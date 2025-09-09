GGWP Luncurkan Layanan Top-up Game

Iklan

Info Event- GGWP sebagai media gaming dan eSports terdepan di Indonesia, memperluas ekosistemnya dengan meluncurkan layanan GGWP Top Up melalui situs topup.ggwp.id. Kehadiran layanan ini menjadi langkah strategis GGWP untuk semakin dekat dengan komunitas gamer tanah air dengan menyediakan solusi top-up yang terjangkau, cepat, dan aman.



Mengusung tagline “Dompet Aman, Nge-Game Jalan,” GGWP Top Up hadir sebagai alternatif terpercaya bagi gamer untuk memenuhi kebutuhan top up item digital di berbagai game favorit mereka, mulai dari Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, Genshin Impact, hingga judul-judul populer lainnya.



Head of GGWP Brian Chuang mengatakan GGWP Top Up ukan sekadar layanan transaksi, tapi sebagai bagian dari perjalanan GGWP untuk semakin dekat dengan gamer Indonesia. GGWP bukan hanya tempat gamer mendapatkan informasi esports dan gaming saja, tapi juga partner yang bisa dipercaya dalam setiap aktivitas gaming mereka



“Ini adalah langkah awal kami untuk membangun ekosistem gaming yang lebih lengkap. Dari konten, komunitas, hingga layanan transaksi, GGWP ingin menjadi rumah bagi semua gamer di Indonesia,” ujarnya.



GGWP Top Up dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna, sehingga dapat diakses dengan mudah baik oleh gamer kasual maupun kompetitif. Setiap transaksi dilindungi sistem verifikasi untuk memastikan item dikirim langsung ke akun tujuan tanpa penundaan, memberikan rasa aman sekaligus kepastian bagi para pengguna.



Dari sisi pembayaran, GGWP Top Up mendukung berbagai metode mulai dari virtual account bank hingga e-wallet (QRIS, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay), untuk memudahkan gamer memilih opsi sesuai kebutuhan mereka.



Selain menawarkan kecepatan dan keamanan, GGWP Top Up memiliki keunggulan kompetitif yang membedakannya dari layanan lain di pasar. Yakni kemudahan akses bagi semua pengguna, harga yang ramah di kantong gamer, serta promo menarik saat event-event besar.



GGWP dikenal luas sebagai salah satu pemain kunci dalam industri gaming tanah air serta media yang konsisten menghadirkan berita eksklusif, liputan e-Sports, hingga event-event nasional, . Peluncuran layanan top-up ini mempertegas posisi GGWP bukan hanya sebagai media, tetapi juga sebagai platform yang menyatukan konten, komunitas, dan layanan transaksi digital dalam satu ekosistem.



Ke depannya, GGWP Top Up akan memperluas katalog game hingga menghadirkan metode pembayaran yang lebih beragam, demi memberikan pengalaman gaming yang lebih menyeluruh bagi gamer di Indonesia.

Layanan GGWP Top Up sudah bisa diakses melalui topup.ggwp.id. Gamer dapat langsung merasakan mudahnya bertransaksi dengan harga bersahabat, serta menikmati promo launching yang memberikan diskon spesial untuk berbagai game populer.

Kehadiran GGWP Top Up diharapkan dapat memberikan pengalaman gaming yang lebih menyeluruh, memperkuat keterhubungan antar gamer, serta mendukung perkembangan industri game dan e-Sports di Indonesia. (*)