Semarak Akhir Tahun di ARTOTEL Sanur Bali

Info Event — Untuk memeriahkan akhir tahun 2025, Artotel Wanderlust di ARTOTEL Sanur Bali hadir dengan program “Semarak Akhir Tahun” dengan serangkaian program menarik yang mengangkat keanekaragaman budaya Indonesia namun tetap fun, playful, edgy, dan artistik.

Rangkaian kemeriahan tersebut dapat dinikmati di ARTOTEL Sanur Bali yang memiliki tiga rangkaian program, antara lain Snooze & Stay yang berupa paket menginap eksklusif, Festive Feast yang merupakan program F&B dengan konsep unik, serta Perks & Perks yaitu pilihan merchandise Artotel Goods yang berkolaborasi dengan seniman kontemporer ternama Indonesia, Eddie Hara.

Detail ketiga program di ARTOTEL Sanur Bali yaitu:

Snooze & Stay adalah promo menginap tiga hari dua malam dengan harga spesial Rp. 4.999.000 termasuk pajak. Keuntungan yang didapat berupa sarapan pagi dan satu kali makan malam untuk dua orang. Periode menginap dari tanggal 24 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026.

Festive & Feast adalah perayaan tahun baru 2026 dengan makan malam sepuasnya di restoran Lidah Lokal Sanur pada 31 Desember 2025 dari jam 18.00 – 23.00 WITA. Makan malam sepuasnya ini dibandrol dengan harga Rp 500 ribu per orang.

Perks & Perks adalah koleksi merchandise terbaru Do Not Disturb karya Eddie Hara hadir dengan jumlah terbatas. Koleksi yang terinspirasi dari ARTOTEL – rumah kedua dari Eddie Hara, perpaduan desain dan sikap, yang mengubah kebutuhan sehari-hari menjadi sebuah pernyataan. Untuk saat ini koleksi bisa didapat di ARTOTEL Sanur Bali.

Selain tiga program di atas, Taste of Christmas Night – perayaan Natal dengan makan malam sepuasnya bersama keluarga dan orang terkasih dibandrol dengan harga Rp 350 ribu per orang di tanggal 24 Desember 2025 dimulai jam 18.00 – 23.00 WITA bisa dinikmati di restoran Lidah Lokal Sanur.

Tahun ini, ARTOTEL Sanur Bali berkolaborasi dengan salah satu seniman Bali untuk pembuatan pohon natal dengan judul Joy in Layers: A Christmas Tree by NPAAW. Terbuat dari layer dari karyanya yang sudah tercipta, konsep reuse and recycle terlihat indah di hasil karya pohon Natal yang berdiri di area lobi.

Melalui program Semarak Akhir Tahun, ARTOTEL Sanur Bali ingin menghadirkan pengalaman bagi tamu yang tidak hanya merayakan pisah sambut tahun 2025-2026 namun dibalut dengan ragam budaya Indonesia di daerah setiap hotel kami berada.

“Kami berharap para tamu kami dapat mengakhiri tahun 2025 dengan suka cita dan penuh inspirasi untuk menyambut tahun yang baru. Lebih dari sekedar perayaan, rangkaian kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi kami kepada tamu yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Artotel Wanderlust sepanjang tahun”, ujar Director of Marketing Communications Artotel Group Yulia Maria.

General Manager Artotel Sanur Bali Agus Ade Surya Wirawan menambahkan, pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, telah disiapkan berbagai penawaran menarik, mulai dari paket menginap hingga ragam sajian F&B, termasuk makan malam spesial pada malam Natal dan Tahun Baru.

“Kami berharap rangkaian penawaran ini dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi para tamu setia ARTOTEL Sanur – Bali, sekaligus menghadirkan kehangatan dan keceriaan dalam merayakan malam Natal dan Tahun Baru 2026,” katanya.

Artotel Wanderlust merupakan program loyalty program dari Artotel Group yang telah diluncurkan sejak 2022. Berbagai macam keuntungan dapat dinikmati hanya dengan menjadi anggota Artotel Wanderlust. Dengan mengunduh aplikasi Artotel Wanderlust di Google Store (Android) atau Play Store (IOS), para tamu bisa mendaftarkan diri sebagai member Artotel Wanderlust secara gratis.

Para member otomatis akan bisa mendapatkan diskon 10 persen untuk menginap, diskon 5 - 15 persen untuk F&B, serta birthday reward untuk member yang berulang tahun yaitu berupa diskon 50 persen untuk menginap.



Disamping itu, member yang aktif bertransaksi pun akan dapat terus meningkatkan tier nya mulai dari silver, gold, hingga black yang memberikan keuntungan lebih lagi dari tier sebelumnya, seperti gratis room upgrade, gratis late check-out, VIP treatment. (*)