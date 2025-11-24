Gerakan Indonesia Punya Kamu Digelar di Unair Surabaya

Iklan

Info Event - Gerakan Indonesia Punya Kamu kembali hadir dengan semangat baru melalui acara bertema “Energi Untuk Indonesia Maju: Sinergi Pendidikan Tinggi dan Dunia Kerja” yang diselenggarakan pada Senin, 24 November 2025 di Airlangga Convention Center (ACC), Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif kolaboratif antara Garuda TV, Indozone, Kantor Berita Antara, dan ON US, yang bertujuan untuk menginspirasi generasi muda agar mampu meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi tantangan masa depan, baik di bidang karier, energi, maupun finansial. Program ini diharapkan menjadi katalis penggerak bagi generasi muda untuk terus berinovasi serta menciptakan dampak nyata bagi pembangunan bangsa.

Kegiatan Indonesia Punya Kamu menghadirkan beragam tokoh nasional, akademisi, dan figur muda inspiratif, antara lain: Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi.

Berikutnya Rektor Unair Mohammad Madyan, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Dirut PT Eka Sari Lorena Transport Tbk Gusti Tarkelin Soerbakti, Direktur PO PT Eka Sari Lorena Transport Tbk Eka Sari Lorena Soerbakti dan lain-lain.

Kegiatan “Indonesia Punya Kamu” juga dikemas dengan beragam aktivitas interaktif yang menggabungkan unsur edukasi, hiburan, dan kompetisi. Ada beberapa segmen utama yang menjadi daya tarik acara

- Dialog Penting: Ngobrol Seru Bareng Tokoh Penting

Forum diskusi inspiratif antara mahasiswa dengan para pejabat dan tokoh publik. Topik yangdiangkat mencakup ketahanan pangan, perdagangan berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

- Music Performance

Penampilan musik dari talenta muda lokal yang menghadirkan suasana dinamis dan positif, sekaligus menunjukkan kekayaan bakat mahasiswa Indonesia.

- Anchor Hunt

Ajang pencarian talenta muda di bidang jurnalistik dan penyiaran, di mana peserta berkesempatan tampil membawakan berita secara langsung dan dinilai oleh juri profesional dariGaruda TV.

- Your Voice Matters: Ngobrol Langsung dengan Tokoh Muda Inspiratif

Sesi interaktif yang mempertemukan mahasiswa dengan figur muda yang telah memberikan dampak sosial dan profesional di bidangnya, untuk berbagi perjalanan, tantangan, dan semangat perjuangan mereka.

- Faculty Battle

Kompetisi seru antar fakultas yang menguji kecerdasan, taktik, dan kekompakan tim dalam bentuk permainan edukatif dan kuis kebangsaan, untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan sportivitas.

“Dengan menghadirkan program Indonesia Punya Kamu, Garuda TV ingin memastikan bahwa informasi, edukasi, dan inspirasi dapat diakses langsung oleh para mahasiswa dan generasi muda di seluruh Indonesia, khususnya di kampus-kampus. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kami mendukung terbentuknya generasi yang kritis, kreatif,” ujar Dirut Garuda TV Fahmi Muhammad Awari. (*)