Gerakan Indonesia Punya Kamu Sapa Undip Semarang

Info Event- Gerakan Indonesia Punya Kamu kembali hadir dengan semangat baru melalui acara bertema “Energi Baru Untuk Masa Depan: Lewat Inovasi, Energi, Keuangan dan Kesehatan Mental” di Gedung Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa, 2 Desember 2025.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif kolaboratif antara Garuda TV, Indozone, ANTARA, dan On Us Asia, yang bertujuan menginspirasi generasi muda agar mampu meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi tantangan masa depan, baik di bidang karier, energi, maupun finansial. Program ini diharapkan menjadi katalis penggerak bagi generasi muda untuk terus berinovasi serta menciptakan dampak nyata bagi pembangunan bangsa.

Kegiatan Indonesia Punya Kamu menghadirkan beragam tokoh nasional, akademisi, dan figur muda inspiratif, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Berikutnya Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Rektor Universitas Diponegoro Suharnomo, dan tokoh muda inspiratif Mikha Tambayong.

Kegiatan “Indonesia Punya Kamu” juga dikemas dengan berbagai aktivitas interaktif yang menggabungkan unsur edukasi, hiburan, dan kompetisi. Beberapa segmen utama yang menjadi daya tarik acara ini meliputi:

- Dialog Penting: Ngobrol Seru Bareng Tokoh Penting

Forum diskusi inspiratif antara mahasiswa dengan para pejabat dan tokoh publik. Topik yang diangkat mencakup ketahanan pangan, perdagangan berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

- Anchor Hunt

Ajang pencarian talenta muda di bidang jurnalistik dan penyiaran. Peserta berkesempatan tampil membawakan berita secara langsung dan dinilai oleh juri profesional dari Garuda TV.

- Your Voice MaXers: Ngobrol Langsung dengan Tokoh Muda Inspiratif

Sesi interaktif yang mempertemukan mahasiswa dengan figur muda yang telah memberikan dampak sosial dan profesional di bidangnya, untuk berbagi perjalanan, tantangan, dan semangat perjuangan mereka.

- Music Performance

Penampilan musik dari talenta muda lokal yang menghadirkan suasana dinamis dan positif, sekaligus menunjukkan kekayaan bakat mahasiswa Indonesia.

- Faculty Battle

Kompetisi seru antar fakultas yang menguji kecerdasan, taktik, dan kekompakan tim dalam bentuk permainan edukatif dan kuis kebangsaan, untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan sportivitas.

“Dengan menghadirkan program Indonesia Punya Kamu, Garuda TV ingin memastikan bahwa informasi, edukasi, dan inspirasi dapat diakses langsung oleh para mahasiswa dan generasi muda di seluruh Indonesia, khususnya di kampus-kampus.” ujar Direktur Utama Garuda TV Fahmi Muhamad Anwari,

“Garuda TV hadir untuk menumbuhkan semangat berkontribusi dan rasa memiliki terhadap Indonesia. Karena Indonesia memang milik kita semua, dan terutama Indonesia Punya Kamu,” katanya,(*)



