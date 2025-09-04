Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Promosi Liburan Akhir Tahun di Hotel Prime Plaza Sanur

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Menyambut perayaan Natal dan pergantian tahun, Hotel Prime Plaza Sanur menghadirkan promosi menarik.
Menyambut perayaan Natal dan pergantian tahun, Hotel Prime Plaza Sanur menghadirkan promosi menarik.
Iklan

Info Event- Memasuki penghujung tahun, Bali kembali menjadi destinasi utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Data industri menunjukkan periode Desember hingga awal Januari selalu menjadi puncak kunjungan, didorong oleh liburan sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Tingkat okupansi hotel serta permintaan terhadap pengalaman kuliner dan aktivitas keluarga juga meningkat. 

Salah satu hotel yang memanfaatkan momentum ini adalah Prime Plaza Hotel Sanur. Berlokasi strategis di kawasan Sanur yang tenang, hotel ini menjadi alternatif menarik bagi wisatawan yang menginginkan suasana lebih santai dibanding kawasan padat seperti Seminyak atau Canggu. Lokasi hotel menawarkan akses yang mudah ke pantai, pelabuhan, hingga pusat belanja.

Baca juga:

10 Petualangan Seru Penuh Edukasi di Marine Safari Bali

Untuk menyambut perayaan Natal, Hotel Prime Plaza Sanur menghadirkan Christmas Day Buffet Lunch pada 25 Desember 2025. Acara ini dirancang khusus bagi keluarga maupun sahabat yang ingin merayakan kebersamaan dalam suasana hangat dan penuh keceriaan.

Tersedia lebih dari 30 pilihan hidangan dan minuman khas Natal yang dapat dinikmati sepuasnya. Selain itu, para tamu juga akan dihibur dengan live music, pertunjukan sulap, bouncy castle, kids playground, teen games, serta kunjungan kejutan spesial yang menambah keseruan perayaan. Nikmati pula harga khusus dengan benefit tambahan untuk pemesanan sebelum 7 Desember 2025.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menyambut liburan pergantian tahun, Hotel Prime Plaza Sanur juga menghadirkan promo “Stay More Get More”. Dengan menginap lebih lama, para tamu akan mendapatkan berbagai keuntungan ekstra, mulai dari gratis afternoon tea hingga diskon khusus F&B, menjadikan liburan akhir tahun semakin berkesan.

Baca juga:

Heo Ga-yoon 2 Tahun Pulihkan Trauma di Bali

Sanur kini semakin dilirik oleh wisatawan, baik keluarga maupun profesional, karena menawarkan keseimbangan antara ketenangan dan aksesibilitas. Dengan infrastruktur baru seperti Icon Mall Sanur dan jarak yang dekat ke pelabuhan menuju Nusa Penida maupun Nusa Lembongan, kawasan ini semakin relevan bagi wisatawan yang mencari pengalaman berbeda di Bali. (*)

Iklan

Berita Selanjutnya

Lima tahap kegiatan INSTAR, pemeringkatan ESG inisiatif Tempo Data Scince dan Transparency International Indonesia
Liburan Akhir TahunPrime Plaza SanurPromosiBali

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


10 Petualangan Seru Penuh Edukasi di Marine Safari Bali

15 jam lalu

Suasana Marine Safari Bali, Gianyar, 27 Agustus 2025. Tempo/Savero Aristia Wienanto
10 Petualangan Seru Penuh Edukasi di Marine Safari Bali

Berikut ini daftar 10 aktivitas menyenangkan di Marine Safari Bali.


