Promo Spesial Akhir Tahun BATIQA Hotel Cirebon

Info Event - Menjelang perayaan Natal dan liburan akhir tahun, BATIQA Hotel Cirebon menghadirkan dua promo istimewa yang dirancang khusus untuk keluarga yang ingin menikmati momen bersama tanpa repot. Penawaran ini mencakup paket makan malam Natal “Christmas Eve Dinner Package” serta promo menginap “Family Holiday Promo”, keduanya siap memberikan pengalaman liburan yang nyaman dan hangat.

Pada malam Natal, BATIQA Hotel Cirebon menghadirkan “Christmas Eve Dinner Package”, sebuah penawaran makan malam keluarga yang menyajikan dua set menu pilihan. Hidangan disiapkan lengkap agar para tamu dapat merayakan Natal dengan suasana yang intimate dan penuh kebersamaan. Paket makan malam ini ditawarkan dengan harga Rp 399 ribu untuk empat orang dan Rp 599 ribu untuk enam orang, sehingga keluarga bisa merayakan malam Natal tanpa perlu memikirkan persiapan di rumah.

Promo ini menjadi pilihan tepat bagi keluarga yang ingin menikmati makan malam Natal tanpa ribet, cukup datang dan biarkan tim hotel menyiapkan seluruh hidangannya. “Kami ingin membuat malam Natal tamu menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Paket ini disiapkan agar keluarga dapat fokus menikmati waktu bersama tanpa repot memikirkan masak atau persiapan lainnya,” ujar Ari Zachari Restaurant & Banquet Manager BATIQA Hotel Cirebon.

Selain itu, untuk menyambut liburan akhir tahun, BATIQA Hotel Cirebon juga menawarkan “Family Holiday Promo” dengan harga mulai dari Rp 690 ribu, sudah termasuk satu kamar Superior dan sarapan untuk dua orang. Promo ini cocok untuk keluarga yang sedang mencari hotel nyaman, strategis, dan terjangkau untuk liburan akhir tahun di Cirebon.

Bagi tamu yang datang menggunakan kereta, BATIQA Hotel Cirebon menyediakan layanan antar dan jemput ke stasiun secara gratis, sehingga perjalanan menjadi lebih mudah tanpa perlu mencari transportasi tambahan. Letaknya yang berada di tengah kota pun membuat mobilitas selama liburan lebih praktis, dekat dengan pusat kuliner, pusat perbelanjaan, hingga destinasi wisata populer di Cirebon.

Dua promo akhir tahun ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tamu yang ingin menikmati hotel yang cocok untuk liburan akhir tahun di Cirebon, mulai dari makan malam Natal hingga pengalaman menginap yang nyaman dan praktis.

Ketersediaan paket terbatas, sehingga reservasi lebih awal sangat disarankan. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, tamu dapat menghubungi melalui WhatsApp atau nomor telepon resmi hotel BATIQA Hotel Cirebon di nomor 0811244879 atau 02318338000. Reservasi lebih cepat sangat disarankan agar tidak kehabisan kuota selama periode liburan.(*)



