Hotel Prime Plaza Purwakarta Rayakan Ultah ke-29

Info Event- Hotel Prime Plaza Purwakarta baru saja merayakan ulang tahun ke-29 dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Acara berlangsung meriah dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang sejak tahun 1996.

Perwakilan dari beberapa staf serta manajemen turut hadir dalam momen ini, termasuk dua karyawan termuda Syntia dan Nafisah yang menerima potongan pertama tumpeng sebagai simbol “Hotel Prime Plaza Purwakarta agar selalu tumbuh dan berkembang”

Perayaan ulang tahun ke-29 ini bukan hanya tentang usia, tapi tentang perjalanan panjang, kerja sama, tawa, dan tentunya komitmen Hotel Prime Plaza Purwakarta untuk terus memberikan yang terbaik bagi para tamu dan satu sama lain.

“Terima kasih untuk semua yang sudah jadi bagian dari perjalanan ini. Semoga ke depannya, kita bisa terus tumbuh bersama — lebih solid, lebih semangat, “ ujar General Manager Hotel Prime Plaza Purwakarta Ivan Yuwono.(*)