Ribuan Peserta Ikuti Indomaret Run 2025 di PIK 2

Info Event - Hari masih gelap, tapi Edzel dan Syifa bersiap dengan atribut lari lengkap sambil melakukan pemanasan. Pasangan ini rela bangun dari jam 3 pagi dan menempuh jarak puluhan kilometer dari kediaman mereka di Bekasi, Jawa Barat untuk mengikuti ajang Indomaret Run 2025 di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Minggu 23 November 2025 .

Seperti Edzel dan Syifa, ribuan peserta lainnya dengan antusias meramaikan ajang Indomaret Run 2025 yang dikemas secara profesional dengan rute steril di kawasan terpadu PIK 2i. Selain menghadirkan beragam keseruan, Indomaret Run 2025 menjadi ajang bagi para pelari untuk mencetak catatan waktu personal terbaik.“Senang banget bisa ikut Indomaret Run 2025 ini. Rute yang disiapkan itu steril ditambah lingkungannya memang nyaman jadi buat peserta makin semangat buat lari lebih cepat dan dapat waktu terbaik,” kata Edzel.

Tahun ini, terdapat tiga kategori di Indomaret Run 2025, yakni 5K, 10K, dan 21K (half marathon). Penentuan rute lari telah melibatkan atlet profesional untuk memastikan jalur yang steril dan aman untuk mendukung para pelari mencapai kecepatan terbaik mereka. Indomaret Run 2025 dipersiapkan sebagai ajang olahraga yang mendukung para pelari untuk mencetak rekor waktu lari terbaik mereka.

“Kami memilih kawasan PIK 2 karena tertata rapi dan memiliki kualitas jalanan sangat baik sehingga bisa menghadirkan jalur lari yang steril dan aman untuk dilalui para peserta,” ujar Marketing Manager PT Indomarco Prismatama (Indomaret), Robin Maclean.

Race Director IRace Indonesia, Veddy menambahkan Indomaret Run 2025 dapat menjadi contoh penyelenggaraan ajang lari yang dikelola secara profesional sehingga para peserta mendapatkan pengalaman berlari yang memuaskan. Indomaret Run 2025 dipersiapkan dengan sangat matang. Setiap detail, mulai dari pemilihan lokasi, penentuan rute, hingga hal-hal teknis seperti water station, fasilitas medis, dan sebagainya mengedepankan keamanan dan kenyamanan bagi para pelari. “Hal ini turut mendukung para pelari untuk mendapatkan waktu terbaik dan mendapatkan pengalaman menyenangkan dari sebuah ajang lari,” kata Veddy.

Melihat tingginya antusiasme dan respons positif peserta, Indomaret Run akan kembali hadir tahun depan dengan konsep dan pengelolaan yang semakin profesional. “Kami sangat berterima kasih atas antusiasme para peserta Indomaret Run 2025. Tahun depan kami berkomitmen menghadirkan pengalaman yang lebih baik, dengan rute baru dan fasilitas yang terus ditingkatkan,” ujar Robin Maclean.

Robin mengatakan Indomaret Run menjadi komitmen dukungan Indomaret terhadap upaya membangun gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Indomaret Run adalah wujud kontribusi Indomaret sebagai brand yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia dalam membangun budaya hidup sehat. “Ini bukan sekadar acara lari, tetapi gerakan bersama untuk mendorong kebiasaan yang lebih baik,” demikian Robin menutup pembicaraan. (*)