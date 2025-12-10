Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Pullman Jakarta Central Park Rayakan Ultah ke-14

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Pullman Jakarta Central Park merayakan ultah ke-14 dengan perayaan eksklusif.
Pullman Jakarta Central Park merayakan ultah ke-14 dengan perayaan eksklusif.
Iklan

Info Event– Pullman Jakarta Central Park merayakan ultah ke-14 dengan perayaan eksklusif bertajuk “Bunk Takeover” yang diadakan di BUNK Lounge & Bar yang ikonis, pada 27 November lalu.

Acara ini mempertemukan mitra bisnis, klien korporat, media gaya hidup dan perjalanan, anggota loyalitas Accor, dan para pemimpin opini kunci untuk menikmati malam penuh kreativitas, cita rasa, dan pengalaman dinamis.

Baca juga:

Kemenimipas Peringati Hari Bakti ke-1 Tahun 2025

Memadukan gaya hidup kontemporer dengan semangat khasnya, Pullman menampilkan semangat dinamis melalui pengalaman kuliner yang dikurasi, racikan inovatif, hiburan imersif, dan interaksi yang bermakna.

Malam itu dibuka dengan sambutan hangat saat para tamu menikmati canapé pilihan dan suasana DJ live saat registrasi. Salah satu momen yang paling dinantikan saat General Manager Sylvain Laroche menuangkan Cocktail Tower dan bersulang bersama seluruh tamu.

Momen kebersamaan ini melambangkan persatuan, rasa syukur, dan upaya berkelanjutan hotel untuk mencapai keunggulan. “Malam ini, kami merayakan kreativitas, kolaborasi, dan masa depan yang cerah bagi Pullman Jakarta Central Park,” ujar Sylvain Laroch.

Baca juga:

Ulang Tahun ke-68, Bank Sumsel Babel Mantapkan Transformasi dan Inovasi Layanan

Perayaan dilanjutkan dengan “Bunk Takeover”, yang dipandu oleh para bartender berbakat hotel, menandai peluncuran resmi jajaran koktail dan mocktail terbaru dari BUNK Lounge & Bar. Ada tiga konsep unik yang muncul dengan perpaduan tak terduga, rasa, dan bahan-bahan yang dipadukan secara mengejutkan namun harmonis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saturday Night, berani, lembut, dan penuh gaya, menangkap esensi semangat kehidupan malam Pullman. Terbuat dari pepermin yang diinfusi gin, elderflower, raspberry, anggur bersoda, dan gold dust.

Treasure Hunt, lapisan rasa yang berani yang dirancang untuk mengejutkan lidah. Terbuat dari whiskey berpadu minyak wijen, vermouth pisang, bitter Italia, pisang yang dicelup cokelat. Some Like It Hot, perpaduan yang unik antar rempah dan minuman kekinian, diciptakan untuk para pencari tren modern. Dibuat dengan tequila tomato-pepper, osmanthus, miso, dan busa udara flower-blossom.

Para tamu selanjutnya diajak mengikuti sesi kuis yang meriah, dengan 14 hadiah eksklusif. Puncak acara menyajikan penampilan spesial dari DJ Yosa, yang menciptakan suasana meriah bagi para tamu untuk berbaur, berjejaring, dan menikmati suasana BUNK Lounge & Bar yang elegan.

“Merayakan empat belas tahun bukan hanya sebuah tonggak sejarah, ini penghormatan kepada mitra, tamu, dan komunitas kami yang telah mendukung Pullman Jakarta Central Park sejak hari pertama,” ujar Sylvain Laroche.

Bunk Takeover mengukuhkan Pullman Jakarta Central Park sebagai destinasi gaya hidup terkemuka, pusat urban yang mempertemukan mixologi, musik, dan keramahtamahan modern.(*)

Iklan

Berita Selanjutnya

Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru festival kuliner all-you-can-eat di malam pergantian tahun.
ulang tahunJakartaCentral Park

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenimipas Peringati Hari Bakti ke-1 Tahun 2025

21 hari lalu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memimpin puncak peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-1 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Rabu, 19 November 2025. Dok. Kemenimipas
Kemenimipas Peringati Hari Bakti ke-1 Tahun 2025

Mengusung tema "Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian untuk Bangsa", peringatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Kemenimipas dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus memperkuat kontribusi bagi masyarakat.


