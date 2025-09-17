Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Pameran Tanaman Hias Premium di Bumi Pakubuwono

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Edisi kedua Folia Fantasia bertema The Botanical Muse akan berlangsung pada 26-28 September 2025 di Bumi Pakubuwono,
Edisi kedua Folia Fantasia bertema The Botanical Muse akan berlangsung pada 26-28 September 2025 di Bumi Pakubuwono,
Iklan

Info Event- Edisi kedua Folia Fantasia bertema The Botanical Muse akan berlangsung pada 26-28 September 2025 pukul 09.00- 21.00 WIB di Bumi Pakubuwono, Jakarta Selatan. Acara ini cocok untuk kalangan pecinta alam ataupun kolektor tanaman yang ingin menikmati atau mengoleksi tanaman hias premium. 

Folia Fantasia Vol. 2 – The Botanical Muse di Bumi Pakubuwono adalah ruang yang memadukan tanaman, seni, dan komunitas dalam satu pengalaman yang unik dan seru. Mulai dari pameran berbagai macam tanaman hias, workshop interaktif, talkshow, live podcast, plant swap hingga DJ performance yang meramaikan suasana. Kami mengundang para pecinta tanaman hias dan seluruh masyarakat Jakarta untuk hadir dan menikmati event spesial ini. ujar, N.H Sasongko, Marketing Communications Bumi Pakubuwono.

Baca juga:

Menyusuri Andalusia Melalui Batik

Acara ini terbuka untuk umum, setiap orang dapat langsung datang ke Bumi Pakubuwono tanpa membayar tiket masuk. Event ini didukung oleh Ta-nah, Kenyu Agro, Kokuo Signature, serta bekerja sama dengan media Tempo, Trubus, dan Jagad Tani.

Selama tiga hari penuh, pengunjung akan disuguhkan pameran botani paling premium di Jakarta. Mengapa disebut premium? Karena setiap tumbuhan yang tampil telah melalui proses kurasi yang eksklusif dengan standar tinggi. Para pengunjung dapat menikmati booth-booth yang menampilkan berbagai koleksi tanaman eksotis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih dari sekadar pameran, acara ini menyuguhkan perpaduan antara seni, alam, dan komunitas. Kali ini, kualitasnya akan lebih meningkat daripada edisi sebelumnya, baik dari segi visual, emosional, maupun komersial. Folia Fantasia Vol.2 The Botanical Muse juga bisa menjadi inspirasi untuk membawa harmoni alam ke dalam kehidupan modern yang dinamis.

Baca juga:

Arkipel Kembali Gelar Pemutaran Film Eksperimen

Folia Fantasia Indonesia merupakan platform kolaborasi kreatif yang menghadirkan pameran botani kelas atas dengan tanaman-tanaman langka dan eksotis. Dengan demikian, pameran ini tidak berisi tanaman biasa melainkan fokus ke exotic foliage yang jarang di temui dalam kehidupan sehari-hari. Acara ini berkolaborasi dengan SK Garden, Tujuan Bumi, Plant Bros.Id, Ruang Tanam Jakarta, Siap Nanam, My Platy, Istana Anthurium, Cut & Co. (*)

Iklan

Berita Selanjutnya

INSTAR indeks ESG inisiatif Tempo dan Transparency International Indonesia telah melalui penilaian awal.
Tanaman HiasPameranPakubuwono

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menyusuri Andalusia Melalui Batik

3 hari lalu

Seniman Spanyol, Rocio Trovar dalam acara acara Andalucia Blooms in Batik, di Jakarta, 16 September 2025. Tempo/Melika Ayaza
Menyusuri Andalusia Melalui Batik

"Andalucia Blooms in Batik" bertujuan untuk menjembatani dua budaya, Andalusia dan Indonesia


Arkipel Kembali Gelar Pemutaran Film Eksperimen

14 hari lalu

Arkipel kembali menggelar pemutaran film, diskusi dan pameran dengan tema
Arkipel Kembali Gelar Pemutaran Film Eksperimen

Arkipel Melawan "Years of Living Dangerously" terdiri atas tujuh program utama.


