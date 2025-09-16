Dapatkan Promo Menginap di Best Western Premier The Hive

Iklan

Info Event- Best Western Premier The Hive ,menghadirkan promo kamar istimewa “3 Days 2 Nights” bagi para tamu yang ingin menikmati kenyamanan menginap dengan harga terjangkau di hotel bintang 4 di Jakarta Timur.

Dengan harga mulai dari Rp 1,199,000 nett, para tamu dapat menikmati pengalaman menginap selama tiga hari dua malam yang dilengkapi sarapan untuk dua orang, gratis berenang dan gym, serta mendapatkan welcome drink saat kedatangan.

Penawaran spesial ini menjadi pilihan tepat bagi keluarga, pasangan, maupun wisatawan yang mencari pengalaman staycation berkesan di jantung kota Jakarta Timur. Promo ini berlaku untuk periode terbatas, sehingga para tamu disarankan untuk segera melakukan reservasi agar tidak kehabisan kesempatan istimewa ini.

“Best Western Premier The Hive selalu berkomitmen memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik bagi setiap tamu. Melalui promo 3 Days 2 Nights ini, kami ingin menghadirkan kenyamanan sekaligus nilai lebih yang sulit ditolak,” ujar Shafana Zanubia, Marketing Communication Best Western Premier The Hive.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan sosial dan layanan dari Hotel Best Western Premier The Hive, silakan kunjungi situs resmi atau media sosial. Untuk pemesanan paket kamar mohon hubungi customer service di nomor whatsapp +62 811-8138-809 atau follow akun official di @bwpthehive. (*)