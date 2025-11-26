Pencarian Terpopuler

Festival Kopling Kedua Sukses Digelar di Bogor

Festival Kopling menjadi ruang merayakan kreativitas, ekonomi rakyat, dan semangat komunitas Indonesia.
Festival Kopling menjadi ruang merayakan kreativitas, ekonomi rakyat, dan semangat komunitas Indonesia.
Info Event - Festival Kopling Vol. 2 telah berlangsung di area Stadion Pakansari, Cibinong pada 22 dan 23 November 2025. Mengusung konsep kolaborasi musik koplo modern dan pemberdayaan UMKM nasional, gelaran ini kembali menjadi ruang merayakan kreativitas, ekonomi rakyat, dan semangat komunitas Indonesia.

Sebagai festival koplo dan UMKM terbesar di Indonesia, Festival Kopling Vol. 2 menghadirkan pengalaman hiburan dan ekonomi kreatif yang menyatu dalam satu panggung. Ribuan pengunjung hadir menikmati kolaborasi musik dari berbagai bintang tamu serta eksplorasi ratusan produk unggulan UMKM dari berbagai daerah.

Festival Indonesian Disability Art & Culture 2025 Siap Digelar di Solo

Festival Kopling di Cibinong dimeriahkan penampilan dari Ndarboy Genk, NDX AKA, Aftershine, Guyon Waton, Maliq & D’essentials, The Changcuters, Mr. Jono & Joni, Fakedopp, Drive, Batas Senja, Della Monica ft. DJ Gemoy, Aldi Taher, OM Abidin, Start Koplo, Pegawai Musik Sipil, Warga Koplo, Biang Koplo, Jakarta Koplo, STARBE, Koplo Disko, SpontanMusic, dan lain-lain.

Festival Kopling Vol. 2 kembali menjadi ajang yang memadukan hiburan dan pemberdayaan. Tidak hanya menampilkan pertunjukan musik koplo modern dengan tata panggung megah, tetapi juga menghadirkan etalase produk UMKM pilihan mulai dari kuliner, kriya, fesyen, hingga produk kreatiflokal lainnya.

Jumlah UMKM yang ikut serta dalam festival ini sekitar 150 pengusaha. Pengunjung dapat menikmati musik sekaligus berbelanja dan mengenal lebih dekat ragam potensi usaha mikro dari seluruh Indonesia. Konsep ini terus menjadi identitas Festival Kopling yang mengangkat potensi UMKM ke panggung yang lebih luas.

Festival Teluk Tomini 2025 Merayakan Budaya dan Konservasi Laut Sulawesi

Selama dua hari penyelenggaraan, area festival dipadati penonton dari berbagai wilayah Jabodetabek dan kota sekitarnya. Festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal di Cibinong dan Kabupaten Bogor.

Kesuksesan Festival Kopling Vol. 2 tidak lepas dari kerja sama erat berbagai pihak, mulai dari pihak Kementerian UMKM, komunitas, mitra media, hingga pelaku UMKM yang terlibat. Semangat “Goyang Ambyar, UMKM Bersinar” kembali menjadi fondasi festival ini untuk terus tumbuh dan memberi dampak nyata. (*)

ARTOTEL Group operator hotel lokal Indonesia pertama yang memperoleh Sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
