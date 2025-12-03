Humas Perhotelan Perkuat Promosi Pariwisata Indonesia

Iklan

Info Event-Himpunan Humas Hotel (H3) Indonesia pada 27 November 2025 merayakan 30 tahun perjalanan organisasi, sebuah tonggak sejarah penting yang menegaskan peran strategis humas hotel memajukan industri perhotelan sekaligus mendorong kemajuan sektor pariwisata nasional.

Momentum ini juga menandai posisi H3 Indonesia sebagai organisasi profesi kehumasan perhotelan pertama di Indonesia. Diharapkan H3 Indonesia terus menjadi satu-satunya wadah profesional humas hotel yang konsisten memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.

Perayaan ulang tahun ke-30 H3 Indonesia diadakan pada Jumat, 28 November 2025 di Lidah Lokal Bar – ARTOTEL Gelora Senayan, sebagai momen untuk bersilahturahmi dan merayakan perjalanan panjang sekaligus komitmen organisasi bagi industri hospitality Indonesia.

Selama tiga dekade, peran humas hotel telah berkembang signifikan, dari fungsi publikasi menjadi peran strategis yang membangun reputasi, memperkuat kepercayaan publik, dan menghadirkan narasi positif tentang dunia hospitality. Humas hotel juga berperan penting memperkenalkan pariwisata Indonesia, menyampaikan cerita tentang keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahtamahan Indonesia ke pasar domestik dan internasional.

Dalam perayaan yang bersejarah ini, H3 Indonesia mempersembahkan sebuah Fashion Show bersama desainer Wilsen Willim, yang dikenal dengan gaya modern, minimalis, dan kemampuannya mengangkat Wastra Indonesia secara elegan.

Penampilan ini merupakan bentuk dukungan H3 Indonesia terhadap program Wastra Tourism 2026 dari Kementerian Pariwisata yang ingin menjadikan kain tradisional Indonesia sebagai identitas dan daya tarik pariwisata global.

Memasuki usia tiga dekade, H3 Indonesia mencatat berbagai pencapaian, salah satunya perluasan struktur organisasi melalui pembentukan enam Badan Pengurus Cabang (BPC), yaitu Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Bogor. Kehadiran keenam BPC memperkuat jaringan humas hotel di berbagai daerah dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi para praktisi komunikasi di industri hospitality.

“Perayaan 30 tahun ini bukan hanya refleksi perjalanan panjang H3 Indonesia, tetapi juga momentum bagi kita untuk melangkah lebih jauh. Saya berharap H3 Indonesia terus menjadi wadah yang memperkuat profesionalisme dan kolaborasi, sekaligus berkontribusi nyata bagi pariwisata Indonesia,” ujar Ketua H3 Indonesia periode 2024–2026 Yulia Maria.

Di kesempatan ini, H3 Indonesia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mitra, pelaku industri, media, dan komunitas kreatif yang terus mendukung perjalanan H3 Indonesia. Sinergi yang terbangun menjadi fondasi kuat bagi organisasi untuk terus memberi dampak positif bagi industri perhotelan dan pariwisata.

Perayaan 30 tahun ini mengajak seluruh anggota dan mitra H3 Indonesia untuk semakin solid, kreatif, serta berperan aktif dalam memajukan industri hospitality dan pariwisata Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.(*)












