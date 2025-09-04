Promosi Liburan Akhir Tahun di Hotel Prime Plaza Sanur

Iklan

Info Event- Memasuki penghujung tahun, Bali kembali menjadi destinasi utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Data industri menunjukkan periode Desember hingga awal Januari selalu menjadi puncak kunjungan, didorong oleh liburan sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Tingkat okupansi hotel serta permintaan terhadap pengalaman kuliner dan aktivitas keluarga juga meningkat.

Salah satu hotel yang memanfaatkan momentum ini adalah Prime Plaza Hotel Sanur. Berlokasi strategis di kawasan Sanur yang tenang, hotel ini menjadi alternatif menarik bagi wisatawan yang menginginkan suasana lebih santai dibanding kawasan padat seperti Seminyak atau Canggu. Lokasi hotel menawarkan akses yang mudah ke pantai, pelabuhan, hingga pusat belanja.

Baca juga: 10 Petualangan Seru Penuh Edukasi di Marine Safari Bali

Untuk menyambut perayaan Natal, Hotel Prime Plaza Sanur menghadirkan Christmas Day Buffet Lunch pada 25 Desember 2025. Acara ini dirancang khusus bagi keluarga maupun sahabat yang ingin merayakan kebersamaan dalam suasana hangat dan penuh keceriaan.

Tersedia lebih dari 30 pilihan hidangan dan minuman khas Natal yang dapat dinikmati sepuasnya. Selain itu, para tamu juga akan dihibur dengan live music, pertunjukan sulap, bouncy castle, kids playground, teen games, serta kunjungan kejutan spesial yang menambah keseruan perayaan. Nikmati pula harga khusus dengan benefit tambahan untuk pemesanan sebelum 7 Desember 2025.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menyambut liburan pergantian tahun, Hotel Prime Plaza Sanur juga menghadirkan promo “Stay More Get More”. Dengan menginap lebih lama, para tamu akan mendapatkan berbagai keuntungan ekstra, mulai dari gratis afternoon tea hingga diskon khusus F&B, menjadikan liburan akhir tahun semakin berkesan.

Sanur kini semakin dilirik oleh wisatawan, baik keluarga maupun profesional, karena menawarkan keseimbangan antara ketenangan dan aksesibilitas. Dengan infrastruktur baru seperti Icon Mall Sanur dan jarak yang dekat ke pelabuhan menuju Nusa Penida maupun Nusa Lembongan, kawasan ini semakin relevan bagi wisatawan yang mencari pengalaman berbeda di Bali. (*)