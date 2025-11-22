Pencarian Terpopuler

Di Ultah Pertama Qpon Luncurkan Inovasi untuk Konsumen

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

CEO Qpon Felix Fang memaparkan tentang pencapaian aplikasi Qpon di acara Qpon Merchant Gathering & Awarding Night 2025.
Info Event – Memperingati ulang tahun pertamanya, Qpon, platform digital penyedia voucher diskon dan promo dari ribuan merchant, meluncurkan fitur terbaru bernama Explore serta menggelar Qpon Merchant Gathering & Awarding Night 2025 di Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place Jakarta, Jumat, 21 November 2025.  Momentum ini menegaskan komitmen Qpon dalam memperkuat ekosistem gaya hidup digital dengan terus menghadirkan inovasi yang menghubungkan pengguna dan merchant.  

Dalam kesempatan ini Qpon juga memberikan apresiasi kepada para merchant dan mitra yang mendapatkan penghargaan untuk tujuh kategori.  Ketujuh kategori itu yakni Brand of Year, Best Collaboration Brand, Game Changer, Rising Stars, Best Customer Engagement, Best Partners, dan Best Merchants Service Partner. Brands dan mitra bisnis ini dinilai telah berkontribusi terhadap pertumbuhan pesat Qpon sepanjang tahun pertama perjalanannya. 

Qpon: Transformasi Gaya Hidup yang Lebih Cerdas dan Terjangkau 

Diluncurkan pada November 2024, Qpon hadir untuk membantu masyarakat menikmati gaya hidup yang lebih cerdas, mudah, dan terjangkau melalui sistem voucher digital. Pengguna dapat menemukan dan menukarkan berbagai promo real-time untuk makanan, minuman, hiburan, hingga layanan gaya hidup langsung melalui aplikasi. 

Dalam waktu kurang dari satu tahun, Qpon: Selalu Ada Diskon telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern Indonesia. Pada Juli 2025, Qpon meraih pencapaian besar dengan meraih peringkat #1 Top Free App kategori Travel & Local di Google Play Store dan peringkat #3 di App Store. Hal ini menunjukkan tingkat adopsi yang cepat dan tingginya kepercayaan pengguna. 

Saat ini, Qpon memiliki lebih dari 37 juta pengguna terdaftar, serta bekerja sama dengan lebih dari 3.000 brand dan 50 ribu outlet di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu ekosistem local services terbesar di Indonesia. Kontribusi Qpon terhadap ekonomi digital Indonesia juga diakui melalui penghargaan “Emerging Tech Company of the Year” dalam CNBC Indonesia Awards 2025. 

Fitur Baru: Explore, Temukan Pengalaman Lebih Personal 

Sebagai bagian dari inovasi berkelanjutan, Qpon menghadirkan fitur Explore, halaman pencarian dan rekomendasi yang membantu pengguna menemukan tempat makan, hiburan, hingga wellness terdekat sesuai minat. Explore menawarkan tiga keunggulan utama: 

  • Search: Pencarian cepat dengan filter lokasi, kategori, dan jarak 
  • Video: Konten video pendek yang informatif dan menginspirasi 
  • Shortcut: Akses langsung ke kategori populer seperti F&B, Entertainment, dan Wellness 

Fitur ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga memberi peluang lebih besar bagi merchant untuk menjangkau pelanggan yang relevan secara lebih efektif. “Fitur Xplore adalah jalan tol yang menghubungkan merchant dengan konsumen dengan cara yang lebih cepat dan tepat,” ujar CEO Qpon Felix Fang.   

Mendorong Pertumbuhan Merchant dengan Teknologi 

Selain memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna, Qpon terus memperluas dukungannya untuk merchant melalui rangkaian fitur pertumbuhan berbasis data dan dukungan traffic multi-platform. 

Dengan peningkatan pada Smart Voucher Engine, e-POST, performance-based ads, serta integrasi promosi lintas platform, mulai dari aplikasi Qpon, ekosistem OPPO, hingga berbagai mitra media, merchant kini dapat memperoleh lebih dari 12 miliar impresi per tahun. 

