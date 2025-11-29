ARTOTEL Group Dapatkan Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan

Iklan

Info Event – ARTOTEL Group meraih pencapaian penting di industri perhotelan nasional sebagai operator hotel lokal Indonesia pertama yang memperoleh Sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Pencapaian ini merupakan pengakuan internasional tertinggi terhadap penerapan standar pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).

Sertifikat GSTC ini diberikan kepada ARTOTEL Group bersama empat properti yang dikelola dan dipilih sebagai sampel dalam proses audit sertifikasi, yaitu ARTOTEL Thamrin – Jakarta, de Braga by ARTOTEL – Bandung, ARTOTEL TS Suites – Surabaya, dan ARTOTEL Sanur – Bali.

Baca juga: Fairview Hotel By ARTOTEL Hadir di Jakarta Selatan

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) merupakan organisasi independen bertaraf internasional yang mempromosikan praktik terbaik sekaligus menetapkan pedoman dan standar operasional ketat dalam pariwisata berkelanjutan.

Sertifikasi GSTC juga dikenal sebagai salah satu yang paling menantang untuk diperoleh karena proses audit dan verifikasinya yang sangat detail dan menyeluruh.

Audit yang dilakukan oleh Control Union mengacu pada empat kriteria utama yakni:

Manajemen Berkelanjutan

Baca juga: Artotel Group Mitra Resmi UNICEF di Indonesia

Pilar ini artinya hotel memiliki rencana keberlanjutan jangka panjang yang efektif dan terintegrasi dalam seluruh operasinya.

Manfaat Sosioekonomi

Pilar ini berfokus pada manusia yang meliputi:

Mempekerjakan dan melatih staf lokal.

Mendukung bisnis dan pemasok lokal.

Melindungi hak dan kesejahteraan karyawan serta masyarakat.

Secara aktif menentang eksploitasi dan perdagangan manusia.

Warisan Budaya

Pilar ini menekankan hotel harus melindungi dan merayakan budaya lokal dengan cara:

Menjaga situs bersejarah dan arkeologis.

Mempromosikan seni, kerajinan, dan tradisi lokal.

Memastikan pariwisata memberi manfaat bagi warisan budaya dan mendorong interaksi tamu yang penuh hormat.

Pelestarian Lingkungan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hotel diwajibkan meminimalkan jejak langkah lingkungannya melalui:

Konservasi sumber daya: Mengurangi konsumsi energi dan air.

Pengelolaan limbah: Mengurangi limbah secara signifikan, melakukan daur ulang, dan menghilangkan penggunaan plastik

ulang, dan menghilangkan penggunaan plastik Perlindungan alam: melestarikan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lanskap

lanskap Pengurangan polusi: Menurunkan emisi karbon serta mencegah polusi udara dan air.

Dengan keberhasilannya meraih sertifikasi GSTC, ARTOTEL Group kini memperoleh pengakuan global serta kepercayaan tinggi dari para pemangku kepentingan yang semakin memperkuat strategi bisnis perusahaan.

“Sertifikasi ini mencerminkan komitmen kami untuk terus berkembang sebagai perusahaan hospitality yang dinamis, mengedepankan inovasi serta kualitas, dan kini secara khusus menerapkan prinsip keberlanjutan melalui program ESG,” ujar Chief Operating Officer ARTOTEL Group Eduard Rudolf Pangkerego.

Praktek ESG telah dirintis Artotel Group sejak tahun 2017 melalui program kemitraan yang terjalin dengan beberapa Non-Profit Organisation (NGO) yang dikombinasikan dengan kegiatan seni.

Pasca pandemi Covid, Artotel Group semakin memperkuat implementasi praktik ESG dengan meluncurkan program The Art Of Goodness pada 2022, yang terdiri dari praktik kegiatan :

Artotel Earth yang berfokus pada pengurangan dampak terhadap lingkungan.

Artotel Hope yang terdiri dari kegiatan pemberdayaan karyawan dan menyediakan pelatihan berkelanjutan.

Artotel Welfare yang memperhatikan kesejahteraan dan taat peraturan. (*)



