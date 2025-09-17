Pameran Tanaman Hias Premium di Bumi Pakubuwono

Iklan

Info Event- Edisi kedua Folia Fantasia bertema The Botanical Muse akan berlangsung pada 26-28 September 2025 pukul 09.00- 21.00 WIB di Bumi Pakubuwono, Jakarta Selatan. Acara ini cocok untuk kalangan pecinta alam ataupun kolektor tanaman yang ingin menikmati atau mengoleksi tanaman hias premium.

Folia Fantasia Vol. 2 – The Botanical Muse di Bumi Pakubuwono adalah ruang yang memadukan tanaman, seni, dan komunitas dalam satu pengalaman yang unik dan seru. Mulai dari pameran berbagai macam tanaman hias, workshop interaktif, talkshow, live podcast, plant swap hingga DJ performance yang meramaikan suasana. “Kami mengundang para pecinta tanaman hias dan seluruh masyarakat Jakarta untuk hadir dan menikmati event spesial ini.” ujar, N.H Sasongko, Marketing Communications Bumi Pakubuwono.

Baca juga: Menyusuri Andalusia Melalui Batik

Acara ini terbuka untuk umum, setiap orang dapat langsung datang ke Bumi Pakubuwono tanpa membayar tiket masuk. Event ini didukung oleh Ta-nah, Kenyu Agro, Kokuo Signature, serta bekerja sama dengan media Tempo, Trubus, dan Jagad Tani.

Selama tiga hari penuh, pengunjung akan disuguhkan pameran botani paling premium di Jakarta. Mengapa disebut premium? Karena setiap tumbuhan yang tampil telah melalui proses kurasi yang eksklusif dengan standar tinggi. Para pengunjung dapat menikmati booth-booth yang menampilkan berbagai koleksi tanaman eksotis.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih dari sekadar pameran, acara ini menyuguhkan perpaduan antara seni, alam, dan komunitas. Kali ini, kualitasnya akan lebih meningkat daripada edisi sebelumnya, baik dari segi visual, emosional, maupun komersial. Folia Fantasia Vol.2 The Botanical Muse juga bisa menjadi inspirasi untuk membawa harmoni alam ke dalam kehidupan modern yang dinamis.

Baca juga: Arkipel Kembali Gelar Pemutaran Film Eksperimen

Folia Fantasia Indonesia merupakan platform kolaborasi kreatif yang menghadirkan pameran botani kelas atas dengan tanaman-tanaman langka dan eksotis. Dengan demikian, pameran ini tidak berisi tanaman biasa melainkan fokus ke exotic foliage yang jarang di temui dalam kehidupan sehari-hari. Acara ini berkolaborasi dengan SK Garden, Tujuan Bumi, Plant Bros.Id, Ruang Tanam Jakarta, Siap Nanam, My Platy, Istana Anthurium, Cut & Co. (*)