 Agustus 2025

Produk hasil kerajinan dan UMKM Kabupaten Batanghari yang dipamerkan di stan Apkasi Otonomi Expo, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/AFRILIA
Apkasi Otonomi Expo 2025 Siap Jadi Gerbang Global Produk Unggulan Daerah

Apkasi Otonomi Expo 2025 jadi ajang kurasi produk unggulan daerah, penguatan rantai pasok, hingga perluasan pasar global.


Promosi Menyesatkan, BPOM Tarik Izin Edar 14 Kosmetik

13 Agustus 2025

Ilustrasi kosmetik alami. shutterstock.com
Promosi Menyesatkan, BPOM Tarik Izin Edar 14 Kosmetik

BPOM menilai, promosi kosmetik itu melanggar norma kesusilaan dan berlebihan.


Perjalanan Karier Dedi Prasetyo dan Harta Kekayaan Wakapolri Baru Itu

6 Agustus 2025

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Foto: ANTARA/HO-Divisi Humas Polri.
Perjalanan Karier Dedi Prasetyo dan Harta Kekayaan Wakapolri Baru Itu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri baru menggantikan Komjen Ahmad Dofiri.


Jurus KFC Hadapi Daya Beli Masyarakat yang Turun: Tebar Diskon hingga Promosi Lewat Sosial Media

27 Juni 2025

Pengunjung tengah memilih menu pada restoran cepat saji KFC di pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa, 19 November 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jurus KFC Hadapi Daya Beli Masyarakat yang Turun: Tebar Diskon hingga Promosi Lewat Sosial Media

Pada 4 Juni lalu, KFC mengumumkan telah memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk dengan menandatangani tiga akta perjanjian kredit.


Pisa SC Masuk Serie A Saat Diasuh Filippo Inzaghi

8 Mei 2025

Pisa SC. Wikipedia
Pisa SC Masuk Serie A Saat Diasuh Filippo Inzaghi

Pisa SC dengan pelatih Filippo Inzaghi mengakhiri penantian untuk tampil kompetisi tertinggi sepak bola Italia setelah terakhir kali pada 1991


8 Produk Kosmetik yang Nomor Izin Edernya Dicabut karena Promosinya Tidak Sesuai Norma Kesusilaan

4 Mei 2025

Logo BPOM. twitter.com
8 Produk Kosmetik yang Nomor Izin Edernya Dicabut karena Promosinya Tidak Sesuai Norma Kesusilaan

Delapan produk kosmetik ini nomor izin edarnya dicabut BPOM karena mengklaim bisa meningkatkan stamina pria.


Hari Buruh: Ada Promo Makanan Hingga Tiket Wahana

1 Mei 2025

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) melakukan aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR RI, Jakarta, 1 Mei 2025. Tempo/Amston Probel
Hari Buruh: Ada Promo Makanan Hingga Tiket Wahana

Sejumlah pengusaha memanfaatkan momen Hari Buruh Internasional dengan menawarkan promosi.


Hakim Vonis Mahasiswa 2,5 Tahun Penjara karena Promosi Judi Online

24 April 2025

Terdakwa Indah Siska Sari ketika mendengarkan putusan majelis hakim di Ruang Sidang Cakra III, Pengadilan Negeri Medan, Sumut, Rabu, 23 April 2025. ANTARA/Aris Rinaldi Nasution
Hakim Vonis Mahasiswa 2,5 Tahun Penjara karena Promosi Judi Online

Hakim juga menghukum mahasiswa yang promosikan judi online itu membayar denda Rp 50 juta.