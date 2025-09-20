Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Transformasi Mal Kuningan City Menjadi Hi-Tech Mall

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Mal Kuningan City bertransformasi menjadi hi-tech mall, tempat teknologi, gaya hidup, dan hiburan melebur.
Mal Kuningan City bertransformasi menjadi hi-tech mall, tempat teknologi, gaya hidup, dan hiburan melebur.
Iklan

Info Event- Mal Kuningan City mengumumkan program terbarunya yakni The Hub yang berlangsung pada 8 September hingga 2 November 2025. The Hub menjadi inisiatif untuk menjadi babak baru Mal Kuningan City bertransformasi menjadi hi-tech mall, tempat teknologi, gaya hidup, dan hiburan melebur menjadi satu pengalaman seru.

The Hub akan menjadi payung bagi serangkaian acara yang dirancang untuk memberikan wawasan, kesenangan, dan pengalaman belanja bagi para pengunjung Kuningan City Mall. “Kami sangat antusias untuk memperkenalkan The Hub kepada publik. Kami percaya masa depan ritel tidak hanya terletak pada produk, tetapi juga pada pengalaman dan pendidikan. Melalui The Hub, kami ingin menciptakan ekosistem untuk pengunjung agar bisa mendapatkan wawasan baru dan siap menghadapi era digital,” ujar Christopher Hardja, Center Director Kuningan City Mall.

Baca juga:

Tim Transformasi Reformasi Diklaim untuk Percepat Program Kapolri

Program perdana The Hub Mal Kuningan City akan menghadirkan kombinasi unik dari acara-acara dari inovasi, edukasi, hiburan, dan program belanja spesial.

Bit Talk with Bittime 

Mal Kuningan City berkolaborasi dengan Bittime, menghadirkan Bit Talk, talkshow yang membahas Blokchain & Bitcoin bagi para pemula. Hadir influencer crypto Andy Tjoeng yang akan memparkan tentang trading, secara fundamental dan teknikal. Pemula yang ingin belajar investasi pun akan diajarkan cara membeli bitcoin pertama di Bittime. Bit Talk akan diadakan pada Sabtu, 27 September 2025 di upper ground (UG) stage.

Baca juga:

Kapolri Jelaskan Alasan Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri

Coffee Feast

Coffee Feast menjadi bentuk apresiasi Mal Kuningan City pada pengunjung dengan menyajikan kopi pilihan dari berbagai tenant kopi terbaik  di dalam mal. Pembagian kopi gratis akan dilakukan pada 1-3 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB dan 18.00 WIB di Concierge.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Roboland

Festival robotic yang dirancang untuk kegiatan anak-anak yang fun, interaktif, dan edukatif. Acara pada 6-12 Oktober 2025 di upper ground ini untuk memperkenalkan dan mendorong minat generasi muda terhadap bidang robotika dan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Dalam Roboland akan hadir lomba antar siswa sekolah seperti Robot Racing, SoccerBot Battle, dan Creative Build Challenge. Hadir pula, STEM Robotics Workshop, Interactive Booth & Showcase, dan Educational Talkshow.

Starbucks Latte Championship 2025,

Memperingati Global Coffee Month di bulan Oktober, Mal Kuningan City dan Starbucks berkolaborasi menghadirkan Starbucks Latte Championship 2025 pada 16 Oktober 2025 pukul 08.00-14.00 WIB booth stage lantai upper ground. Pengunjung diajak untuk menyaksikan para barista menampilkan skill, kreativitas, dan passion mereka dalam setiap cangkir kopi.

Halloweekend Festival with Baby Famous

Menyambut Halloween di bulan Oktober ini, Mal Kuningan City dan Baby Famous menghadirkan acara seru untuk si kecil yakni Halloweekend Festival pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Ajak buah hati untuk mengikuti kompetisi kostum Halloween dan trick or treat mengelilingi Mal Kuningan City untuk mendapatkan cokelat dari berbagai tenant. (*)

Iklan

Berita Selanjutnya

Politeknik Swasta Indonesia (PELITA) memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Kuningan CityMal Transformasi

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim Transformasi Reformasi Diklaim untuk Percepat Program Kapolri

8 jam lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditemui dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah di Slog Polri, Cipinang, Jakarta Timur, 17 September 2025. TEMPO/Intan Setiawanty
Tim Transformasi Reformasi Diklaim untuk Percepat Program Kapolri

Tim Transformasi Reformasi Polri akan bekerja sama dengan Komisi Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo Subianto.


