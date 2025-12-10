Pullman Jakarta Central Park Rayakan Ultah ke-14

Iklan

Info Event– Pullman Jakarta Central Park merayakan ultah ke-14 dengan perayaan eksklusif bertajuk “Bunk Takeover” yang diadakan di BUNK Lounge & Bar yang ikonis, pada 27 November lalu.

Acara ini mempertemukan mitra bisnis, klien korporat, media gaya hidup dan perjalanan, anggota loyalitas Accor, dan para pemimpin opini kunci untuk menikmati malam penuh kreativitas, cita rasa, dan pengalaman dinamis.

Memadukan gaya hidup kontemporer dengan semangat khasnya, Pullman menampilkan semangat dinamis melalui pengalaman kuliner yang dikurasi, racikan inovatif, hiburan imersif, dan interaksi yang bermakna.

Malam itu dibuka dengan sambutan hangat saat para tamu menikmati canapé pilihan dan suasana DJ live saat registrasi. Salah satu momen yang paling dinantikan saat General Manager Sylvain Laroche menuangkan Cocktail Tower dan bersulang bersama seluruh tamu.

Momen kebersamaan ini melambangkan persatuan, rasa syukur, dan upaya berkelanjutan hotel untuk mencapai keunggulan. “Malam ini, kami merayakan kreativitas, kolaborasi, dan masa depan yang cerah bagi Pullman Jakarta Central Park,” ujar Sylvain Laroch.

Perayaan dilanjutkan dengan “Bunk Takeover”, yang dipandu oleh para bartender berbakat hotel, menandai peluncuran resmi jajaran koktail dan mocktail terbaru dari BUNK Lounge & Bar. Ada tiga konsep unik yang muncul dengan perpaduan tak terduga, rasa, dan bahan-bahan yang dipadukan secara mengejutkan namun harmonis.

Saturday Night, berani, lembut, dan penuh gaya, menangkap esensi semangat kehidupan malam Pullman. Terbuat dari pepermin yang diinfusi gin, elderflower, raspberry, anggur bersoda, dan gold dust.

Treasure Hunt, lapisan rasa yang berani yang dirancang untuk mengejutkan lidah. Terbuat dari whiskey berpadu minyak wijen, vermouth pisang, bitter Italia, pisang yang dicelup cokelat. Some Like It Hot, perpaduan yang unik antar rempah dan minuman kekinian, diciptakan untuk para pencari tren modern. Dibuat dengan tequila tomato-pepper, osmanthus, miso, dan busa udara flower-blossom.

Para tamu selanjutnya diajak mengikuti sesi kuis yang meriah, dengan 14 hadiah eksklusif. Puncak acara menyajikan penampilan spesial dari DJ Yosa, yang menciptakan suasana meriah bagi para tamu untuk berbaur, berjejaring, dan menikmati suasana BUNK Lounge & Bar yang elegan.

“Merayakan empat belas tahun bukan hanya sebuah tonggak sejarah, ini penghormatan kepada mitra, tamu, dan komunitas kami yang telah mendukung Pullman Jakarta Central Park sejak hari pertama,” ujar Sylvain Laroche.

Bunk Takeover mengukuhkan Pullman Jakarta Central Park sebagai destinasi gaya hidup terkemuka, pusat urban yang mempertemukan mixologi, musik, dan keramahtamahan modern.(*)