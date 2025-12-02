Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Grand Whiz Poins Simatupang Hadirkan Program Akhir Tahun

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta, meluncurkan rangkaian program eksklusif bagi tamu yang merayakan Natal dan Tahun Baru.
Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta, meluncurkan rangkaian program eksklusif bagi tamu yang merayakan Natal dan Tahun Baru.
Iklan

Info Event — Menyambut musim perayaan akhir tahun, Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta, hotel bintang empat di kawasan Simatupang, resmi meluncurkan rangkaian program eksklusif yang dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi tamu yang merayakan Natal dan Tahun Baru.

Melalui tiga program utama yaitu Christmas Brunch, Groovy New Year Stay, dan Year End Harmony Night, Grand Whiz Poins Simatupang semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi pilihan untuk kuliner festive, staycation, dan perayaan malam Tahun Baru di Jakarta Selatan.

Baca juga:

Grand Whiz Poins Simatupang Dukung Kreativitas Barista Muda

Tepat pada hari Natal, 25 Desember, Grand Whiz Poins Simatupang yang dikelola oleh Intiwhiz International ini menghadirkan Christmas Brunch di Andromeda Restaurant. Dengan harga Rp 150 ribu nett per orang, tamu dapat menikmati hidangan all-you-can-eat yang meliputi carving items, sajian khas hari raya, salad segar, hingga dessert Natal racikan hotel.

Dekorasi tematik dan suasana hangat semakin melengkapi pengalaman bersantap, menjadikan program ini pilihan ideal bagi keluarga yang ingin merayakan Natal dengan hidangan lengkap dan atmosfer meriah.

Untuk merayakan pergantian tahun, Grand Whiz Poins Simatupang menghadirkan Groovy New Year Stay pada 31 Desember 2025. Dengan harga Rp 1.699.900 nett per malam, paket ini mencakup menginap di Superior Room, sarapan untuk dua orang, dinner buffet dan live music di Rhythm Lounge & Bar, serta fasilitas late check-out.

Baca juga:

Staycation Seru di Grand Whiz Poins Simatupang

Paket ini menjadi favorit bagi tamu yang ingin menikmati pengalaman menginap malam Tahun Baru dengan suasana meriah dan kenyamanan hotel bintang empat.

Sebagai alternatif bagi tamu yang tidak memilih paket menginap, tersedia Year End Harmony Night, acara makan malam Tahun Baru yang terbuka untuk publik. Dengan tarif Rp 350 ribu nett per orang, tamu dapat menikmati buffet dinner, hiburan live music, dan kemeriahan malam pergantian tahun dalam suasana elegan khas Jakarta Selatan. Program ini menjadi pilihan fleksibel bagi tamu lokal yang ingin menikmati dinner Tahun Baru tanpa harus menginap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Marketing Communications Manager Grand Whiz Poins Simatupang, Rade Situti, mengatakan hotel ingin menghadirkan pilihan perayaan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen tamu.

“Setiap tahun kami berupaya menghadirkan program yang menarik dan berkualitas. Tahun ini kami ingin memastikan tamu dapat merayakan Natal dan Tahun Baru sesuai preferensi merek, mulai dari brunch keluarga, staycation, hingga santap malam Tahun Baru yang meriah,” ujarnya. Dia menambahkan lokasi strategis hotel dan fasilitas lengkap menjadikan Grand Whiz Poins Simatupang sebagai salah satu destinasi festive paling praktis di Jakarta Selatan.

Dengan fasilitas modern, akses langsung ke kawasan bisnis Simatupang, serta koneksi mudah ke pusat perbelanjaan dan transportasi publik, Grand Whiz Poins Simatupang terus menjadi pilihan bagi keluarga, pasangan, dan tamu bisnis.

Rangkaian program akhir tahun ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berkesan bagi siapa pun yang mencari acara Natal, dinner Tahun Baru, atau paket menginap pergantian tahun di Jakarta Selatan.