Kapolri Jelaskan Alasan Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri

1 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di pelataran Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, 1 September 2025. Tempo/Hanin Marwah
Kapolri Jelaskan Alasan Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri

Tim Transformasi Reformasi Polri dibentuk melalui Sprin Kapolri Nomor 2749/IX/2025.


Politeknik Swasta Bahas Transformasi Pendidikan Vokasi

19 hari lalu

Perkumpulan Politeknik Swasta (PELITA) Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) Nasional.
Politeknik Swasta Bahas Transformasi Pendidikan Vokasi

Pengembangan kurikulum politeknik seharusnya diintegrasikan dengan sertifikat kompetensi.


Kunjungan ke Mal Anjlok Imbas Demo, Hippindo Minta Jaminan Keamanan

22 hari lalu

Pusat perbelanjaan Pacific Place tampak sepi di Jakarta, 30 Agustus 2025. Tempo/Anastasya Lavenia
Kunjungan ke Mal Anjlok Imbas Demo, Hippindo Minta Jaminan Keamanan

Untuk saat ini keamanan di sejumlah mal masih terjaga. Ia juga memastikan tidak ada pusat belanja yang mengalami penjarahan.


Menperin: GISCO Percepat Transformasi Industri Hijau

33 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang meresmikan event tahunan AIGIS 2025 di JICC Rabu 20 Agustus.
Menperin: GISCO Percepat Transformasi Industri Hijau

Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 yang digelar Kemenperin memperkuat ekosistem industri hijau.


Indonesia Shopping Festival, 400 Mal Tawarkan Diskon hingga 80 Persen

39 hari lalu

Ilustrasi belanja. Shutterstock
Indonesia Shopping Festival, 400 Mal Tawarkan Diskon hingga 80 Persen

Sebanyak 400 pusat perbelanjaan berpartisipasi dalam pergelaran Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 yang berlangsung pada 14-24 Agustus 2025.


Rayakan HUT RI Lewat Karya di Mal Kuningan City

45 hari lalu

Mal Kuningan City menghadirkan beragam acara di Indonesia Dalam Karya 4 - 31 Agustus.
Rayakan HUT RI Lewat Karya di Mal Kuningan City

Untuk memperingati HUT RI, Mal Kuningan City mempersembahkan rangkaian acara bertajuk "Indonesia Dalam Karya".


26 Gerai Layanan Publik dalam MPP Goes to Mall: dari Bikin NIB sampai Perbaiki KTP Rusak

46 hari lalu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solo, Andriyani Sasanti (kanan) menjelaskan tentang penyelenggaraan MPP Goes to Mall yang akan berlangsung pada 7-10 Agustus 2025 dalam konferensi pers di Solo, Jawa Tengah, 6 Agustus 2025. Tempo/Septhia Ryanthie
26 Gerai Layanan Publik dalam MPP Goes to Mall: dari Bikin NIB sampai Perbaiki KTP Rusak

MPP Goes to Mall merupakan inovasi layanan publik dengan jemput bola masyarakat yang bisa datang ke mal.


Ketimpangan Daya Beli dan Ilusi Kelas Menengah dalam Fenomena Rojali dan Rohana

48 hari lalu

Pengunjung berjalan di depan salah satu gerai di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, 29 Desember 2024. TEMPO/Fajar Januarta
Ketimpangan Daya Beli dan Ilusi Kelas Menengah dalam Fenomena Rojali dan Rohana

Dosen dan peneliti UII sebut fenomena Rojali dan Rohana telah membuka tabir yang lebih dalam mengenai struktur sosial-ekonomi Indonesia kontemporer.


Dampak Fenomena Rojali dan Rohana terhadap Ekonomi Mal dan Strategi Retail

49 hari lalu

Sejumlah barang yang dijual pada salah satu gerai di pusat perbelanjaan Kuningan City, Jakarta, 20 Desember 2024. Dari Kegiatan Belanja di Indonesia Aja (Bina) ini Pemerintah berharap dapat mendorong daya beli masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. ANTARA/Fauzan
Dampak Fenomena Rojali dan Rohana terhadap Ekonomi Mal dan Strategi Retail

Dosen dan peneliti UII mengungkapkan dampak dari fenomena Rojali dan Rohana terhadap ekonomi mal dan strategi retail.