Tahun Baru di The Tavia Heritage Hotel Bersama Kerispatih

Info Event- Menyambut tahun 2026 The Tavia Heritage Hotel mempersembahkan sebuah perayaan malam tahun baru bertema “Gleam of Memories: New Year’s Eve 2026 bersama Kerispatih”. Acara berlangsung pada malam 31 Desember 2025. Disiapkan sebagai acara khusus dengan sentuhan modern dan elegan, acara ini menghadirkan deretan penampil yang akan memberikan pengalaman yang memukau bagi para tamu.

Konsep Black, White, and Glitter, akan membawa tamu dalam suasana malam penuh kemegahan, romantisme dan nostalgia. Dan, salah satu daya tarik dalam acara ini adalah penampilan khusus oleh Kerispatih. Grup musik pop melankolis yang berdiri sejak 2003 ini dikenal melalui lagu-lagunya yang romantis dan penuh perasaan seperti “Tertatih”, “Kesalahan yang Sama”, hingga “Aku Harus Jujur”.

Dengan ciri khas balada yang mendalam, aransemen musik yang matang, serta vokal yang menyentuh hati, Kerispatih telah menjadi salah satu band yang paling diingat di Indonesia selama dua puluh tahun terakhir. Kehadiran mereka di panggung “Gleam of Memories” diharapkan dapat menghadirkan suasana nostalgia yang hangat, serta memberikan momen musikal romantisme bagi para tamu.

“Melalui acara malam tahun baru ini, kami ingin menghadirkan perayaan yang bukan hanya meriah, tetapi juga “Gleam of Memories” menjadi wadah bagi tamu kami untuk mengenang masa lalu sambil menikmati nuansa heritage dan elegan khas The Tavia,” ujar Event Director Dovinda.

Sebagai artis utama, band Kerispatih akan hadir sebagai special guest untuk memberikan suasana nostalgia. Selain itu, acara ini juga akan menampilkan penampilan spesial dari DJ Lucyana ft Mudji Massaid, juga live perkusi dan live accoustic yang siap menghidupkan suasana kemegahan hingga detik-detik pergantian tahun.

Selain hiburan, para tamu juga bisa menikmati dinner eksklusif, serta kesempatan memenangkan doorprize menarik seperti peralatan elektronik modern dan voucher hotel serta grand prize berupa motor listrik dan Smart TV. Bagi yang ingin menikmati malam lebih lama, tersedia paket menginap dengan fasilitas premium dalam suasana heritage khas Batavia kota Jakarta tempo dulu.

Acara ini ditujukan bagi penggemar musik era 2000-an yang ingin merayakan tahun baru dengan atmosfer nostalgia. Dengan konsep eksklusif harga tiket Rp 750 ribu/pax sudah termasuk dinner sedangkan dinner dan room Rp 2,8 juta per malam untuk dua orang. Tiket dapat dibeli melalui Website Goersapp.com atau ikuti pembaruan resmi di akun media sosial @taviaheritage.(*)