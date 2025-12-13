Metland Kertajati Perkuat Pengembangan Kawasan Rebana

Iklan

Info Event - Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) Metropolitan kini berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, ditandai dengan percepatan pembangunan infrastruktur, tumbuhnya kawasan industri serta meningkatnya minat investor berkat posisi strategisnya.

Hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, perluasan konektivitas tol, dan perencanaan terpadu pemerintah memperkuat proyeksi Rebana sebagai poros ekonomi dan industri masa depan. Tercatat ada 36 tenant industri di Kawasan Rebana dengan nilai investasi hingga kuartal III tahun 2025 mencapai lebih dari Rp 25 triliun, lebih tinggi dibanding 2024.



Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Rebana, Helmi Yahya menyampaikan Kawasan Rebana mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari angka Jawa Barat maupun nasional. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Rebana mencapai 5,53 persen.

“Majalengka merupakan salah satu daerah yang paling pesat perkembangan pembangunannya, laju pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 (YoY) mencapai 8,07 persen tertinggi kedua di Rebana dan menyerap 18.933 tenaga kerja hingga triwulan III tahun 2025, tertinggi di Rebana,”ujar Helmi Yahya dalam paparan pada kegiatan Media Gathering Metland Kertajati, Sabtu 13 Desember.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Metland pada akhir 2024 lalu memperkenalkan Metland Kertajati sebagai kawasan hunian dan komersial modern mendukung industri di kawasan Rebana yang semakin berkembang. “Kawasan industri berkembang pastinya memerlukan sarana tempat tinggal baik hunian ataupun hotel untuk long stay guest di sekitar kawasan dan Metland Kertajati menjawab kebutuhan tersebut,’ ujar Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk Anhar Sudradjat.

Kawasan Rebana membutuhkan fasilitas yang tidak hanya mendukung mobilitas dan aktivitas industri, tetapi juga menghidupkan kawasan, kehadiran Metland Kertajati memberikan energi baru bagi pertumbuhan Kawasan Rebana dan menjadi bagian penting dari transformasi wilayah ini menuju pusat ekonomi modern Jawa Barat.

Direktur PT Metropolitan Land Tbk Nitik Hening, memaparkan konsep pengembangan Metland Kertajati yang akan dikembangkan dengan konsep New City yang memadukan hunian, pusat komersial, fasilitas publik seperti hotel, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, ruang terbuka hijau hingga jaringan usaha yang saling terintegrasi.

Tahap pertama pembangunan, Metland Kertajati membuka lahan seluas empat hektar dengan nama Sava Terra dengan varian produk rumah, ruko serta rumah kos (rukos) yang habis terjual. Saat ini sedang dipasarkan Ruko Dharmawangsa, untuk menghidupkan area komersial dan sedang mempersiapkan Cluster Tanasultan, hunian premium. Pilihan luas tanah dari 160 m2 hingga 256 m2 yang dibanderol harga mulai Rp 2,7 miliar dengan target pasar masyarakat lokal.

Di kesempatan yang sama, Direktur PT Metropolitan Land Tbk Wahyu Sulistio menyampaikan langkah strategis Metland dalam mengembangkan jaringan bisnis hotel dibawah naungan Metland Hotel Grup (MHG)

Metland Smara Hotel Kertajati, hotel bintang empat yang beroperasi sejak 2021 menargetkan kegiatan MICE dan kebutuhan akomodasi modern bagi korporasi bisnis dan industri Kawasan Rebana yang terus meningkat. “Saat ini MHG mengelola enam hotel milik Metland dan segera menjadi delapan hotel seiring proses pembangunan Metland Smara Bekasi dan Metland Marron Tomohon,” kata Wahyu.(*)