Grand Whiz Poins Simatupang Hadirkan Program Akhir Tahun

Info Event — Menyambut musim perayaan akhir tahun, Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta, hotel bintang empat di kawasan Simatupang, resmi meluncurkan rangkaian program eksklusif yang dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi tamu yang merayakan Natal dan Tahun Baru.

Melalui tiga program utama yaitu Christmas Brunch, Groovy New Year Stay, dan Year End Harmony Night, Grand Whiz Poins Simatupang semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi pilihan untuk kuliner festive, staycation, dan perayaan malam Tahun Baru di Jakarta Selatan.

Tepat pada hari Natal, 25 Desember, Grand Whiz Poins Simatupang yang dikelola oleh Intiwhiz International ini menghadirkan Christmas Brunch di Andromeda Restaurant. Dengan harga Rp 150 ribu nett per orang, tamu dapat menikmati hidangan all-you-can-eat yang meliputi carving items, sajian khas hari raya, salad segar, hingga dessert Natal racikan hotel.

Dekorasi tematik dan suasana hangat semakin melengkapi pengalaman bersantap, menjadikan program ini pilihan ideal bagi keluarga yang ingin merayakan Natal dengan hidangan lengkap dan atmosfer meriah.

Untuk merayakan pergantian tahun, Grand Whiz Poins Simatupang menghadirkan Groovy New Year Stay pada 31 Desember 2025. Dengan harga Rp 1.699.900 nett per malam, paket ini mencakup menginap di Superior Room, sarapan untuk dua orang, dinner buffet dan live music di Rhythm Lounge & Bar, serta fasilitas late check-out.

Paket ini menjadi favorit bagi tamu yang ingin menikmati pengalaman menginap malam Tahun Baru dengan suasana meriah dan kenyamanan hotel bintang empat.

Sebagai alternatif bagi tamu yang tidak memilih paket menginap, tersedia Year End Harmony Night, acara makan malam Tahun Baru yang terbuka untuk publik. Dengan tarif Rp 350 ribu nett per orang, tamu dapat menikmati buffet dinner, hiburan live music, dan kemeriahan malam pergantian tahun dalam suasana elegan khas Jakarta Selatan. Program ini menjadi pilihan fleksibel bagi tamu lokal yang ingin menikmati dinner Tahun Baru tanpa harus menginap.

Marketing Communications Manager Grand Whiz Poins Simatupang, Rade Situti, mengatakan hotel ingin menghadirkan pilihan perayaan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen tamu.

“Setiap tahun kami berupaya menghadirkan program yang menarik dan berkualitas. Tahun ini kami ingin memastikan tamu dapat merayakan Natal dan Tahun Baru sesuai preferensi merek, mulai dari brunch keluarga, staycation, hingga santap malam Tahun Baru yang meriah,” ujarnya. Dia menambahkan lokasi strategis hotel dan fasilitas lengkap menjadikan Grand Whiz Poins Simatupang sebagai salah satu destinasi festive paling praktis di Jakarta Selatan.

Dengan fasilitas modern, akses langsung ke kawasan bisnis Simatupang, serta koneksi mudah ke pusat perbelanjaan dan transportasi publik, Grand Whiz Poins Simatupang terus menjadi pilihan bagi keluarga, pasangan, dan tamu bisnis.

Rangkaian program akhir tahun ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berkesan bagi siapa pun yang mencari acara Natal, dinner Tahun Baru, atau paket menginap pergantian tahun di Jakarta Selatan.

Untuk informasi dan reservasi, silakan hubungi 021-8064 9999 atau WhatsApp 0812 8059 1562. Ikuti Instagram @grandwhizpoins atau kunjungi www.intiwhiz.com untuk informasi terbaru dan promo menarik lainnya.




