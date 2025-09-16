Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Promo Berlangganan Tempo Plus untuk Pengguna AstraPay

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Pengguna Astra Pay bisa berlangganan produk-produk jurnalistik Tempo.
Pengguna Astra Pay bisa berlangganan produk-produk jurnalistik Tempo.
Iklan

Info Event- Bagi Anda pengguna AstraPay yang ingin berlangganan produk-produk jurnalistik Tempo, jangan lewatkan kesempatan ini. Promo berupa cashback saldo AstraPay Rp 50 ribu khusus untuk pengguna baru dan cashback Rp 20 ribu untuk pengguna setia di website dan aplikasi Tempo yang melakukan pembayaran melalui scan QRIS via AstraPay. 

Pelanggan bisa mendapatkan diskon jika memilih langganan Tempo plus seharga Rp 750 ribu per tahun. Periode promo berlaku tanggal 1 Juli–31 September 2025. Cashback akan masuk H+1 hari kerja dari transaksi berhasil (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah). Promosi ini memiliki kuota terbatas. Apabila tidak mendapatkan promo, artinya kuota promosi sudah habis.

Baca juga:

Politeknik Tempo dan Yayasan Astra Gelar Workshop Bagikan Trik Pemasaran Jualan di TikTok

AstraPay berhak membatalkan cashback yang telah diberikan apabila ditemukan indikasi kecurangan/fraud dalam pelaksanaan promo ini. Dengan menggunakan promo ini, pengguna dianggap mengerti dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika terjadi kegagalan atau kendala transaksi, mohon dapat menghubungi Customer Care AstraPay melalui:  [email protected] atau WhatsApp Resmi: 0815-1150-0793.(*)

Baca juga:

Syarat Mendapatkan Promo Diskon Tiket Kereta pada HUT ke-80 PT KAI

Iklan

Berita Selanjutnya

INSTAR indeks ESG inisiatif Tempo dan Transparency International Indonesia telah melalui penilaian awal.
TempoAstraPayPromo

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Politeknik Tempo dan Yayasan Astra Gelar Workshop Bagikan Trik Pemasaran Jualan di TikTok

3 hari lalu

Salah satu peserta yang berasal dari Lampung sedang praktik Live TikTok dalam workshop
Politeknik Tempo dan Yayasan Astra Gelar Workshop Bagikan Trik Pemasaran Jualan di TikTok

Politeknik Tempo dan Yayasan Astra berharap pelaku UMKM bisa terus berkembang dan berinovasi, serta memanfaatkan media sosial untuk mendorong bisnis.


Syarat Mendapatkan Promo Diskon Tiket Kereta pada HUT ke-80 PT KAI

3 hari lalu

Lintasan kereta api Kelok Mertan di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (Dok. KAI)
Syarat Mendapatkan Promo Diskon Tiket Kereta pada HUT ke-80 PT KAI

Sejumlah promo diskon dalam momen HUT ke-80 KAI itu di antaranya berupa program Flash Sale, Mini Expo, dan Birthday Sale.


HUT Ke-80, KAI Tebar Sejumlah Promo Tiket Kereta Api

5 hari lalu

Penumpang kereta api Tawang Jaya Premium di Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Jawa Tengah, 20 Juli 2025. Antara/Aprillio Akbar
HUT Ke-80, KAI Tebar Sejumlah Promo Tiket Kereta Api

KAI memberikan diskon tarif tiket hingga flash sale Rp 80 ribu untuk semua jarak.


Sebanyak 75 Emiten Mendapat Penghargaan dari Tempo-IDNFinancials

5 hari lalu

Direktu Info Media Digital PT Tempo Inti Media, Wahyu Dhyatmika, memberikan sambutan dalam Malam Apresiasi Emiten di Grand Ballroom, Fairmont Hotel, Jakarta, 19 September 2025. Malam Apresiasi Emiten merupakan penghargaan sekaligus wadah interaksi antar-emiten yang tergabung dalam Indeks52. Tempo/Martin Yogi Pardamean
Sebanyak 75 Emiten Mendapat Penghargaan dari Tempo-IDNFinancials

Sebanyak 75 emiten meraih penghargaan dalam perhelatan Malam Apresiasi Emiten yang dicetuskan oleh Tempo Media Group dan IDNFinancials.


Bank Mandiri Siap Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Lewat Livin' Fest

6 hari lalu

Acara konferensi pers Livin' Fest 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri, di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. Antara/HO-Bank Mandiri
Bank Mandiri Siap Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Lewat Livin' Fest

Bank Mandiri siap mendukung UMKM, industri ekonomi kreatif, dan layanan finansial melalui gelaran Livin' Fest 2025.


AMSI Kecam Gugatan Mentan Amran Sulaiman ke Tempo: Preseden Buruk Kriminalisasi Pers

7 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Agustus 2025. Tempo/Amston Probel
AMSI Kecam Gugatan Mentan Amran Sulaiman ke Tempo: Preseden Buruk Kriminalisasi Pers

Asosiasi Media Siber Indonesia menilai langkah Mentan Amran Sulaiman menggugat Tempo telah melemahkan fungsi Dewan Pers.


KAI Siapkan Promo Tarif Flat Rp 80 Ribu saat HUT 28 September 2025

8 hari lalu

Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT KAI, Rafli Yandra menjelaskan berbagai promo dalam rangka HUT ke-80 PT KAI setelah acara KAI Goes to Campus 2025 yang diadakan di UNS Solo, Jawa Tengah, 16 September 2025. Tempo/Ryanthie
KAI Siapkan Promo Tarif Flat Rp 80 Ribu saat HUT 28 September 2025

KAI memberlakukan tarif flat Rp 80 ribu per penumpang untuk tiket kereta api semua jurusan di seluruh Indonesia pada Minggu, 28 September 2025.


LBH Pers Soroti Gugatan Menteri Amran terhadap Poster Tempo

8 hari lalu

Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat setelah mengikuti sidang pembacaan gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di PN Jakarta Selatan, Senin, 15 September 2025. Tempo/M. Taufan Rengganis
LBH Pers Soroti Gugatan Menteri Amran terhadap Poster Tempo

LBH Pers menilai janggal gugatan yang diajukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap pemuatan poster Tempo. Mengabaikan rekomendasi Dewan Pers


Dapatkan Promo Menginap di Best Western Premier The Hive

9 hari lalu

Best Western Premier The Hive menawarkan paket promosi menginap.
Dapatkan Promo Menginap di Best Western Premier The Hive

Nikmati liburan di Best Western Premier The Hive Jakarta dengan promo menginap tiga hari dua malam.


Amran Sulaiman Gugat Tempo Rp 200 Miliar, LBH Pers: Membungkam Kebebasan Pers

9 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Radityo Baskoro memeriksa kelengkapan berkas kuasa hukum dalam sidang perdana gugatan Menteri Pertanian terhadap Tempo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 15 September 2025. Menteri Amran Sulaiman mempersoalkan poster berita Tempo ihwal kebijakan pengelolaan beras oleh kementerian yang diberi judul
Amran Sulaiman Gugat Tempo Rp 200 Miliar, LBH Pers: Membungkam Kebebasan Pers

LBH Pers menyatakan berita Tempo merupakan wujud kritik dan kontrol sosial atas kebijakan pemerintahan.