Ulang Tahun ke-68, Bank Sumsel Babel Mantapkan Transformasi dan Inovasi Layanan

31 hari lalu

Bank Sumsel Babel menggelar perlombaan amazing race pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-68 di halaman Kantor Pusat Palembang, pada Sabtu, 9 November 2025. Dok. Bank Sumsel Babel
Ulang Tahun ke-68, Bank Sumsel Babel Mantapkan Transformasi dan Inovasi Layanan

Bank Sumsel Babel memperingati HUT ke-68 dengan semangat transformasi "Change to Accelerate" sebagai komitmen mempercepat inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat daya saing.


Prabowo dan Presiden Brasil akan Rayakan Ulang Tahun Malam Ini

48 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Oktober 2025. Tempo/Hendrik Yaputra
Prabowo dan Presiden Brasil akan Rayakan Ulang Tahun Malam Ini

Prabowo mengatakan hari lahirnya dan Presiden Brasil Lula da Silva jatuh pada bulan sama yaitu Oktober


Titiek Soeharto Hadiri Syukuran Ulang Tahun Prabowo di Istana

54 hari lalu

Unggahan di akun Instagram Sufmi Dasco Ahmad, saat sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan keluarga serta elit Gerindra merayakan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Oktober 2025. Tempo/Charisma Adristy
Titiek Soeharto Hadiri Syukuran Ulang Tahun Prabowo di Istana

Sejumlah menteri, keluarga Prabowo, dan pejabat elite Gerindra merayakan ulang tahun Kepala Negara dengan memotong nasi tumpeng.


Wihaji dan ASN Kemendukbangga Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Presiden Prabowo

54 hari lalu

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji (tengah) bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025. Dok. Kemendukbangga
Wihaji dan ASN Kemendukbangga Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Presiden Prabowo

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.


Permintaan Prasetyo Hadi di Ulang Tahun Prabowo ke-74

54 hari lalu

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Menteng, Jakarta, 10 Oktober 2025. Tempo/Dian Rahma
Permintaan Prasetyo Hadi di Ulang Tahun Prabowo ke-74

PrasetyoHadi berharap Presiden Prabowo diberi kesehatan, panjang umur, dan kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara ini.


Prabowo Subianto Ulang Tahun ke-74, Ini Pendidikan hingga Karier Politiknya

55 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2025. Foto: Youtube Sekretariat Presiden
Prabowo Subianto Ulang Tahun ke-74, Ini Pendidikan hingga Karier Politiknya

Saat berusia 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan pleton termuda dalam operasi Tim Nanggala di Timor Timur.


Berbasis Teks Kuno, Ini Teori Soal Awal Mula Tradisi Ulang Tahun

9 Oktober 2025

Ilustrasi Anak Ulang Tahun. TEMPO/Fardi Bestari
Berbasis Teks Kuno, Ini Teori Soal Awal Mula Tradisi Ulang Tahun

Bukti ulang tahun pertama, dalam teori ini, datang dari prasasti peradaban Sumeria kuno di Mesopotamia, sekitar 4,300 tahun yang lalu.


Kim Jong Un Kirim Ucapan Ulang Tahun ke Putin, Sebut Kawan Tersayang

8 Oktober 2025

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. KCNA
Kim Jong Un Kirim Ucapan Ulang Tahun ke Putin, Sebut Kawan Tersayang

Dalam ucapan ulang tahunnya, Kim Jong Un memuji Putin setinggi langit.


Gibran Temui SBY di Cikeas, Ucapkan Ulang Tahun hingga Dapat Nasihat

10 September 2025

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi sang istri, Selvi Gibran Rakabuming bersilaturahmi menyambangi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa pagi 9 September 2025. ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden
Gibran Temui SBY di Cikeas, Ucapkan Ulang Tahun hingga Dapat Nasihat

Gibran didampingi oleh istrinya Selvi Ananda berkunjung ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menggunakan batik warna cokelat.