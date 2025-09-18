Staycation Seru di Grand Whiz Poins Simatupang

Iklan

Info Event – Akhir pekan kini makin seru di Grand Whiz Poins Simatupang. Hotel bintang empat yang berlokasi strategis di kawasan Jakarta Selatan ini menghadirkan dua program spesial keluarga: Friday Playcation dan Kids Weekend Activities.



Dengan Friday Playcation, tamu bisa liburan lebih cepat setiap hari Jumat hingga 31 Oktober 2025. Hanya dengan Rp 730 ribu nett per malam, termasuk menginap di kamar tipe deluxe, sarapan untuk dua orang, dan akses aktifitas anak untuk satu anak. Paket ini cocok bagi keluarga yang ingin melepas penat lebih awal dan menikmati suasana santai bersama.



Friday Playcation dan Kids Weekend Activities memberikan pengalaman berbeda bagi tamu. Bukan hanya sekadar menginap, tapi juga momen kebersamaan yang seru dan edukatif bersama anak-anak. “Harapan kami, Grand Whiz Poins Simatupang bisa jadi destinasi favorit untuk menghabiskan akhir pekan,” ujar Rade Situti, Marketing Communication Manager Grand Whiz Poins Simatupang.



Kids Weekend Activities bekerja sama dengan Medi Eksplorasi bertema “Let’s Have Fun with Science”. Program ini mengajak anak-anak belajar sambil bermain lewat berbagai eksperimen sains sederhana tapi seru. Setiap Sabtu pagi di Andromeda Restaurant, si kecil bisa ikut serta hanya dengan Rp 100 ribu nett per anak, termasuk akses kolam renang seharian lengkap dengan handuk.

Kegiatannya pun bervariasi setiap pekan. Yakni membuat Mobil Tenaga Balon (6 September), Pesawat Lingkaran (13 September), meluncurkan Roket Botol Asam-Basa (20 September), hingga atraksi seru Badut Seimbang (27 September).

Sebagai bagian dari Intiwhiz Hospitality Management, Grand Whiz Poins Simatupang memiliki standar pelayanan berkualitas, lokasi strategis di kawasan bisnis TB Simatupang, dan fasilitas lengkap mulai dari kolam renang, pusat kebugaran, restoran, hingga ballroom. Dengan konsep ramah keluarga, hotel ini jadi pilihan tepat untuk staycation maupun perjalanan bisnis yang membutuhkan kenyamanan dan kemudahan akses. (*)