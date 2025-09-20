Transformasi Mal Kuningan City Menjadi Hi-Tech Mall

Iklan

Info Event- Mal Kuningan City mengumumkan program terbarunya yakni The Hub yang berlangsung pada 8 September hingga 2 November 2025. The Hub menjadi inisiatif untuk menjadi babak baru Mal Kuningan City bertransformasi menjadi hi-tech mall, tempat teknologi, gaya hidup, dan hiburan melebur menjadi satu pengalaman seru.

The Hub akan menjadi payung bagi serangkaian acara yang dirancang untuk memberikan wawasan, kesenangan, dan pengalaman belanja bagi para pengunjung Kuningan City Mall. “Kami sangat antusias untuk memperkenalkan The Hub kepada publik. Kami percaya masa depan ritel tidak hanya terletak pada produk, tetapi juga pada pengalaman dan pendidikan. Melalui The Hub, kami ingin menciptakan ekosistem untuk pengunjung agar bisa mendapatkan wawasan baru dan siap menghadapi era digital,” ujar Christopher Hardja, Center Director Kuningan City Mall.

Program perdana The Hub Mal Kuningan City akan menghadirkan kombinasi unik dari acara-acara dari inovasi, edukasi, hiburan, dan program belanja spesial.

Bit Talk with Bittime

Mal Kuningan City berkolaborasi dengan Bittime, menghadirkan Bit Talk, talkshow yang membahas Blokchain & Bitcoin bagi para pemula. Hadir influencer crypto Andy Tjoeng yang akan memparkan tentang trading, secara fundamental dan teknikal. Pemula yang ingin belajar investasi pun akan diajarkan cara membeli bitcoin pertama di Bittime. Bit Talk akan diadakan pada Sabtu, 27 September 2025 di upper ground (UG) stage.

Coffee Feast

Coffee Feast menjadi bentuk apresiasi Mal Kuningan City pada pengunjung dengan menyajikan kopi pilihan dari berbagai tenant kopi terbaik di dalam mal. Pembagian kopi gratis akan dilakukan pada 1-3 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB dan 18.00 WIB di Concierge.

Roboland

Festival robotic yang dirancang untuk kegiatan anak-anak yang fun, interaktif, dan edukatif. Acara pada 6-12 Oktober 2025 di upper ground ini untuk memperkenalkan dan mendorong minat generasi muda terhadap bidang robotika dan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Dalam Roboland akan hadir lomba antar siswa sekolah seperti Robot Racing, SoccerBot Battle, dan Creative Build Challenge. Hadir pula, STEM Robotics Workshop, Interactive Booth & Showcase, dan Educational Talkshow.

Starbucks Latte Championship 2025,

Memperingati Global Coffee Month di bulan Oktober, Mal Kuningan City dan Starbucks berkolaborasi menghadirkan Starbucks Latte Championship 2025 pada 16 Oktober 2025 pukul 08.00-14.00 WIB booth stage lantai upper ground. Pengunjung diajak untuk menyaksikan para barista menampilkan skill, kreativitas, dan passion mereka dalam setiap cangkir kopi.

Halloweekend Festival with Baby Famous

Menyambut Halloween di bulan Oktober ini, Mal Kuningan City dan Baby Famous menghadirkan acara seru untuk si kecil yakni Halloweekend Festival pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Ajak buah hati untuk mengikuti kompetisi kostum Halloween dan trick or treat mengelilingi Mal Kuningan City untuk mendapatkan cokelat dari berbagai tenant. (*)