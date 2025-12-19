eBizLink 2025 Perkuat Promosi Produk Malaysia

Iklan

Info Event — Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) Jakarta resmi meluncurkan rangkaian kegiatan eBizLink 2025, sebuah program strategis yang dirancang untuk mendukung ekspor Malaysia melalui pemasaran digital yang lebih terarah dan kolaboratif. Program ini menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintah Malaysia melalui inisiatif Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi (PEMERKASA) untuk memperkuat promosi dagang secara global.

Trade Commissioner MATRADE Jakarta, Suresh Kumar, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi produk Malaysia karena kedekatan budaya, selera, dan preferensi konsumen.

“Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap produk Malaysia sangat tinggi. Mereka menyukai rasa yang mirip dengan produk lokal, sertifikasi halal yang kuat, dan kualitas produk yang kompetitif,” ujar Suresh dalam sesi wawancara YouTube resmi MATRADE Jakarta.

Dalam wawancaranya, Suresh menegaskan bahwa eBizLink 2025 tidak hanya bertujuan mempromosikan brand Malaysia, tetapi juga memperkuat sinergi dagang dengan pelaku usaha Indonesia, termasuk UMKM.

“Kami ingin ekosistem bisnis kedua negara berkembang bersama. Melalui MATRADE, kami mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan antara eksportir Malaysia dan distributor, importir, serta UMKM Indonesia,” katanya.

Salah satu nilai tambah terbesar tahun ini adalah komponen optimisasi toko e-commerce bagi importir dan distributor yang menjual produk Malaysia. Berbeda dari tahun sebelumnya, eBizLink 2025 memberikan strategic playbook yang dapat langsung dipraktikkan oleh para pelaku usaha digital.

Para mitra bisnis mendapatkan panduan dalam:

Optimalisasi halaman toko (store optimisation),

Strategi konten, foto, dan copywriting,

Manajemen harga dan promosi,

Pemanfaatan fitur iklan marketplace,

Serta cara meningkatkan konversi dan visibilitas produk.

“Tahun ini, kami ingin memastikan para pemilik toko online tidak hanya menjual produk Malaysia, tetapi juga berkembang. Mereka mendapatkan resep jitu untuk menang di e-commerce,” ujar Suresh.

Untuk kampanye digital, MATRADE Jakarta bekerja sama dengan nano influencers dibandingkan pendekatan KOL Celebrity, yang dinilai lebih efektif menjangkau lapisan masyarakat secara organik. “Nano influencers memberikan pendekatan yang lebih personal dan kredibel. Mereka berbicara langsung kepada komunitas yang percaya kepada mereka,” ujar Suresh.

eBizLink 2025 akan membawa banyak penawaran dan aktivitas menarik bagi konsumen Indonesia. Masyarakat dapat menikmati produk makanan-minuman, hingga produk lifestyle dari berbagai brand Malaysia dengan promo khusus. “Tahun ini lebih banyak pilihan, lebih banyak penawaran, dan lebih banyak kesempatan bagi konsumen untuk mencoba produk baru,” ujarnya.(*)