Untuk informasi dan reservasi, silakan hubungi 021-8064 9999 atau WhatsApp 0812 8059 1562. Ikuti Instagram @grandwhizpoins atau kunjungi www.intiwhiz.com untuk informasi terbaru dan promo menarik lainnya.(*)


Iklan

Berita Selanjutnya

Garuda TV menggelar Gerakan Indonesia Punya Kamu di Undip Semarang untuk menginspirasi generasi muda agar mampu meningkatkan kapasitas diri.
Grand Whiz Poins SimatupangAkhir TahunNatalTahun Baru

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Grand Whiz Poins Simatupang Dukung Kreativitas Barista Muda

43 hari lalu

Grand Whiz Poins Simatupang sukses menjadi tuan rumah League of Aspiring Barista.
Grand Whiz Poins Simatupang Dukung Kreativitas Barista Muda

Grand Whiz Poins Simatupang sukses menjadi tuan rumah babak final kompetisi barista berskala nasional.


Staycation Seru di Grand Whiz Poins Simatupang

18 September 2025

Grand Whiz Poins Simatupang menyajikan duaprogram spesial keluarga.
Staycation Seru di Grand Whiz Poins Simatupang

Grand Whiz Poins Simatupang menghadirkan dua program spesial untuk keluarga.


Grand Whiz Poins Simatupang Kehangatan Sebuah Rumah

22 Agustus 2025

General Manager Grand Whiz Poins Simatupang
Grand Whiz Poins Simatupang Kehangatan Sebuah Rumah

Grand Whiz Poins Simatupang hadir sebagai hotel bintang empat yang memadukan kenyamanan, aksesibilitas, dan pelayanan yang tulus.


Grand Whiz Poins Simatupang Gelar Bakti Sosial

21 Juni 2025

Kolaborasi Sosial Grand Whiz Poins Simatupang bersama PDGI Jakarta Selatan
Grand Whiz Poins Simatupang Gelar Bakti Sosial

Alih-alih merayakan hari jadinya de.ngan pesta mewah, Grand Whiz Poins Simatupang memilih langkah yang lebih bermakna


Grand Whiz Poins Simatupang Hadirkan Ramadan Delight dan Iftar Buffet

12 Maret 2025

Menu Ramadan Delight di Grand Whiz Poins Simatupang
Grand Whiz Poins Simatupang Hadirkan Ramadan Delight dan Iftar Buffet

Setiap kunjungan ke Grand Whiz Poins Simatupang akan menjadi perjalanan kuliner yang penuh kejutan dan kenikmatan.


Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta Siap Sambut Tahun Baru dengan Pengalaman Istimewa

17 Desember 2024

Paket New Year's Vaganza di Grand Whiz Poins SImatupang Jakarta
Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta Siap Sambut Tahun Baru dengan Pengalaman Istimewa

Rayakan momen pergantian tahun di Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta.


Intiwhiz International Buka Rhythm Lounge & Bar di Poins Mall Jakarta

15 November 2024

Para pemegang saham Intiwhiz saat pembukaan Rhythm Lounge & Bar, di Poins Mall Simatupang, Jakarta.
Intiwhiz International Buka Rhythm Lounge & Bar di Poins Mall Jakarta

Intiwhiz International baru saja meluncurkan destinasi baru.


Keseruan Edukatif Keluarga di Grand Whiz Poins Simatupang: Play at Whiz Season #03

26 September 2024

Play at Whiz Season #03
Keseruan Edukatif Keluarga di Grand Whiz Poins Simatupang: Play at Whiz Season #03

Suasana ceria menyelimuti Grand Whiz Poins Simatupang


Grand Whiz Poins Simatupang Rayakan Ulang Tahun Ke-8

16 Juli 2024

Acara perayaan ulang tahun ke-8 Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta.
Grand Whiz Poins Simatupang Rayakan Ulang Tahun Ke-8

Perayaan ulang tahun ke-8 Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta ini menjadi penanda perjalanan yang mengesankan.