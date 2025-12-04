Rasakan Santapan Natal di ARYADUTA Menteng

Iklan

Info Event-Momen di penghujung tahun resmi dimulai di ARYADUTA Menteng. Tahun ini, merekai mengundang para tamu untuk merayakan Natal di pusat Kota Jakarta dengan santapan meriah, kebersamaan penuh sukacita, serta sambutan hangat yang menonjolkan semangat kebersamaan.

Upacara Penyalaan Pohon Natal berlangsung pada Selasa malam 2 Desember 2025 di lobi hotel, menghadirkan suasana yang syahdu dan penuh keajaiban. Cahaya lilin yang hangat dan dekorasi meriah yang memukau menciptakan pengalaman tak terlupakan yang menandai dimulainya musim perayaan. Setiap dekorasi dirancang untuk membawa para tamu merasakan kemegahan Natal, memberikan kenangan yang abadi bagi keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta.

Baca juga: Hotel Aryaduta Menteng Tempat Pernikahan Terbaik di Jakarta

Acara dihadiri oleh beberapa tamu undangan, para tamu yang menginap, KOL, awak media dan dibuka oleh nyanyian dari paduan suara Gereja NHKBP Limo, Depok, yang menghadirkan lantunan harmonis penuh keteduhan dan kehangatan di sepanjang malam. Lalu acara resmi dibuka sebagai simbol dimulainya musim perayaan oleh General Manager ARYADUTA Menteng Fajar Sukarno bersama CEO ARYADUTA Hotels Ivan Casadevall.

Menambah kehangatan suasana, anak-anak dari Pondok Kasih Agape turut diundang untuk menampilkan persembahan paduan suara yang menyentuh hati. Suara mereka yang lembut dan penuh kepolosan menciptakan momen berkesan yang menggambarkan sukacita Natal yang sesungguhnya. ARYADUTA Menteng juga memberikan donasi berupa perlengkapan sekolah untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka.

“Perayaan Natal tahun ini terasa begitu istimewa. Di balik megahnya pohon Natal, dekorasi bertema Biblical sebagai narasi yang mengajak para tamu untuk merenungkan kembali makna kelahiran Sang Juru Selamat. Kehadiran anak-anak yang membawa semangat Natal menghadirkan kehangatan dan sukacita pada malam ini,” ujar Fajar Sukarno.

Baca juga: Aryaduta Menteng Jadi Tuan Rumah Hari Yoga Internasional

Dekorasi Natal tahun ini mengusung tema Bilbical seperti diungkapkan GM ARYADUTA Menteng yang dirancang untuk menghadirkan perenungan lebih dalam mengenai makna sejati Natal, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dengan penuh hormat dan sukacita. Suasana yang tercipta begitu hangat dan bermakna, memberikan nuansa spiritual yang lebih mendalam dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Seiring berlanjutnya rangkaian perayaan, para tamu diundang untuk menikmati Santap Malam Christmas Eve yang eksklusif diracik khusus. Paket kuliner malam natal mulai dari Rp 550 ribu net per orang yang tersedia di Ambiente Ristorante atau Shima Japanese Restaurant. Pengalaman kuliner istimewa ini menjadi tempat yang sempurna untuk merayakan sukacita bersama keluarga dan sahabat pada 24-26 Desember 2025.

Bagi yang ingin berbagi semangat Natal, ARYADUTA Menteng juga menghadirkan Christmas Gift Hampers, tersedia mulai dari Rp 650 ribu net, dirancang khusus untuk musim penuh rasa syukur dan berbagi.

Dengan hidangan khas perayaan, dekorasi yang memikat, serta kepedulian terhadap komunitas, ARYADUTA Menteng terus melanjutkan tradisinya menghadirkan perayaan akhir tahun yang elegan dan tak terlupakan di pusat Kota Jakarta.(*)



