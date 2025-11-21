Pencarian Terpopuler

Rayakan Tahun Baru 2026 di The Sahira Hotel Bogor

The Sahira Hotel Bogor menggelar pesta pergantian tahun bertajuk
The Sahira Hotel Bogor menggelar pesta pergantian tahun bertajuk "Flavors Festival - New Year's Eve 2026 Celebration.
Info Event - Menyambut tahun baru 2026, The Sahira Hotel Bogor kembali menghadirkan perayaan malam pergantian tahun pada 31 Desember 2025. Acara bertajuk “Flavors Festival – New Year’s Eve 2026 Celebration” ini menggabungkan pengalaman kuliner dan hiburan dalam satu malam penuh keseruan.

The Sahira Hotel Bogor menawarkan paket menginap mulai dari Rp 1.188.000 nett per malam untuk menginap di Deluxe Room, termasuk akses ke kemeriahan acara dan buffet makan malam, serta sarapan sepuasnya untuk dua orang. Dapatkan early bird dengan harga Rp 1 juta nett per malam untuk pemesanan kamar hingga 30 November 2025. Buat tamu  yang tidak menginap, Anda mendapatkan akses penuh ke buffet makan malam dan seluruh hiburan cukup dengan Rp 300 ribu nett per pax.

Flavors Festival menghadirkan rangkaian acara untuk malam yang istimewa antara lain live music dari Someday Band, badut akrobat favorit keluarga, dipandu oleh MC Baim Ali, dan penampilan spesial pemain sinetron dan penyanyi Ika Kartika. Kemeriahan dilengkapi dengan permainan interaktif bertabur hadiah hingga grand prize sepeda listrik.

Selama acara entertainment berlangsung, tim The Sahira Hotel Bogor menyiapkan berbagai hidangan spesial, mulai dari buffet tematik, live cooking station, barbecue, hingga dessert corner yang menambah kemeriahan makan malam. Pengalaman bersantap ini menjadi salah satu daya tarik utama paket malam tahun baru.

Dengan perpaduan hiburan, pilihan kuliner melimpah dan fasilitas hotel yang nyaman, Flavors Festival menjadi salah satu alternatif terbaik bagi masyarakat Bogor dan kota sekitarnya untuk merayakan pergantian tahun dengan suasana hangat dan berkesan. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi The Sahira Hotel melalui Whatsapp di nomor +62 877-9040-0030 atau +62 819-5080-500. (*)

ARTOTEL Group operator hotel lokal Indonesia pertama yang memperoleh Sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Tahun BaruSahira HotelBogor

