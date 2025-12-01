HAM Awards untuk Industri Pariwisata Digelar di 2026

Iklan

Info Event- Di usia yang ke-18, Himpunan Anak Media (HAM) menyampaikan program Annual HAM Awards 2026. Acara ini akan menjadi program tahunan yang bergengsi bagi pelaku usaha di industri pariwisata. Organisasi HAM berkeinginan menggandeng seluruh stakeholders untuk mengembangkan industri pariwisata dan hospitality yang berkelanjutan.

“Nantinya seluruh stakeholders akan terlibat mulai dari manajemen hotel, travel agent, pengelola destinasi, perusahaan transportasi, dan lainnya,” ujar Ketua HAM Michael Petit di Perayaan HUT HAM ke-18 di Kramat Pela, Jakarta Selatan, Jumat, 28 November.

Annual HAM Awards yang terdiri dari beberapa tahapan penjurian dan kategori akan melibatkan juri dari kalangan media. Menurut Michael, penghargaan ini bersifat independen tanpa campur tangan dan kepentingan industri.

Di kesempatan yang sama, CEO dan Founder MORA Group, Andhy Irawan yang mewakili industri perhotelan mengatakan, komunitas media selama ini mampu menjaga kredibilitas dan akuntabilitas bagi pelaku bisnis hospitality.

Menurutnya kolaborasi berbagai stakeholders akan saling menguatkan. Pelaku bisnis menerima manfaat atas publikasi yang positif sedangkan kalangan media dapat memenuhi tugasnya menyampaikan informasi.

Andhy pun menyambut positif gagasan untuk menyelenggarakan HAM Awards. Ia berharap kegiatan ini menjadi ajang prestisius bagi pelaku usaha untuk mengelola bisnisnya lebih baik.“Kolaborasi semacam ini harus diapresiasi. Yang terpenting adalah HAM dapat menjaga silaturahmi agar sesama insan pariwisata terus bersatu,” katanya.

Penyelenggaraan HUT HAM ke-18 didukung sejumlah stakeholders seperti ARTOTEL Group, RS Bunda Jakarta, Archipelago, The Apurva Kempinski Bali, Loman Park Hotel Yogyakarta, AstraPay, MORA Group, TTC Indonesia, Sapa Raja Hotels Hospitality Management, Hatten Wines, Frisian Flag, Khong Guan, Wardah dan KAI.(*)