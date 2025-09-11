Pencarian Terpopuler

Komunitas Peduli Lingkungan Gelar Edukasi di Bojonggede

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

Komunitas Kampung Ramah Lingkungan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, mengedukasi anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Komunitas Kampung Ramah Lingkungan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, mengedukasi anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Info Event- Komunitas Kampung Ramah Lingkungan (KRL) “Purbotari Satu” Perumahan Puri Bojong Lestari 1,  Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melakukan aksi sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak sejak dini untuk tidak membuang sampah sembarangan khususnya botol plastik .

Warga setempat bersama-sama memasukkan botol bekas ke drop box di beberapa spot di kompleks tersebut , Rabu, 10 September 2025. Hal ini dilakukan agar menjadi kebiasaan bagi anak-anak. Sosialisasi dan aksi ini dilaksanakan oleh pengurus RW, PKK, dan pengurus KRL serta masyarakat bersama para murid dan guru sekolah PAUD Melati yang berada di kompleks tersebut.  

Baca juga:

Atap Sekolah di Cileungsi Ambruk

Menurut Ketua RW 014, Purwono, perumahan Puri Bojong Lestari 1 telah memiliki komunitas Kampung Ramah Lingkungan (KRL) “Purbotari Satu” yang dipimpin Ragimun. Ada beberapa kelompok kerja di dalamnya yakni konservasi penataan lingkungan, sanitasi, peningkatan ekonomi, termasuk kelompok kerja pengelolaan sampah dan bank sampah.

Keberadaan komunitas peduli lingkungan ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi warga untuk terus melakukan pembenahan agar kompleks tersebut lebih tertata, asri, hijau dan mengurangi sampah rumah tangga. Menurut Purwono, keberhasilan program KRL akan terwujud bila terjadi kerjasama dan peran aktif semua warga. (*)

Baca juga:

Pertamina Berdayakan Desa Rantau Dedap dengan Energi Bersih dan Wisata Edukasi

peduli lingkunganEdukasiBojonggedeKabupaten Bogor

