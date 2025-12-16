Nikmati Liburan Keluarga yang Nyaman di BATIQA Hotel Cirebon

Iklan

Info Event- Menjelang musim liburan akhir tahun, BATIQA Hotel Cirebon menghadirkan penawaran spesial bertajuk “Family Holiday Promo”. Program ini dirancang untuk keluarga yang ingin berlibur dengan nyaman tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 690 ribu termasuk satu kamar Superior dan sarapan untuk dua orang.

Paket ini memberikan kenyamanan penuh bagi keluarga yang datang ke Cirebon menggunakan kereta. Tamu tidak perlu khawatir soal transportasi, karena BATIQA Hotel Cirebon menyediakan layanan antar dan jemput ke stasiun secara gratis. Dengan begitu, perjalanan menuju hotel maupun saat kembali ke stasiun menjadi jauh lebih mudah dan praktis.

Lokasi hotel yang berada di tengah kota juga memberikan keuntungan tersendiri. Akses menuju pusat kuliner, pusat perbelanjaan, dan berbagai destinasi wisata keluarga terasa lebih dekat, sehingga mobilitas selama liburan semakin efisien. “Promo ini kami siapkan agar keluarga bisa menikmati liburan akhir tahun tanpa ribet. Tamu cukup datang dan kami akan bantu mengakomodir kebutuhan selama menginap,” ujar General Manager BATIQA Hotel Cirebon Zubaedi .

Dengan fasilitas lengkap, lokasi strategis, serta harga yang bersahabat, “Family Holiday Promo” menjadi pilihan tepat bagi keluarga yang sedang merencanakan liburan akhir tahun di Cirebon. Ketersediaan kamar terbatas, sehingga reservasi lebih awal sangat dianjurkan.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, tamu dapat menghubungi BATIQA Hotel Cirebon melalui WhatsApp atau nomor telepon resmi hotel di nomor 0811244879 atau 02318338000.(*)



