Rayakan Liburan Akhir Tahun di InterContinental Bali Resort

Iklan

Info Event- Menjelang akhir tahun, saatnya melambat sejenak, beristirahat, dan kembali berkumpul bersama orang terkasih untuk merayakan momen istimewa pergantian tahun. InterContinental Bali Resort menghadirkan pengalaman liburan yang berkesan bagi Anda yang mencari keseimbangan antara ketenangan, kenyamanan, dan keindahan autentik Bali. Nikmati suasana menawan Teluk Jimbaran sambil merayakan libur Natal dan Tahun Baru yang tak terlupakan.

Hanya berjarak 20 menit dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, resor yang membentang sepanjang 500 meter di pesisir pantai berpasir putih dengan panorama matahari terbenam yang memukau ini memadukan keanggunan khas Bali dengan kenyamanan modern.

Baca juga:

Nikmati pengalaman menginap terbaik di Club InterContinental, lengkap dengan akses eksklusif ke Club Lounge serta kolam renang khusus tamu Club (usia 12 tahun ke atas). Temukan beragam fasilitas resor, mulai dari enam kolam renang dengan pemandangan laut, Spa Uluwatu, pusat kebugaran 24 jam, hingga Planet Trekkers Kids Club dan berbagai aktivitas rekreasi yang menyenangkan dan menyehatkan.

Jelajahi pula perjalanan kuliner yang menggugah selera di berbagai restoran dan bar. Taman Gita menyediakan sarapan beragam kuliner internasional. Jimbaran Gardens menyajikan santapan santai bercita rasa khas Jimbaran sambil memandangi samudera biru.

Sunset Beach Bar & Grill, tempat menikmati koktail dan hidangan grill di bawah senja yang mempesona. Sedangkan Bella Cucina menyajikan hidangan Mediterania yang elegan, serta KO Restaurant, pengalaman kuliner Jepang pemenang penghargaan.

Baca juga:

Dengan perpaduan pesona Bali, kemewahan kontemporer dan pelayanan yang tulus, InterContinental Bali Resort menjadi destinasi ideal untuk bersantai, merayakan, dan kembali terhubung di tengah keindahan Teluk Jimbaran.

Dikenal dengan suasananya yang tenang dan autentik, Jimbaran menghadirkan pengalaman Bali yang sesungguhnya. Desa nelayan yang menawan ini memancarkan keteduhan dan keaslian, jauh dari hiruk pikuk wisata lainnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lokasi InterContinental Bali Resort yang strategis juga memudahkan Anda menjelajahi destinasi ikonik seperti Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Pura Uluwatu, Jenggala Ceramic Studio dan Pasar Ikan Kedonganan.

Menutup tahun di Jimbaran berarti merayakan kehidupan dengan cara yang lebih bermakna, menemukan kedamaian, keindahan dan kebersamaan dalam satu tempat yang istimewa.

Tahun ini, InterContinental Bali Resort mempersembahkan tema perayaan akhir tahun bertajuk “Le Jardin de Jimbaran”, terinspirasi dari keindahan taman tropis yang sedang bermekaran. Sepanjang bulan Desember, resor akan bertransformasi menjadi taman ajaib penuh warna, dengan hiasan bunga, cahaya gemerlap, dan sentuhan alami yang merefleksikan pesona tropis Bali.

Nikmati serangkaian pengalaman liburan yang dikurasi dengan elegan, mulai dari makan malam Natal yang intim di restoran signature, hingga perayaan Tahun Baru yang megah di Imperial Ballroom. Panduan lengkap kegiatan dan acara musim liburan dapat diakses di: bali.intercontinental.com/festive-season.

Dapatkan potongan harga hingga 25 persen untuk pemesanan lebih awal melalui program advance purchase. Baik untuk liburan romantis, perjalanan keluarga, maupun pelarian pribadi menjelang tahun baru, Anda akan dimanjakan dengan akomodasi mewah, santapan istimewa, dan layanan kelas dunia khas InterContinental. Penawaran terbatas ini berlaku hingga 31 December 2025.

Rencanakan liburan akhir tahun Anda di InterContinental Bali Resort, di mana setiap momen menjadi kenangan indah yang tak terlupakan.(*)