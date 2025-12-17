Pencarian Terpopuler

Kuningan City Rilis Prototipe CS AI Robot Pertama

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

Kuningan City Mall meluncurkan Prototype Customer Service AI Robot
Kuningan City Mall meluncurkan Prototype Customer Service AI Robot
Info Event-Menginjak usia ke-13 pada 12 Desember 2025, Kuningan City Mall kembali menghadirkan rangkaian acara spesial bertajuk Kristmasversary yang tahun ini mengangkat tema futuristik “Kristmas In Space”.

Dalam momentum perayaan ini, Kuningan City Mall memperkenalkan dua inovasi terbaru yang menjadi langkah awal menuju hi-tech mall di Jakarta dengan meluncurkan Prototype Customer Service AI Robot pertama oleh shopping mall di Indonesia dan aplikasi resmi Kuningan City Mall.

Baca juga:

Transformasi Mal Kuningan City Menjadi Hi-Tech Mall

Dikenal sebagai The Leading Sport and F&B Concept Mall, Kuningan City berkomitmen menghadirkan pengalaman berbelanja yang relevan dengan perkembangan zaman.

Prototipe CS AI Robot milik Kuningan City, bernama Airy, dirancang untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan pengunjung secara real-time, mulai dari tenant directory, penawaran promo, informasi event, hingga navigasi di dalam mall. Kehadiran robot ini menjadi power tool baru bagi Kuningan City Mall dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pengalaman interaktif yang lebih modern, cepat, dan efisien.

Prototipe CS AI Robot tidak menggantikan peran CS konvensional, tapi berfungsi sebagai layanan pendamping untuk bekerja beriringan.

Baca juga:

Rayakan HUT RI Lewat Karya di Mal Kuningan City

TCR & Marcomm Manager Kuningan City Mall Fauzan S. Utomo, mengungkapkan prototipe CS AI Robot dan aplikasi Kuningan City Mall menjadi projek pengembangan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan customer kedepannya.“Harapannya Kuningan City Mall menjadi destinasi yang bukan hanya nyaman, namun juga selaras dengan perkembangan teknologi,” katanya.

“Perilisan prototype CS AI Robot ini langkah yang baik bagi Kuningan City Mall, apalagi teknologi ini pertama di Indonesia, terkhususnya di pusat. Entrepreneur, public figure, dan technology enthusiast Raymond Chin mengatakan prototipe CS AI Robot mampu menjadi alat untuk meningkatkan customer satisfaction, para pengunjung akan mendapat pengalaman unik, mulai dari belanja, beraktivitas seru, hingga makan. Prototipe CS AI Robot pertama ini selanjutnya akan berlokasi di Concierge Kuningan City Mall, Lantai Upper Ground.

Perayaan Meriah Kristmas in Space di Kuningan City Mall menyuguhkan rangkaian event dan loyalty program spesial bagi customer setianya yakni:

Music Show, 12 Desember 2025

Acara yang menghadirkan J-Rocks dan The Lantis di Dynamic Stage (Nature Lobby) berlangsung pukul 17.00-21.00 WIB. Sementara Bernadya dan Ardhito Pramono akan mengguncang main stage (Upper Ground).

The Games Show, 11 Desember 2025

Loyalty program ini menjadi salah satu bentuk apresiasi Kuningan City Mall terhadap pelanggan. Loyal customer yang beruntung mendapat kesempatan eksklusif menikmati pengalaman belanja sepuasnya hingga Rp13 juta di tenant SUKO.

Shopping F13sta, 11-13 Desember 2025

Selama tiga hari, pengunjung dapat membeli voucher belanja senilai Rp 200 ribu di meja customer service area concierge, lalu langsung menerima voucher Rp 300 ribu.

AnniversaRun & AnniversaRide, 21 Desember 2025

Kegiatan ini selain wadah berkumpulnya sport enthusiast, juga memperkuat posisi Kuningan City Mall sebagai pusat gaya hidup urban.

Kristmas Treats, 22-26 Desember 2025

Pengunjung yang bertransaksi minimal Rp 100 ribu memperoleh voucher Rp100 ribu.

Long Weekend Treats, 29 Desember 2025 – 2 Januari 2026

Pengunjung yang bertransaksi minimal Rp 100 ribu dapat memperoleh voucher Rp100 ribu. (*)


Tayo Station Indonesia resmi hadir di Lotte Mall Bintaro,
Kuningan CityPrototipeAI

