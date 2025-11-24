Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Gerakan Indonesia Punya Kamu Digelar di Unair Surabaya

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Garuda TV kembali menghadirkan Gerakan Indonesia Punya Kamu di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
Garuda TV kembali menghadirkan Gerakan Indonesia Punya Kamu di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
Iklan

Info Event - Gerakan Indonesia Punya Kamu kembali hadir dengan semangat baru melalui acara bertema “Energi Untuk Indonesia Maju: Sinergi Pendidikan Tinggi dan Dunia Kerja” yang diselenggarakan pada Senin, 24 November 2025 di Airlangga Convention Center (ACC), Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif kolaboratif antara Garuda TV, Indozone, Kantor Berita Antara, dan ON US, yang bertujuan untuk menginspirasi generasi muda agar mampu meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi tantangan masa depan, baik di bidang karier, energi, maupun finansial. Program ini diharapkan menjadi katalis penggerak bagi generasi muda untuk terus berinovasi serta menciptakan dampak nyata bagi pembangunan bangsa.

Baca juga:

Garuda Prediksi Dampak Suntikan Modal Baru Terasa di Kuartal II 2026

Kegiatan Indonesia Punya Kamu menghadirkan beragam tokoh nasional, akademisi, dan figur muda inspiratif, antara lain: Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi.

Berikutnya Rektor Unair Mohammad Madyan,  Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Dirut PT Eka Sari Lorena Transport Tbk Gusti Tarkelin Soerbakti, Direktur PO PT Eka Sari Lorena Transport Tbk Eka Sari Lorena Soerbakti dan lain-lain.

Kegiatan “Indonesia Punya Kamu” juga dikemas dengan beragam aktivitas interaktif yang menggabungkan unsur edukasi, hiburan, dan kompetisi. Ada beberapa segmen utama yang menjadi daya tarik acara

Baca juga:

Bos Garuda Ungkap Perkembangan Merger dengan Pelita Air

- Dialog Penting: Ngobrol Seru Bareng Tokoh Penting

Forum diskusi inspiratif antara mahasiswa dengan para pejabat dan tokoh publik. Topik yangdiangkat mencakup ketahanan pangan, perdagangan berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

- Music Performance

Penampilan musik dari talenta muda lokal yang menghadirkan suasana dinamis dan positif, sekaligus menunjukkan kekayaan bakat mahasiswa Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Anchor Hunt

Ajang pencarian talenta muda di bidang jurnalistik dan penyiaran, di mana peserta berkesempatan tampil membawakan berita secara langsung dan dinilai oleh juri profesional dariGaruda TV.

- Your Voice Matters: Ngobrol Langsung dengan Tokoh Muda Inspiratif

Sesi interaktif yang mempertemukan mahasiswa dengan figur muda yang telah memberikan dampak sosial dan profesional di bidangnya, untuk berbagi perjalanan, tantangan, dan semangat perjuangan mereka.

- Faculty Battle

Kompetisi seru antar fakultas yang menguji kecerdasan, taktik, dan kekompakan tim dalam bentuk permainan edukatif dan kuis kebangsaan, untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan sportivitas.

“Dengan menghadirkan program Indonesia Punya Kamu, Garuda TV ingin memastikan bahwa informasi, edukasi, dan inspirasi dapat diakses langsung oleh para mahasiswa dan generasi muda di seluruh Indonesia, khususnya di kampus-kampus. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kami mendukung terbentuknya generasi yang kritis, kreatif,” ujar Dirut Garuda TV Fahmi Muhammad Awari. (*) 

Iklan

Berita Selanjutnya

ARTOTEL Group operator hotel lokal Indonesia pertama yang memperoleh Sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
GarudagerakanIndonesia Unairgenerasi muda

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Garuda Prediksi Dampak Suntikan Modal Baru Terasa di Kuartal II 2026

2 hari lalu

Pesawat Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 10 Oktober 2025. Tempo/ Nita Dian
Garuda Prediksi Dampak Suntikan Modal Baru Terasa di Kuartal II 2026

Garuda Indonesia mengkaji ulang proyeksi bisnis setelah mendapat modal segar dari Danantara sebesar Rp 23,6 triliun.


