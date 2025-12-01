Pencarian Terpopuler

Nikmati Wisata Kuliner Nusantara di Kokoon Hotel Banyuwangi

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Kokoon Hotel Banyuwangi kembali menghadirkan gelaran kuliner Kokoon Kuliner Nusantara yang ketiga.
Info Event — Kokoon Hotel Banyuwangi kembali menghadirkan gelaran kuliner Kokoon Kuliner Nusantara Vol. 3, yang diadakan di area Garden Kokoon Hotel Banyuwangi, Sabtu, 29 November 2025 i. Ini tahun ketiga penyelenggaraan telah menjadi agenda rutin yang dinantikan di akhir bulan.

Kini, Kokoon Kuliner Nusantara berkembang menjadi salah satu atraksi wisata kuliner dan budaya yang semakin menarik minat warga Banyuwangi serta wisatawan dari berbagai daerah.

Baca juga:

Iduladha, Kokoon Hotel Banyuwangi Berbagi dengan Warga

Menghadirkan partisipasi UMKM lokal yang semakin beragam, meliputi Pawon Balbell, Rujak Soto Dinasty, Pawon Mak Adhon, dan Bolen Galgok dengan pilihan kuliner tradisional nusantara. Kokoon Hotel Banyuwangi juga turut menyajikan menu andalan seperti Soto Ayam, Tahu Campur, Nasi Campur Blambangan, Aneka Sate, Aneka Gorengan, hingga beragam minuman tradisional.

Kemeriahan acara diawali dengan Tari Gandrung sebagai tarian selamat datang, dibawakan dengan apik oleh Sanggar Tirto Blambangan. Sepanjang acara, musik Patrol Langgeng Wangi turut mengalun menghidupkan suasana, menemani para tamu menikmati sajian kuliner, kesenian, serta atmosfer santai di area taman hotel yang ditata hangat dan meriah.

Dilanjutkan dengan Tari Paju Gandrung, para penari mengajak tamu untuk ikut menari bersama, menciptakan interaksi hangat antara seniman dan pengunjung, sekaligus mempertegas karakter panggung budaya dalam gelaran ini.

Baca juga:

Agus Supiantoro Menang Umrah dari Kokoon Hotel Banyuwangi

Kemeriahan semakin lengkap dengan penampilan spesial Tari Jaran Goyang, yang dibawakan oleh staf Kokoon Hotel Banyuwangi sebagai bentuk pelestarian budaya, menampilkan gerak lincah, atraktif, dan penuh daya tarik visual. 

Sejak awal acara, pengunjung tampak antusias menikmati sajian kuliner sambil bersantai, berfoto, dan mendukung UMKM lokal yang berpartisipasi di kegiatan ini. Banyak tamu datang bersama keluarga maupun teman untuk bernostalgia mencicipi cita rasa tradisional, sekaligus merasakan sisi lain wisata Banyuwangi melalui sajian kuliner dan budayanya.

Keberlanjutan program ini hingga edisi ketiga diharapkan menjadi ruang pertemuan antara masyarakat dengan ragam kuliner otentik nusantara, sekaligus memperkenalkan seni budaya serta kekayaan rasa Banyuwangi kepada tamu hotel maupun pengunjung luas.

“Kokoon Kuliner Nusantara Vol. 3 merupakan bentuk komitmen kami dalam merawat cita rasa tradisional serta mendukung UMKM kuliner lokal. Acara ini terbuka untuk umum, siapapun boleh hadir dan menikmati sajian kuliner serta rangkaian atraksi budaya yang kami hadirkan agar kekayaan kuliner dan budaya Banyuwangi semakin dicintai lintas generasi,” ujar General Manager Kokoon Hotel Banyuwangi, Weni Kristanti.

Tahun ini Kokoon Hotel Banyuwangi berupaya menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih merakyat, dengan menu yang luas namun tetap berkualitas. “Seni, rasa, dan budaya kami hadirkan dalam satu ruang agar lebih banyak orang jatuh cinta pada kekayaan Banyuwangi,” kata Food & Beverage Manager Kokoon Hotel Banyuwangi, Distira Yudha,

Dengan terlaksananya Kokoon Kuliner Nusantara Vol. 3, Kokoon Hotel Banyuwangi berharap kegiatan ini terus menjadi jembatan antara masyarakat, pelaku kuliner, dan wisatawan, serta menjadi medium pelestarian budaya sekaligus pengembangan UMKM di Banyuwangi.(*)

Kokoon Hotel BanyuwangiWisata KulinerUMKMNusantara

