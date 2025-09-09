Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Hotel Prime Plaza Purwakarta Rayakan Ultah ke-29

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Prime Plaza Hotel Purwakarta merayakan ulang tahun ke-29 .
Prime Plaza Hotel Purwakarta merayakan ulang tahun ke-29 .
Iklan

Info Event- Hotel Prime Plaza Purwakarta baru saja merayakan ulang tahun ke-29 dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Acara berlangsung meriah dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang sejak tahun 1996.

Perwakilan dari beberapa staf serta manajemen turut hadir dalam momen ini, termasuk dua karyawan termuda Syntia dan Nafisah yang menerima potongan pertama tumpeng sebagai simbol “Hotel Prime Plaza Purwakarta agar selalu tumbuh dan berkembang”

Baca juga:

Tarif Kamar Hotel di Lombok Naik Jelang MotoGP Indonesia

Perayaan ulang tahun ke-29 ini bukan hanya tentang usia, tapi tentang perjalanan panjang, kerja sama, tawa, dan tentunya komitmen Hotel Prime Plaza  Purwakarta untuk terus memberikan yang terbaik bagi para tamu dan satu sama lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Terima kasih untuk semua yang sudah jadi bagian dari perjalanan ini. Semoga ke depannya, kita bisa terus tumbuh bersama — lebih solid, lebih semangat, “ ujar General Manager Hotel Prime Plaza Purwakarta Ivan Yuwono.(*)

Baca juga:

Okupansi Hotel Yogyakarta selama Libur Maulid Naik di Luar Prediksi

Iklan

Berita Selanjutnya

KH. Imam Jazuli, Lc. M.A., Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon.
Prime PlazaHotelPurwakarta

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tarif Kamar Hotel di Lombok Naik Jelang MotoGP Indonesia

4 jam lalu

Ilustrasi lobby hotel. Shutterstock
Tarif Kamar Hotel di Lombok Naik Jelang MotoGP Indonesia

Jelang MotoGp Indonesia jumlah pemesanan dan tarif kamar hotel di Lombok di Bali Selatan mulai meningkat


Okupansi Hotel Yogyakarta selama Libur Maulid Naik di Luar Prediksi

1 hari lalu

Ilustrasi check-in hotel. (dok. SiteMinder)
Okupansi Hotel Yogyakarta selama Libur Maulid Naik di Luar Prediksi

Pelaku perhotelan semula hanya memperkirakan okupansi hanya mentok di kisaran 40 persen setelah unjuk rasa berakhir ricuh di Yogyakarta.


Hotel-hotel di Thailand Turunkan Tarif

3 hari lalu

Ilustrasi lobby hotel. Shutterstock
Hotel-hotel di Thailand Turunkan Tarif

Jumlah wisatawan Cina ke Thailand diperkirakan akan turun menjadi 4,6 juta tahun ini, dari 6,7 juta pada 2024.


Yogyakarta Dianggap Aman, Okupansi Hotel Naik Saat Demo Marak

6 hari lalu

Suasana kawasan Malioboro Yogyakarta terlihat normal meski terjadi demonstrasi berujung ricuh di kawasan Polda DIY, 29 Agustus 2025. Tempo/Pribadi Wicaksono
Yogyakarta Dianggap Aman, Okupansi Hotel Naik Saat Demo Marak

PHRI DIY mencatat adanya fenomena kenaikan okupansi perhotelan saat aksi unjuk rasa marak di Yogyakarta


Kisah Bisnis Hotel McDonald's yang Gagal

7 hari lalu

Ilustrasi Hotel (pixabay.com)
Kisah Bisnis Hotel McDonald's yang Gagal

Hotel milik perusahaan McDonald's tidak sukses dan akhirnya ditutup hanya dua tahun kemudian pada 2003.


Dapatkan Promosi Menginap di Hotel Tavia Heritage Jakarta

8 hari lalu

Hotel Tavia Heritage Jakarta menawarkan dua paket promosi istimewa.
Dapatkan Promosi Menginap di Hotel Tavia Heritage Jakarta

Hotel Tavia Heritage Jakarta menawarkan dua paket promosi di bulan September untuk para tamu.


Area Paling Banyak Kuman di Lobi Hotel

13 hari lalu

Ilustrasi lobby hotel. Shutterstock
Area Paling Banyak Kuman di Lobi Hotel

Begitu banyak orang menyentuh area yang sama di lobi hotel


Wujudkan Pernikahan Impian di Bigland Bogor Hotel

14 hari lalu

Bigland Bogor Hotel akan menggelar Wedding Marketland (WML) House Tour pada 20-21 September 2025.
Wujudkan Pernikahan Impian di Bigland Bogor Hotel

Acara wedding open house di Bigland Bogor Hotel memberikan pengalaman langsung kepada calon pengantin dan vendor dalam merasakan suasana pernikahan.


92 Kota di Jepang Tertarik Menerapkan Pajak Hotel di Tengah Lonjakan Turis

15 hari lalu

Ilustrasi masuk hotel. Shutterstock
92 Kota di Jepang Tertarik Menerapkan Pajak Hotel di Tengah Lonjakan Turis

Banyak kota diJepang berencana memanfaatkan pungutan tersebut untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata di tengah lonjakan kedatangan turis.


Alasan Koper Sebaiknya Tidak Disimpan di Lantai Hotel

18 hari lalu

Ilustrasi koper. Freepik.com
Alasan Koper Sebaiknya Tidak Disimpan di Lantai Hotel

Pakar perjalanan menjelaskan alasan sebaiknya tidak meletakkan koper di lantai hotel