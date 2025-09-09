Pencarian Terpopuler

Merasakan Cita Rasa Lokal di Sapa Raja Hotels

Hotma Radja Siregar

Sapa Raja Hotels mengelola lebih dari 40 unit properti di sejumlah provinsi di Indonesia.
Info Event- Di tengah dinamika dan persaingan yang kian ketat di industri perhotelan, Sapa Raja Hotels melakukan transformasi strategis. Sejak 30 September 2022, nama korporasi resmi berganti menjadi Sapa Raja Hotels, dengan visi “unique, competitive, innovative” sebagai fondasi utama dalam memberikan pengalaman menginap yang berkesan.

Sapa Raja Hotels saat ini mengelola lebih dari 40 unit properti yang terdiri dari hotel, convention hall, waterpark, hingga sport & leisure centre yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

Sapa Raja Hotels berkomitmen melestarikan dan mempertahankan ciri khas dari setiap daerah yang beragam dengan mengedepankan cita rasa lokal, sentuhan personal dan pelayanan sesuai klasifikasinya. Baik untuk kebutuhan bisnis dan liburan, Sapa Raja Hotels menjawab setiap keinginan tamunya yang membutuhkan ruang rapat, kamar dan waktu bersantai di kolam renang dan pusat kebugaran.

Beberapa properti unggulan Sapa Raja Hotels yakni Sapadia Hotel & Convention Center Siantar yang letaknya di pusat kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Di Jawa Barat terdapat Sutan Raja Hotel & Convention Soreang di Kabupaten Bandung, dengan convention hall berkapasitas hingga 1.500 orang. Lalu ada Beth Kasegaran Theresia di kawasan puncak Bogor, hotel bernuansa Eropa di kawasan Gunung Geulis.

Di Sulawesi Utara, jaringan hotel Sapa Raja menyajikan Sutan Raja Hotel & Convention Center Manado dengan fasilitas convention hingga 3.000 orang. Lalu ada Grand Master Villa Tomohon yang menawarkan pemandangan Gunung Lokon yang memukau.

Sedangkan di Sulawesi Tengah, hadir Sutan Raja Hotel & Convention Center Palu yang berjarak 1,3 km dari Bandara Mutiara SIS Aljufri. The Villa & Sport dan The Guest House Sapa Raja juga terdapat di Provinsi Riau dan Nusa Tenggara Barat.

Sapa Raja Hotels menberikan pelayanan dengan sentuhan personal untuk kebutuhan pelanggan atas meeting room, kamar hotel, fasilitas olahraga, hingga kolam renang.  Pendekatan personal yang mengutamakan kenyamanan dan keramahan khas daerah menjadi ciri khas yang membedakan Sapa Raja Hotels di tengah gempuran industri global. (*)

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

