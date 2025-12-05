Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Best Western Premier The Hive Luncurkan New Deluxe Room

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Best Western Premier The Hive Bersama PT WIKA Realty resmi meluncurkan New Deluxe Room.
Best Western Premier The Hive Bersama PT WIKA Realty resmi meluncurkan New Deluxe Room.
Iklan

Info Event – Best Western Premier The Hive Bersama PT WIKA Realty resmi meluncurkan New Deluxe Room, inovasi terbaru yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan lebih modern, elegan, dan berstandar internasional bagi para tamu. Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen hotel untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan, sekaligus memperkuat posisi sebagai hotel premium terkemuka di Jakarta Timur.

New Deluxe Room hadir dengan desain interior yang modern, tata ruang yang lebih fungsional, serta fasilitas yang ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tamu masa kini, baik pelancong bisnis maupun wisatawan keluarga. Pembaruan ini menggambarkan dedikasi hotel dalam memberikan pengalaman menginap yang lebih personal, nyaman, dan berkelas.

Baca juga:

Kejutan Follow Media Sosial Best Western Premier The Hive

Harga New Deluxe Room akan dipasarkan dengan harga Rp 950 ribu nett  termasuk sarapan untuk dua orang, gratis minibar, gratis welcome drink dan gratis akses ke kolam renang dan gym.

Salah satu keistimewaan dari pengembangan New Deluxe Room adalah keterlibatan arsitek anak bangsa dari PT WIKA Realty yang sudah bersertifikasi Ikatan Arsitek Indonesia, menghadirkan perpaduan estetika modern dan presisi teknis berkualitas internasional. Pendekatan desain ini memberikan sentuhan baru pada atmosfer kamar yang lebih hangat, nyaman, dan sesuai dengan karakter hotel berbintang lima.

General Manager Best Western Premier The Hive, Megawati Rahmat mengatakan peluncuran New Deluxe Room menjadi tonggak penting dalam perjalanan hotel. “Pembaharuan ini bukan hanya perubahan tampilan, tetapi pembuktian komitmen kami untuk memberikan kualitas terbaik bagi para tamu. Setiap elemen kamar ini dirancang berdasarkan masukan tamu, kebutuhan pasar, dan standar brand internasional,” ujarnya.

Baca juga:

Dapatkan Promo Menginap di Best Western Premier The Hive

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Director of Development & Marketing PT WIKA Realty Adhi Priyanto Putro, menegaskan inisiatif ini bagian dari strategi jangka panjang. “Kami ingin menghadirkan produk yang lebih relevan dengan tren perjalanan, sekaligus memperkuat nilai properti. Didesain oleh arsitek tersertifikasi adalah bentuk dukungan kami terhadap talenta Indonesia untuk tampil di industri hospitality global,”katanya."

Sementara itu, VP Hospitality Management PT WIKA Realty Suryanto menururkan pembaruan fasilitas utama seperti kamar adalah langkah penting untuk menjaga nilai aset dan meningkatkan potensi pendapatan. “Investasi pada New Deluxe Room akan memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian, nilai kamar, dan daya saing hotel. Ini adalah strategi berkelanjutan yang memberikan keyakinan bagi para investor,” ujarnya.

Dengan diluncurkannya New Deluxe Room, Best Western Premier The Hive berharap dapat memberikan pengalaman menginap yang tidak hanya nyaman, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi setiap tamu. Pembaruan ini sekaligus menjadi bukti bahwa hotel terus berkembang dan beradaptasi terhadap kebutuhan pasar yang dinamis.(*)


Iklan

Berita Selanjutnya

L Hotel Bandung kembali meraih Penghargaan Sapta Pesona dari Pemerintah Kota Bandung untuk kategori Hotel Bintang 4.
Best Western Premier The HiveWika Realtydeluxe room

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kejutan Follow Media Sosial Best Western Premier The Hive

34 hari lalu

Kamar Deluxe Double di Best Western Premier The Hive
Kejutan Follow Media Sosial Best Western Premier The Hive

Best Western Premier The Hive mengajak para tamu dan pengikut setianya untuk semakin dekat melalui dunia digital


Dapatkan Promo Menginap di Best Western Premier The Hive

16 September 2025

Best Western Premier The Hive menawarkan paket promosi menginap.
Dapatkan Promo Menginap di Best Western Premier The Hive

Nikmati liburan di Best Western Premier The Hive Jakarta dengan promo menginap tiga hari dua malam.


Best Western Hadirkan Promo Menginap Spesial HUT 80 RI

30 Juli 2025

Superior Room di Hotel Best Western Premier The Hive, Jakarta.
Best Western Hadirkan Promo Menginap Spesial HUT 80 RI

Hotel Best Western Premier The Hive, Jakarta, menghadirkan promo spesial bertajuk Stay & Dine Delight.


Best Western Premier The Hive Berbagi di Iduladha 1446 H

10 Juni 2025

BW Premier The Hive
Best Western Premier The Hive Berbagi di Iduladha 1446 H

Suasana hangat terasa di lingkungan sekitar Hotel Best Western Premier The Hive.


Tahun Baru Imlek 2025: Staycation Seru di Best Western Premier The Hive

22 Januari 2025

Best Western Premier The Hive
Tahun Baru Imlek 2025: Staycation Seru di Best Western Premier The Hive

Best Western Premier The Hive di Jakarta Timur menawarkan pengalaman istimewa untuk memanfaatkan momen libur panjang ini.