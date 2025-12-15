Pencarian Terpopuler

Tahun Baru Bernuansa Tropis di BWP The Hive Cawang

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Best Western Premier (BWP) The Hive Cawang menghadirkan WonderfulTropical New Year 2026
Best Western Premier (BWP) The Hive Cawang menghadirkan WonderfulTropical New Year 2026" .
Info Event — Best Western Premier (BWP) The Hive mengundang para tamu untuk merayakan pergantian tahun dengan pengalaman istimewa melalui acara “Wonderful Tropical New Year 2026” pada Kamis, 31 Desember 2025, di Heather Resto, Lantai 5. Perayaan ini menghadirkan konsep tropis yang hangat, meriah, dan penuh warna, menjadikan malam Tahun Baru lebih berkesan bagi seluruh tamu.

Untuk melengkapi pengalaman kuliner spesial, acara New Year’s Dinner tahun ini juga akan menghadirkan rangkaian hiburan menarik, mulai dari penampilan band perkusi, aksi pesulap, hingga fire dance yang spektakuler sebagai penutup malam. Adapun Grandprize yang akan didapatkan bagi tamu yang beruntung adalah berupa scooter listrik, Smart TV, smart watch, hotel voucher dan lainnya.

Baca juga:

PLN Pastikan Pasokan Listrik Menjelang Nataru dalam Kondisi Aman

Heather Resto akan menyajikan New Year’s Dinner dengan aneka hidangan premium bertema tropis, lengkap dengan dekorasi liburan dan atmosfer perayaan yang hangat. Harga Promo Wonderful Tropical New Year 2026 yakni New Year’s Dinner Rp 449,900 nett per orang sedangkan paket kamar Rp 2 juta nett per kamar per malam termasuk New Year’s Dinner dan sarapan untuk dua orang.

Marketing Communication BWP The Hive, Shafana Zanubia mengatakan “Wonderful Tropical New Year 2026 dihadirkan dengan suasana tropis yang ceria, dipadukan dengan hiburan spesial yang akan menemani tamu sepanjang malam. “Kami ingin memastikan seluruh tamu menutup tahun 2025 dengan penuh kebahagiaan dan pengalaman yang tak terlupakan,” ujarnya.

Scroll Untuk Melanjutkan

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menikmati pengalaman menginap yang nyaman dan elegan di kawasan strategis Cawang, Jakarta Timur, sambil menikmati keuntungan eksklusif hanya dengan follow akun official instagram @bwp.th dan dapatkan diskon. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan sosial dan layanan dari Hotel Best Western Premier The Hive, silakan kunjungi situs resmi atau hubungi customer service di nomor whatsapp +62 811-8138-809 .(*)

Baca juga:

Menteri Abdul Mu'ti Minta Sekolah Tak Beri Tugas Selama Libur Akhir Tahun


Kuningan City Mall meluncurkan Prototype Customer Service AI Robot
Tahun BaruCawang Best Western Premier The Hive

