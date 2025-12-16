Tayo Station Indonesia Resmi Dibuka di Bintaro

Iklan

Info Event-Tayo Station Indonesia, ruang bermain indoor bertema Tayo the Little Bus pertama di Indonesia, kini resmi hadir di Lotte Mall Bintaro, Lantai 1. Kehadiran Tayo Station menambah pilihan destinasi rekreasi keluarga yang aman dan edukatif, khususnya bagi anak-anak usia 4-12 tahun.

Diusung langsung dari Korea dan diadaptasi dari karakter-karakter dalam serial Tayo yang telah akrab di kalangan anak-anak, Tayo Station menawarkan pengalaman bermain yang memadukan unsur pembelajaran, eksplorasi, dan aktivitas fisik.

Baca juga:

Pendekatan edutainment ini memungkinkan anak mengenal berbagai konsep dasar seperti aturan berlalu lintas, keberanian mengambil keputusan, hingga kerjasama sederhana melalui aktivitas yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Salah satupengalaman yang diperkenalkan adalah konsep “first driving lesson” dalam bentuk permainan berkendara ramah anak di area tematik.

Selain zona berkendara, Tayo Station menghadirkan berbagai area pretend-play seperti Rogi’s Wash Station, Hana’s Repair Shop, Frank’s Fire Station, dan Poco’s Construction Site, yang mengajak anak memainkan peran melalui aktivitas bermain dan belajar yang seru dan edukatif.

Pengunjung Tayo Station di Lotte Mall Bintaro juga dapat mengikuti Meet and Dance with Tayo pada jadwal tertentu, sementara orang tua dapat beristirahat di Seoul-themed Lounge sambil tetap memantau aktivitas anak.

Baca juga:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kehadiran Tayo Station di Lotte Mall Bintaro diharapkan dapat menjadi alternatif aktivitas bagi orang tua yang ingin memberikan pengalaman bermain yang bermakna bagi anak. Sebuah ruang yang dapat dinikmati bersama, terutama dalam menyambut liburan akhir tahun. Jam operasional pukul 10.00–22.00 WIB dengan pembayaran tiket cashless.

Lokasi Tayo Station strategis, berada di Lotte Mall Bintaro, Sektor 7 dan mudah dijangkau melalui berbagai moda transportasi. Pengunjung yang menggunakan TransJakarta dapat turun di halte Bintaro Jaya Sektor 7, dengan jarak berjalan kaki sekitar 5–7 menit menuju area mall.

Bagi pengguna KRL, stasiun terdekat adalah Stasiun Jurangmangu, yang dapat dilanjutkan dengan transportasi daring dalam waktu sekitar 10–15 menit. Untuk kendaraan pribadi, mall ini berjarak sekitar lima menit dari Gerbang Tol Pondok Aren, sehingga memudahkan akses bagi keluarga dari Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan sekitarnya.

Ikuti Tayo Station di media sosial Instagram: @tayostation_indo, TikTok: @tayostation_indo, dan website: tayostation.id. (*)