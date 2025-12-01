Pencarian Terpopuler

Rayakan Natal dan Tahun Baru di BWH Hotels Indonesia

Hotma Radja Siregar

BWH Hotels Indonesia kembali menghadirkan rangkaian acara Natal dan Tahun Baru yang meriah di seluruh unit hotelnya.
Info Event- Menyambut musim perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, BWH Hotels Indonesia kembali menghadirkan rangkaian acara bertema meriah di seluruh unit hotelnya. Dengan mengusung beragam tema, tamu dapat menikmati pengalaman menginap dan bersantap yang berbeda di setiap properti.

“Perayaan akhir tahun selalu menjadi momen spesial bagi keluarga, pasangan, dan traveler. Tahun ini, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya nyaman, tetapi juga penuh kehangatan, kreativitas, serta ragam pilihan hiburan,” kata Director of Sales & Marketing BWH Hotels Indonesia Firdaus Widya Putra. 

Baca juga:

Lagu Natal Mariah Carey akankah Pecahkan Rekor Baru Billboard Hot 100?

Setiap hotel BWH merancang tema unik yang mencerminkan karakter destinasi, sehingga tamu dapat merasakan pengalaman liburan yang berkesan.

Berikut beberapa tema Perayaan Festive Season di BWH Hotels Indonesia:

Jolyful December & Season of Joy

Baca juga:

Natal 2025 Solo Hadirkan Lampion Raksasa, Parade, hingga Bazar UMKM

Menawarkan dekorasi Natal yang memukau, pilihan set menu istimewa, dan paket menginap keluarga lengkap dengan aktivitas anak seperti cookie decorating, writing letter to Santa, dan gift-giving session.

Magical Night

Perayaan malam Natal dengan nuansa elegan dan penuh magis melalui pertunjukan musik akustik, special magician performance, serta hidangan gourmet khas festive.

Western Night & Rustic Country Night

Menghadirkan pengalaman makan malam khas western mulai dari BBQ station, carving menu, hingga live country band untuk tamu yang ingin merayakan festive dengan nuansa berbeda.

Jingle Joy & Santa Kids Christmas Gathering

Acara keluarga favorit yang menampilkan parade Santa, kids mini concert, face painting, arts & crafts, hingga kids buffet corner.

Best Western Christmas Staycation 

Paket menginap spesial dengan keuntungan seperti sarapan untuk dua orang, diskon F&B, early check-in, late check-out, serta akses ke festive activities di hotel.

Delight Year End 2025

Dinner celebration dengan pilihan buffet internasional, live band, door prizes menarik, countdown party, serta pesta kembang api yang aman dan terkurasi.

Flight to Happiness – New Year Celebration

Tema atraktif yang mengajak tamu “terbang menuju tahun baru” melalui dekorasi dan grand prize menarik.

Bollywood Royal Night

Perayaan malam tahun baru bernuansa India modern dengan tarian Bollywood, dekorasi mewah, traditional snacks corner, dan kostum tematik.

Wonder Tropical New Year

Menggabungkan suasana tropis Indonesia dengan kemeriahan pergantian tahun, lengkap dengan tropical fiesta food stalls, fire dance, dan beach-inspired entertainment.

Ada Apa Dengan BW

Acara tahun baru bertema nostalgia film remaja Indonesia dengan dekorasi  dan live performance bertema retro.

Selama periode festive, tamu dapat menikmati paket spesial yang mencakup: menginap termasuk sarapan untuk dua orang, diskon hingga 20 persen untuk makanan danminuman, program anak dan akses ke acara tematik, serta kejutan hadiah dan doorprize akhir tahun di beberapa unit hotel

Reservasi dapat dilakukan melalui situs resmi BWH Hotels atau langsung ke hotel pilihan di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, kunjungi bestwestern.com / bestwesternasia.com. Akhiri tahun ini dengan kenangan indah dan sambut tahun baru penuh semangat bersama BWH Hotels di Indonesia. Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. (*)

Annual HAM Awards 2026 akan memberikan penghargaan untuk manajemen hotel, travel agent, pengelola destinasi, perusahaan transportasi, dan pelaku usaha wisata lainnya.
NatalTahun BaruBWH HotelsIndonesia

