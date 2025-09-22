Iklan

Info Event - Tempo bersama Hive dan Pesantren Bina Insan Mulia menggelar talkshow literasi bertajuk Digital Citizenship: Antihoax Squad – Cek Fakta ala Santri pada Sabtu, 20 September 2025. Acara yang dihadiri oleh seribu santri ini berlangsung di Pondok Pesantren VIP Bina Insan Mulia, Cirebon, dan menghadirkan pembicara dari kalangan pesantren serta jurnalis Tempo.

Kegiatan dibuka dengan keynote speech KH. Imam Jazuli, Lc. MA, pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia yang diwakili oleh Dr. (HC) Ubaidillah Anwar. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya literasi digital bagi generasi muda pesantren agar mampu menyaring informasi sebelum membagikannya. Menurutnya, santri memiliki bekal ilmu agama dan akhlak yang dapat menjadi tameng dari arus hoaks di media sosial.

Baca juga: Kementerian Kesehatan Bicara Kasus Dugaan Infeksi Mpox Santri di Riau

Dari Tempo, hadir Aghni Pratiwi, Senior Content Creator, dan Ika Ningtyas, Fact Checker Coordinator, sebagai narasumber. Ika berbagi pengalaman seputar teknik memeriksa kebenaran informasi, cara mengenali berita palsu, hingga langkah praktis untuk melaporkan hoaks.

Sementara itu, Aghni mengajak para santri mengenali beragam jenis video yang tayang di media sosial Tempo—mulai dari video ringan seperti aksi lucu kucing hingga liputan mendalam seperti kasus Munir. Di ujung acara, ia memandu santri membuat video pendek tentang dengan hook yang menarik agar pesan literasi mereka bisa menjangkau audiens lebih luas.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Program yang dikemas interaktif ini mendorong para santri setingkat SMA untuk aktif berdiskusi dan mempraktikkan pengecekan fakta secara langsung. Melalui inisiatif Klakklik Literaksi, Tempo berharap para peserta menjadi garda terdepan “Antihoax Squad” di lingkungan masing-masing, sekaligus teladan literasi digital yang bertanggung jawab.

Baca juga: Satu Santri di Riau Diduga Terinfeksi Cacar Monyet Akhirnya Meninggal

Acara ini menjadi bukti kolaborasi antara media, pesantren, dan komunitas lokal dalam membekali generasi muda dengan keterampilan digital sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman yang menolak kebohongan. (*)