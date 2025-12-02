Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Gerakan Indonesia Punya Kamu Sapa Undip Semarang

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Garuda TV menggelar Gerakan Indonesia Punya Kamu di Undip Semarang untuk menginspirasi generasi muda agar mampu meningkatkan kapasitas diri.
Garuda TV menggelar Gerakan Indonesia Punya Kamu di Undip Semarang untuk menginspirasi generasi muda agar mampu meningkatkan kapasitas diri.
Iklan

Info Event- Gerakan Indonesia Punya Kamu kembali hadir dengan semangat baru melalui acara bertema “Energi Baru Untuk Masa Depan: Lewat Inovasi, Energi, Keuangan dan Kesehatan Mental” di Gedung Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa, 2 Desember 2025.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif kolaboratif antara Garuda TV, Indozone, ANTARA, dan On Us Asia, yang bertujuan menginspirasi generasi muda agar mampu meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi tantangan masa depan, baik di bidang karier, energi, maupun finansial. Program ini diharapkan menjadi katalis penggerak bagi generasi muda untuk terus berinovasi serta menciptakan dampak nyata bagi pembangunan bangsa.

Baca juga:

BEM Undip Dicatut DPR sebagai Lembaga yang Telah Didengar Aspirasinya dalam KUHAP

Kegiatan Indonesia Punya Kamu menghadirkan beragam tokoh nasional, akademisi, dan figur muda inspiratif, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Berikutnya Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Rektor Universitas Diponegoro Suharnomo, dan tokoh muda inspiratif Mikha Tambayong.

Kegiatan “Indonesia Punya Kamu” juga dikemas dengan berbagai aktivitas interaktif yang menggabungkan unsur edukasi, hiburan, dan kompetisi. Beberapa segmen utama yang menjadi daya tarik acara ini meliputi:

- Dialog Penting: Ngobrol Seru Bareng Tokoh Penting

Baca juga:

Polda Jateng Tahan Mahasiswa Undip Pembuat Deepfake Porn

Forum diskusi inspiratif antara mahasiswa dengan para pejabat dan tokoh publik. Topik yang diangkat mencakup ketahanan pangan, perdagangan berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

 - Anchor Hunt

 Ajang pencarian talenta muda di bidang jurnalistik dan penyiaran. Peserta berkesempatan tampil membawakan berita secara langsung dan dinilai oleh juri profesional dari Garuda TV.

- Your Voice MaXers: Ngobrol Langsung dengan Tokoh Muda Inspiratif

Sesi interaktif yang mempertemukan mahasiswa dengan figur muda yang telah memberikan dampak sosial dan profesional di bidangnya, untuk berbagi perjalanan, tantangan, dan semangat perjuangan mereka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Music Performance

Penampilan musik dari talenta muda lokal yang menghadirkan suasana dinamis dan positif, sekaligus menunjukkan kekayaan bakat mahasiswa Indonesia.

- Faculty Battle

Kompetisi seru antar fakultas yang menguji kecerdasan, taktik, dan kekompakan tim dalam bentuk permainan edukatif dan kuis kebangsaan, untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan sportivitas.

“Dengan menghadirkan program Indonesia Punya Kamu, Garuda TV ingin memastikan bahwa informasi, edukasi, dan inspirasi dapat diakses langsung oleh para mahasiswa dan generasi muda di seluruh Indonesia, khususnya di kampus-kampus.” ujar Direktur Utama Garuda TV Fahmi Muhamad Anwari,

“Garuda TV hadir untuk menumbuhkan semangat berkontribusi dan rasa memiliki terhadap Indonesia. Karena Indonesia memang milik kita semua, dan terutama Indonesia Punya Kamu,” katanya,(*)

 


Iklan

Berita Selanjutnya

Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta, meluncurkan rangkaian program eksklusif bagi tamu yang merayakan Natal dan Tahun Baru.
UndipIndonesia Punya KamugerakanSemarangGaruda TV

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BEM Undip Dicatut DPR sebagai Lembaga yang Telah Didengar Aspirasinya dalam KUHAP

13 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP ketika memberikan keterangan pers di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Jakarta, 17 November 2025. Koalisi akan melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisi III DPR RI kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait proses pembahasan RUU KUHAP. Pelanggaran yang diadukan meliputi tindakan manipulatif, pencatutan nama organisasi, serta pengabaian prinsip transparansi dan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang. Tempo/Ilham Balindra
BEM Undip Dicatut DPR sebagai Lembaga yang Telah Didengar Aspirasinya dalam KUHAP

DPR mengklaim BEM Undip sebagai salah satu lembaga yang ikut didengar aspirasinya dalam proses revisi KUHAP.


