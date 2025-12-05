Best Western Premier The Hive Luncurkan New Deluxe Room

Iklan

Info Event – Best Western Premier The Hive Bersama PT WIKA Realty resmi meluncurkan New Deluxe Room, inovasi terbaru yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan lebih modern, elegan, dan berstandar internasional bagi para tamu. Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen hotel untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan, sekaligus memperkuat posisi sebagai hotel premium terkemuka di Jakarta Timur.

New Deluxe Room hadir dengan desain interior yang modern, tata ruang yang lebih fungsional, serta fasilitas yang ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tamu masa kini, baik pelancong bisnis maupun wisatawan keluarga. Pembaruan ini menggambarkan dedikasi hotel dalam memberikan pengalaman menginap yang lebih personal, nyaman, dan berkelas.

Harga New Deluxe Room akan dipasarkan dengan harga Rp 950 ribu nett termasuk sarapan untuk dua orang, gratis minibar, gratis welcome drink dan gratis akses ke kolam renang dan gym.

Salah satu keistimewaan dari pengembangan New Deluxe Room adalah keterlibatan arsitek anak bangsa dari PT WIKA Realty yang sudah bersertifikasi Ikatan Arsitek Indonesia, menghadirkan perpaduan estetika modern dan presisi teknis berkualitas internasional. Pendekatan desain ini memberikan sentuhan baru pada atmosfer kamar yang lebih hangat, nyaman, dan sesuai dengan karakter hotel berbintang lima.

General Manager Best Western Premier The Hive, Megawati Rahmat mengatakan peluncuran New Deluxe Room menjadi tonggak penting dalam perjalanan hotel. “Pembaharuan ini bukan hanya perubahan tampilan, tetapi pembuktian komitmen kami untuk memberikan kualitas terbaik bagi para tamu. Setiap elemen kamar ini dirancang berdasarkan masukan tamu, kebutuhan pasar, dan standar brand internasional,” ujarnya.

Director of Development & Marketing PT WIKA Realty Adhi Priyanto Putro, menegaskan inisiatif ini bagian dari strategi jangka panjang. “Kami ingin menghadirkan produk yang lebih relevan dengan tren perjalanan, sekaligus memperkuat nilai properti. Didesain oleh arsitek tersertifikasi adalah bentuk dukungan kami terhadap talenta Indonesia untuk tampil di industri hospitality global,”katanya."

Sementara itu, VP Hospitality Management PT WIKA Realty Suryanto menururkan pembaruan fasilitas utama seperti kamar adalah langkah penting untuk menjaga nilai aset dan meningkatkan potensi pendapatan. “Investasi pada New Deluxe Room akan memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian, nilai kamar, dan daya saing hotel. Ini adalah strategi berkelanjutan yang memberikan keyakinan bagi para investor,” ujarnya.

Dengan diluncurkannya New Deluxe Room, Best Western Premier The Hive berharap dapat memberikan pengalaman menginap yang tidak hanya nyaman, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi setiap tamu. Pembaruan ini sekaligus menjadi bukti bahwa hotel terus berkembang dan beradaptasi terhadap kebutuhan pasar yang dinamis.(*)



