eL Hotel Bandung Empat Kali Raih Penghargaan Sapta Pesona

Iklan

Info Event- Dengan komitmen untuk selalu menghadirkan kenyamanan dan kualitas terbaik bagi setiap tamu, eL Hotel Bandung kembali meraih Penghargaan Sapta Pesona dari Pemerintah Kota Bandung untuk kategori Hotel Bintang 4. Tahun ini menjadi tahun keempat berturut-turut hotel ini mempertahankan prestasi tersebut dan menjadi sebuah bukti konsistensi dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik.

Sejak awal berdiri, eL Hotel Bandung selalu menempatkan pengalaman tamu sebagai prioritas utama. Setiap detail, mulai dari keramahan staf, kebersihan kamar, hingga suasana hotel yang hangat, menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan tamu. Bagi tim éL Hotel Bandung, penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan cerminan dari kerja keras, komitmen, dan ketulusan seluruh karyawan yang setiap hari berusaha memberikan pengalaman terbaik.

Baca juga:

Program Sapta Pesona merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota Bandung kepada pelaku industri pariwisata yang menerapkan tujuh nilai utama dalam layanan: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan berkesan. Nilai-nilai inilah yang secara konsisten dijaga dan diterapkan dalam setiap aspek operasional hotel dari pelayanan di garis depan hingga pengelolaan fasilitas.

Empat tahun berturut-turut mempertahankan penghargaan ini menjadi perjalanan yang penuh pembelajaran. Di tengah dinamika dunia perhotelan dan perubahan tren wisata, eL Hotel Bandung terus beradaptasi tanpa kehilangan karakter utamanya yaitu keramahan khas Bandung dan perhatian terhadap setiap kebutuhan tamu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Prestasi ini menjadi penyemangat bagi seluruh tim untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. eL Hotel Bandung percaya bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi dari bagaimana setiap tamu merasa nyaman, dihargai, dan ingin kembali.

Baca juga:

Dengan semangat yang sama, hotel ini akan terus melangkah maju menjaga standar pelayanan, berkontribusi bagi pariwisata Bandung, dan memberikan pengalaman menginap yang berkesan bagi setiap tamu yang datang.(*)