Pameran Waralaba IFRA Minta Pengunjung Segera Tinggalkan Area karena Demo

27 hari lalu

Ketua Umum Perhimpunan Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita Ginting Supit mengatakan beberapa tahun terakhir bisnis waralaba berkembang pesat. TEMPO/Tony Hartawan
Pameran Waralaba IFRA Minta Pengunjung Segera Tinggalkan Area karena Demo

Perhelatan pameran waralaba yang berlangsung pada 29-31 Agustus ini sedianya dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.00-20.00 WIB.


Inggris Larang Israel Ikuti Pameran Senjata Terbesarnya

27 hari lalu

Defense & Security Equipment International (DSEI). Shutterstock
Inggris Larang Israel Ikuti Pameran Senjata Terbesarnya

Kendati demikian, perusahaan pertahanan Israel seperti Elbit Systems, Rafael, IAI, dan Uvision dapat hadir dalam pameran senjata Inggris


Belanda Larang Perusahaan Israel Ikuti Pameran Senjata

34 hari lalu

Pameran senjata Belanda, Netherlands Industry for Defense and Security. nidv.eu
Belanda Larang Perusahaan Israel Ikuti Pameran Senjata

Perusahaan pertahanan Israel tidak akan diizinkan berpartisipasi dalam pameran senjata terbesar di Belanda, NEDS, pada 20 November 2025 di Rotterdam.


Mengenal Konsep Pemerintahan Keraton Yogyakarta Lewat Hamong Nagari

40 hari lalu

Pameran Hamong Nagari di Keraton Yogyakarta. Pameran temporer ini menampilkan sejarah pemerintahan Keraton Yogyakarta, Rabu 13 Agustus. Tempo/Yunia Pratiwi
Mengenal Konsep Pemerintahan Keraton Yogyakarta Lewat Hamong Nagari

Hamong Nagari pameran temporer yang masih bisa dinikmati pengunjung di Keraton Yogyakarta menampilkan seluk beluk pemerintahan keraton


Anthurium Jenmanii Merah Seharga Puluhan Juta di Flona 2025

43 hari lalu

Anthurium jenmanii mangkok variegata merah di Flona Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025. TEMPO/Mila Novita
Anthurium Jenmanii Merah Seharga Puluhan Juta di Flona 2025

Kegemaran terhadap anthurium tak pernah surut karena selalu muncul hibrida-hibrida baru hasil persilangan dengan karakter yang unik.


Disbud DKI Jakarta Gelar Pameran Temporer Arthefact 2025

44 hari lalu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Mochamad Miftahulloh Tamary (kanan), membuka pameran temporer Arthefact 2025 bertajuk Sriwijaya: Across the Land, River and Sea di Museum Bahari, Jakarta Utara, Senin 11 Agustus 2025. TEMPO/Hendy Mulia
Disbud DKI Jakarta Gelar Pameran Temporer Arthefact 2025

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta meresmikan pameran temporer Arthefact 2025 bertajuk Sriwijaya: Across the Land, River and Sea, yang digelar di Museum Bahari, Jakarta Utara, pada Senin, 11 Agustus 2025.


Konferensi Robot Dunia 2025: Beragam Teknologi Robotika

45 hari lalu

World Robot Conference 2025. Dok. worldrobotconference
Konferensi Robot Dunia 2025: Beragam Teknologi Robotika

Konferensi Robot Dunia berlangsung pada 8 Agustus hingga 12 Agustus


ArtMoments Jakarta 2025 Resmi Dibuka dengan Tema Restoration

48 hari lalu

ArtMoments Jakarta 2025 digelar pada 8-10 Agustus 2025 di AGORA Exhibition Hall. TEMPO/Kinar Laimaura
ArtMoments Jakarta 2025 Resmi Dibuka dengan Tema Restoration

Pameran seni ArtMoments Jakarta 2025 mengusung tema "Restoration" dan berlangsung pada 8-10 Agustus 2025.