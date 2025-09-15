Peserta Antusias Ikuti Harris Sentul City Fun Run 2025

Iklan

Info Event- Hotel Harris Sentul City Bogor sukses menyelenggarakan Fun Run 2025 pada Minggu, 14 September 2025. Acara yang menempuh rute sepanjang 5 kilometer ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan.

Sejak pagi, suasana Sentul City dipenuhi semangat kebugaran, keceriaan, serta warna-warni busana sporty colorful yang menjadi dress code utama. Dengan mengusung tema Stay Fit, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan olahraga santai, tetapi juga menjadi ajang kebersamaan yang mengedepankan gaya hidup sehat dan penuh energi positif.

Setelah mengakhiri sesi lari, para peserta disambut dengan sajian refreshment dari Hotel Harris Sentul City Bogor sebagai penyegar. Acara kemudian berlanjut dengan sesi Zumba yang dipandu oleh instruktur profesional.

Suasana semakin meriah ketika ratusan peserta bergerak bersama mengikuti irama musik yang enerjik. Sebagai penutup, panitia membagikan doorprize menarik yang memberikan kejutan sekaligus menambah semarak acara bagi para peserta yang beruntung.

Keseruan semakin lengkap dengan keterlibatan sejumlah komunitas olahraga, komunitas sosial, hingga masyarakat umum yang turut serta. Kehadiran mereka memperkuat semangat kebersamaan, menjadikan Fun Run 2025 sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat.

Dengan sinergi dari sponsor, media partner, komunitas, dan seluruh peserta, Fun Run 2025 Harris Sentul City Bogor berhasil menjadi momentum berharga yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menginspirasi gaya hidup sehat dengan cara yang menyenangkan. “Kami bangga karena acara ini mampu membuktikan bahwa olahraga bisa dikemas menjadi sebuah perayaan penuh warna, energi, dan kebersamaan,” ujar Iwan, General Manager Harris Sentul City Bogor.(*)