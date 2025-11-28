Rayakan Tahun Baru Seru di Bigland Bogor Hotel

Iklan

Info Event- Bigland Bogor Hotel menghadirkan Survival Land, acara malam tahun baru 2026 yang terinspirasi dari konsep permainan bertahan hidup yang ikonik, dikemas menjadi hiburan yang ringan, menyenangkan, dan ramah keluarga. Survival Land New Year’s Eve 2026 akan digelar di Mulia Grand Ballroom pada Rabu, 31 Desember 2025 pukul 20.00-00.00 WIB.

Acara ini membawa para tamu memasuki sebuah dunia permainan penuh tantangan seru namun tetap fun, dipadukan dengan gala dinner eksklusif dan hiburan spektakuler khas perayaan akhir tahun.

Baca juga: Journey of Ramadan Treasure Bersama Ustaz Koh Dennis Lim di Bigland Bogor Hotel

“Melalui Survival Land New Year’s Eve 2026, kami ingin tamu merasakan euforia malam tahun baru dengan konsep permainan seru dan atmosfer penuh energi, terinspirasi dari konsep permainan bertahan hidup Squid Game tapi tetap fun dan family-friendly,” ujar Ario Prabowo selaku F&B Director sekaligus Ketua Acara Survival Land New Year’s Eve 2026 di Bigland Bogor Hotel.

Survival Land menghadirkan pengalaman malam tahun baru 2026 yang penuh warna, keseruan, dan keceriaan. Selain hiburan dan permainan yang seru, acara akan dihiasi dekorasi meriah dengan dominasi warna hitam, merah, dan hijau, lengkap dengan kehadiran para guard yang siap menambah keseruan berfoto di setiap sudut area.

Malam pergantian tahun semakin lengkap dengan gala dinner meriah yang memanjakan selera. Tamu bisa menjelajahi Western stall dengan menu wajib seperti Brazilian BBQ dan fish en croute, menikmati main buffet dengan roasted chicken with Mongolian sauce yang lezat, atau mencoba Asian stall mulai dari teppanyaki hingga bakso Malang.

Baca juga: Rayakan Malam Tahun Baru 2025 dengan Kemeriahan Chocoland di Bigland Bogor Hotel

Korean corner menjadi bintang utama, menyajikan kuliner khas Korea yang hangat dengan rempah yang autentik seperti gimbap, gyeranpang, bibimbap, rabokki, odeng, ditutup dengan dessert ala Korea yang menyegarkan seperti banana milk dan patbingsu. Tidak ketinggalan, kids stall dan dessert corner menambah variasi, memastikan setiap tamu, dari anak-anak hingga dewasa, menikmati malam tahun barudengan penuh kegembiraan dan pengalaman makan malam yang tak terlupakan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kemeriahan malam tahun baru semakin lengkap dengan berbagai penampilan spektakuler, mulai dari band performances dengan berbagai genre lagu, teater kabaret, aksi memukau Magician Birdshow, dance performances, permainan ala Squid Game, hingga countdown menggunakan terompet menyambut tahun 2026. Selain hiburan, tamu juga berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler, termasuk grand prize uang tunai Rp15 juta, Garmin Smart Watch, koper edisi khusus Squid Game, dan koleksi leher Squid Game dari American Tourister, tumbling tower toy, hingga kesempatan memenangkan berbagai voucher menginap.

“Kami ingin memberikan malam tahun baru yang lebih dari sekadar hitungan mundur. Ini adalah pengalaman yang penuh kejutan dan kesempatan besar bagi para tamu,” kata Ario Prabowo.

Survival Land dirancang sebagai acara yang dapat dinikmati seluruh keluarga. Kids Corner khusus juga disiapkan dengan aktivitas clay, face painting, playground, dan dalgona candy yang menjadi favorit anak-anak. Selama acara, Bigland Bogor Hotel akan mengajak tamu untuk mengikuti permainan anak, pasangan, hingga permainan keluarga dengan berbagai hadiah,memberikan kesempatan merasakan pengalaman permainan survival yang ringan, menyenangkan, dan mempererat momenkebersamaan keluarga.

Seluruh keseruan dan kemeriahan Survival Land New Year’s Eve 2026 ini bisa dinikmati dengan harga early bird sampai 25 Desember 2025 mulai dari Rp 1,.3 juta dan harga normal Rp. 2.000.000 termasuk Deluxe Room, breakfast dan gala dinner untuk dua orang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan kamar tahun baru atau reservasi, silakan hubungi Bigland Bogor Hotel melalui WhatsApp di 0811-9625-627.

“Kami berharap setiap tamu tidak hanya merayakan pergantian tahun, tetapi juga merasakan semangat baru. Di Survival Land New Year’s Eve 2026 ini, setiap momen mulai dari hiburan, permainan, hingga hidangan lezat diciptakan agar MalamTahun Baru 2026 menjadi awal yang penuh energi, kegembiraan, dan motivasi untuk menghadapi tahun yang akan datang dengan semangat positif,” ujar Assistant Marcom Manager di Bigland Bogor Hotel Dinda Cantika. (*)