Merchant yang memanfaatkan fitur-fitur pengembangan ini mencatat: 

  • Peningkatan exposure hingga 100 persen 
  • Kenaikan klik lebih dari 80 persen
  • Peningkatan konversi di atas 58 persen 
Dua merchant lokal yang merasakan solusi Qpon adalah Sushi-me dan Tomoro Cafe. Qpon hadir di saat yang tepat saat Sushi-me melakukan branding baru sehingga lebih dikenal konsumen di Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Dengan penukaran voucher, Qpon sangat membantu pertumbuhan Sushi-me dalam setahun terakhir. ”Bergabung dengan Qpon telah membantu langkah kami membuat keputusan terbaik. Semoga Qpon bisa terus memberikan banyak manfaat bagi merchant dan konsumen,” ujar Aslah, owner Sushi-me.

PT Bintang Kopi Indonesia yang mengusung merek Tomoro Coffee dengan lebih dari 600 outlet juga merasakan manfaat bekerja sama dengan Qpon. Qpon Explore menjadi kunci pertumbuhan utama Tomoro Coffee untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan mendapatkan market share yang signifikan. Kerjasama Tomoro dan Qpon mencakup dua voucher yakni voucher value dan value produk. “Kombinasi dua voucher ini menghadirkan performa yang bagus untuk pertumbuhan bisnis kami,” ujar Hermanto Ma, General Manager of Online Business Tomoro Coffee

Fitur Explore yang telah ditingkatkan juga berkontribusi besar terhadap visibilitas merchant, dengan menghasilkan lebih dari 100 juta impresi harian dan meningkatkan ranking pencarian hingga berada di Top 5 kategori terkait. 

Untuk memperkuat pertumbuhan merchant, Qpon juga menghadirkan Program Dukungan Merchant Berkualitas, yang mencakup 10+ tools pemasaran, subsidi platform hingga 15 miliar rupiah per tahun, alokasi traffic 10 miliar, layanan customer service profesional, sistem POS, pemesanan QR online, bantuan operasional, hingga layanan produksi video KOL.

Adapun strategi merchant Qpon di 2026 mencakup:

  • Pengembangan premium merchant program
  • Optimalisasi operasional digital untuk performa harian 
  • Penguatan kategori food & beverage 
  • Kolaborasi offline dengan pusat perbelanjaan dan komunitas lokal 

“Sejak hari pertama, merchant adalah mitra terpenting bagi Qpon. Misi kami adalah membantu setiap merchant lebih mudah ditemukan konsumen, memperoleh lebih banyak pelanggan, dan mencapai pertumbuhan transaksi yang nyata. Kami membangun platform win-win, di mana bisnis berkembang dan kita maju bersama,” ujar Jimmy Chen, General Manager Qpon Digital Indonesia.

Inovasi untuk Konsumen, Dampak untuk Industri 

Lebih dari sekadar aplikasi diskon, Qpon kini menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Melalui flash sale harian mulai dari Rp1.000, kampanye besar seperti Double Date dan Payday Hemat, serta program reward khusus pengguna baru, Qpon memberikan cara berhemat yang menyenangkan, praktis, dan relevan setiap hari.

Ke depannya, Qpon akan memperdalam kolaborasi dengan berbagai brand lokal dan menghadirkan personalisasi berbasis AI untuk memberikan pengalaman yang semakin relevan bagi pengguna.

Explore juga mengawali inovasi Qpon dalam menghadirkan teknologi berbasis AI, termasuk:

  • Qpon Advisor, asisten AI untuk rekomendasi cepat dan akurat
  • AI Smarts Insights yang memberikan saran menu, deskripsi tempat otomatis dan multibahasa
  • QRATE adalah sistem skor transparan untuk rasa, suasana, value, dan popularitas.

“Qpon bukan hanya membantu orang mendapatkan penawaran terbaik, kami membantu mereka membuat keputusan gaya hidup lebih baik setiap hari. Dengan Explore dan wawasan berbasis AI, pengguna bisa menemukan tepat yang benar-benar mereka sukai, sementara merchant menjangkau pelanggan yang paling relevan,” ujar CEO Qpon Felix Fang.(*)


ARTOTEL Group operator hotel lokal Indonesia pertama yang memperoleh Sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