Bos Garuda Ungkap Perkembangan Merger dengan Pelita Air

3 hari lalu

Pesawat Pelita Air di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 10 Oktober 2025. Tempo/ Nita Dian
Bos Garuda Ungkap Perkembangan Merger dengan Pelita Air

Garuda Indonesia, Pelita Air, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sedang mengkaji rencana ini.


Garuda: 34 Pesawat Masih Grounded

3 hari lalu

Pekerja tengah melakukan perawatan pesawat Garuda Indonesia di fasilitas PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) di Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa 26 Maret 2024. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Citilink menyediakan 1,4 juta tempat duduk dan 170 extra flight untuk musim mudik lebaran 2024. GIAA memperkirakan akan terjadi kenaikan jumlah penumpang sebanyak 18% dari tahun lalu. TEMPO/Tony Hartawan
Garuda: 34 Pesawat Masih Grounded

Saat ini, Garuda Indonesia memiliki 58 unit pesawat yang beroperasi dari 72 armada. Sementara itu, Citilink menerbangkan 31 pesawat dari total 56 unit.


Garuda Usul Tarif Batas Atas dan Bawah Tiket Pesawat Diubah

3 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Garuda Usul Tarif Batas Atas dan Bawah Tiket Pesawat Diubah

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan hasil pembahasan ini diumumkan tahun depan.


Alasan Garuda Batal Alihkan 50 Persen Kekayaan Bersih

10 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Tony Hartawa
Alasan Garuda Batal Alihkan 50 Persen Kekayaan Bersih

Garuda batal mengalihkan 50 persen jumlah kekayaan bersih untuk pemindahtanganan dan penghapusbukuan aset


Garuda Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 23 Desember

14 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Garuda Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 23 Desember

Pada 12 November 2025, Garuda menggelar RUPSLB untuk menyetujui penyertaan modal sebesar Rp 23,67 triliun dari Danantara Asset Management.


Danantara Akan Pangkas Lebih dari 1.000 BUMN Menjadi 200

16 hari lalu

(Dari kiri) Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara, Rohan Hafas; Managing Director DAM, Febriany Eddy; dan Senior VP Public Affairs and Advocacy, Michael Reza Say, dalam acara Coffee Morning Session di Wisma Danantara pada Jumat, 14 November 2025. TEMPO/RIZKI YUSRIAL
Danantara Akan Pangkas Lebih dari 1.000 BUMN Menjadi 200

Danantara akan merampingkan jumlah BUMN untuk membuat kinerja bisnis jadi lebih fokus.


Garuda TV Gelar Gerakan Indonesia Punya Kamu di Solo

17 hari lalu

Garuda TV kembali menggelar Gerakan Indonesia Punya Kamu di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo hari ini.
Garuda TV Gelar Gerakan Indonesia Punya Kamu di Solo

Gerakan Indonesia Punya Kamu di UNS Solo mendorong generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan.


Garuda: Citilink Mendapat Rp 14,9 T dari Danantara

20 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Garuda: Citilink Mendapat Rp 14,9 T dari Danantara

Alokasi dana dari Danantara ke Citilink lebih besar dibanding ke Garuda karena beberapa alasan. Apa saja?


Ansett dan PanAm Gugur karena Minimnya Intervensi Negara, Indonesia Tak Boleh Lengah

45 hari lalu

Pesawat Garuda Indonesia bersiap mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 24 September 2025. Tempo/Martin Yogi Pardamean
Ansett dan PanAm Gugur karena Minimnya Intervensi Negara, Indonesia Tak Boleh Lengah

Indonesia akan menjaga Garuda tetap mengudara sebagai simbol kedaulatan, diplomasi, dan jembatan Nusantara.