Polda Jateng Tahan Mahasiswa Undip Pembuat Deepfake Porn

15 hari lalu

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto (ANTARA/I.C. Senjaya)
Polda Jateng Tahan Mahasiswa Undip Pembuat Deepfake Porn

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Artanto, menyatakan penyidik telah menaikkan status hukum mahasiswa Undip itu menjadi tersangka.


Polisi Periksa Pembuat Video Deepfake Porno di Semarang Besok

20 hari lalu

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto (ANTARA/I.C. Senjaya)
Polisi Periksa Pembuat Video Deepfake Porno di Semarang Besok

Polisi telah menetapkan Chiko Radityatama Agung Putra sebagai tersangka kasus pornografi


Bikin Ikan Pingsan, Bagaimana Fenomena Upwelling di NTT Bisa Begitu Ekstrem

32 hari lalu

Perairan Selat Mulut Kumbang, Alor Kecil, Nusa Tenggara Timur, dan dampak fenomena upwelling esktrem yang terjadi di sana. Dok. BRIN
Bikin Ikan Pingsan, Bagaimana Fenomena Upwelling di NTT Bisa Begitu Ekstrem

Fenomena upwelling di Selat Mulut Kumbang menjadi kejadian pertama yang tercatat di dunia. Penelitian dilakukan tim gabungan dari Indonesia dan dunia.


Polda Jateng Janji Tetap Usut Anak Polisi Pembuat Konten Pornografi

35 hari lalu

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto (ANTARA/I.C. Senjaya)
Polda Jateng Janji Tetap Usut Anak Polisi Pembuat Konten Pornografi

Polda Jateng memastikan pengusutan kasus konten deepfake pornografi tetap jalan meski pelaku anak polisi.


Mahasiswa Undip Pembuat Konten Pornografi Deepfake Anak Polisi

35 hari lalu

Ilustraso deepfake. Shutterstock
Mahasiswa Undip Pembuat Konten Pornografi Deepfake Anak Polisi

Mahasiswa Universitas Diponegoro itu saat ini kuliah di Fakultas Hukum. Ayah ibunya seorang polisi. Bikin konten pornografi dengan cara edit wajah.


Adu Inovasi, Ini Tim yang Menonjol di Kontes Mobil Hemat Energi 2025

36 hari lalu

Mobil Nogogeni ITS Team, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dok. Unej
Adu Inovasi, Ini Tim yang Menonjol di Kontes Mobil Hemat Energi 2025

Dalam KMHE 2025, Undip menyabet predikat juara di kategori Prototype, sedangkan ITS Surabaya menjuarai kategori Urban Concept.


Undip Periksa Mahasiswa yang Edit Konten Porno AI

38 hari lalu

Ilustrasi situs pornografi anak melalui dark web.[Sky News]
Undip Periksa Mahasiswa yang Edit Konten Porno AI

Universitas Diponegoro (Undip) memandang serius penyebaran konten pornografi hasil rekayasa digital oleh mahasiswanya.


Polisi Usut Pornografi Deepfake Undip

39 hari lalu

Ilustrasi situs pornografi anak melalui dark web.[Sky News]
Polisi Usut Pornografi Deepfake Undip

Pelaku hingga saat ini belum ditahan atau dijadikan tersangka.


KKP Bersama Undip Perkuat Pengelolaan Kawasan Konservasi

53 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Universitas Diponegoro (Undip) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya ikan secara berkelanjutan di Grand Hall Muladi Dome, Semarang, pada Selasa, 7 Oktober 2025. Dok. KKP
KKP Bersama Undip Perkuat Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kolaborasi dengan Undip merupakan langkah strategis dalam pengembangan penelitian, pendidikan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengelola kawasan konservasi maupun mahasiswa FPIK Undip.