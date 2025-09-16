Promo Berlangganan Tempo Plus untuk Pengguna AstraPay

Iklan

Info Event- Bagi Anda pengguna AstraPay yang ingin berlangganan produk-produk jurnalistik Tempo, jangan lewatkan kesempatan ini. Promo berupa cashback saldo AstraPay Rp 50 ribu khusus untuk pengguna baru dan cashback Rp 20 ribu untuk pengguna setia di website dan aplikasi Tempo yang melakukan pembayaran melalui scan QRIS via AstraPay.

Pelanggan bisa mendapatkan diskon jika memilih langganan Tempo plus seharga Rp 750 ribu per tahun. Periode promo berlaku tanggal 1 Juli–31 September 2025. Cashback akan masuk H+1 hari kerja dari transaksi berhasil (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah). Promosi ini memiliki kuota terbatas. Apabila tidak mendapatkan promo, artinya kuota promosi sudah habis.

AstraPay berhak membatalkan cashback yang telah diberikan apabila ditemukan indikasi kecurangan/fraud dalam pelaksanaan promo ini. Dengan menggunakan promo ini, pengguna dianggap mengerti dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

