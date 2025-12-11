Pencarian Terpopuler

Festival Kuliner Tahun Baru di Swiss-Belinn SKA Pekanbaru

Hotma Radja Siregar

Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru festival kuliner all-you-can-eat di malam pergantian tahun.
Info Event-Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru yang berlokasi strategis di komplek Mal SKA Pekanbaru, menghadirkan Pesta-Pora Perayaan Tahun Baru 2026 yang dirancang sebagai festival kuliner all-you-can-eat. Acara istimewa ini akan berlangsung pada 31 Desember 2025 mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai, berlokasi di Taman Lumbini, SKA Co Ex Pekanbaru.

Mengusung konsep pesta akhir tahun yang penuh keceriaan, Pesta-Pora menghadirkan lebih dari 20 food stall, termasuk sajian spesial kambing guling, aneka hidangan favorit keluarga serta area bermain anak seperti; Balloon Palace & Painting Kids Zone.

Wali Kota Agung Nugroho SerahkanBantuan Rp 1,5 Miliar untuk Sumatera Barat

Harga tiket mulai dari Rp 338 ribu nett untuk Dewasa, Rp 169 ribu nett untuk anak-anak (6-12 tahun), dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun (maksimal dua anak) untuk menikmati rangkaian hiburan tahun baru, diantaranya live music, dance, badut juggling, fire dan enggrang juggling, photo 360”, dan suvenir

Selain makan malam, pengunjung juga berkesempatan memenangkan hadiah doorprize yang menarik yakni satu unit sepeda listrik, voucher kamar, voucher romantic dinner, voucher pool & FB, dan voucher SPA

Selain itu, para pengunjung juga dapat bergabung menjadi SBEC Loyalty Programme untuk menikmati potongan harga hingga 35 persen untuk setiap kesempatan bersantap di hotel-hotel jaringan Swiss-Belhotel International.

Pekanbaru Salurkan Bantuan Kemanusiaan Rp 1,5 Miliar ke Sumatra Utara

Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo-promo yang ada, silahkan menghubungi no telephone : 0761-6188, via WA di 0811 7688 856, ikuti akun IG @swissbelinnskapekanbaru, atau kunjungi langsung official website www.swiss-belhotel.com.(*)

pekanbaru Tahun Baru Festival Kuliner