Heo Ga-yoon 2 Tahun Pulihkan Trauma di Bali

2 hari lalu

Heo Ga-yoon. Foto: Instagram.
Heo Ga-yoon 2 Tahun Pulihkan Trauma di Bali

Mantan member 4Minute, Heo Ga-yoon menjadi sorotan usai ungkap alasannya menepi di Bali selama lebih 2 tahun terakhir


Demonstrasi Marak, Dinas Pariwisata Umumkan Bali Aman bagi Wisatawan

2 hari lalu

Sejumlah wisatawan membawa papan selancar saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin, 25 September 2023. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan untuk retribusi sebesar Rp150 ribu kepada turis asing yang masuk Pulau Dewata diterapkan mulai Februari 2024 dan mekanismenya serta tata cara pungutan uang kepada turis asing hingga saat ini masih disusun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Demonstrasi Marak, Dinas Pariwisata Umumkan Bali Aman bagi Wisatawan

Kepala Dinas Pariwisata Bali mengatakan bahwa aktivitas di destinasi-destinasi pariwisata di provinsi itu berjalan seperti biasa


Cerita Budayawan tentang Puluhan Resep Sambal Kerajaan Bali

3 hari lalu

Budayawan sekaligus pakar sambal tradisional Bali, I Gusti Nyoman Darta di Taman Safari Bali, Gianyar, 28 Agustus 2025. Tempo/Savero Aristia Wienanto
Cerita Budayawan tentang Puluhan Resep Sambal Kerajaan Bali

Budayawan sekaligus pakar sambal tradisional Bali, I Gusti Nyoman Darta, mengungkap cerita di balik keragaman sambal kerajaan-kerajaan Bali.


Resep Sambal Matah Tradisional Khas Bali

3 hari lalu

Budayawan sekaligus pakar sambal tradisional Bali, I Gusti Nyoman Darta, membeberkan resep sambal khas Bali dalam Royal Bali Chili Festival di Taman Safari Bali, Gianyar, 28 Agustus 2025. Tempo/Savero Aristia Wienanto
Resep Sambal Matah Tradisional Khas Bali

Budayawan sekaligus pakar sambal tradisional Bali, I Gusti Nyoman Darta, membeberkan resep sambal matah tradisional khas Bali.


Desa Penglipuran Bali jadi Contoh Pelestarian Kebudayaan

5 hari lalu

Penari menampilkan tari kolosal di dekat deretan rumah tradisional saat pembukaan Penglipuran Village Festival 2025 di Desa Wisata Penglipuran, Bangli, Bali, 10 Juli 2025. Antara/Fikri Yusuf
Desa Penglipuran Bali jadi Contoh Pelestarian Kebudayaan

Desa Penglipuran menerapkan kearifan lokal Bali yakni Tri Hita Karana atau tiga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan sesama manusia.


Taman Safari Gelar Festival Sambal Warisan Kerajaan Bali

6 hari lalu

Taman Safari Indonesia menghelat Bali Royal Chili Festival 2025 di Restoran UMA, Taman Safari Bali, Gianyar, 28 Agustus 2025. Tempo/Savero Aristia Wienanto
Taman Safari Gelar Festival Sambal Warisan Kerajaan Bali

Taman Safari menghadirkan 70 jenis sambal tradisional dalam Bali Royal Chili Festival 2025. Berlangsung hingga 7 September 2025.


Apkasi Otonomi Expo 2025 Siap Jadi Gerbang Global Produk Unggulan Daerah

10 hari lalu

Produk hasil kerajinan dan UMKM Kabupaten Batanghari yang dipamerkan di stan Apkasi Otonomi Expo, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/AFRILIA
Apkasi Otonomi Expo 2025 Siap Jadi Gerbang Global Produk Unggulan Daerah

Apkasi Otonomi Expo 2025 jadi ajang kurasi produk unggulan daerah, penguatan rantai pasok, hingga perluasan pasar global.


Bali Punya Robot untuk Membersihkan Sampah di Pantai

12 hari lalu

Pantai Kuta, Bali. TEMPO/Mila Novita
Bali Punya Robot untuk Membersihkan Sampah di Pantai

Bali menghadapi krisis sampah, terutama di kawasan wisata populer seperti Pantai Kuta, Seminyak, Legian, dan Jimbaran pada bulan-bulan tertentu.


Airbnb Klaim Sumbang Rp 35 Triliun dan 200 Ribu Lapangan Kerja untuk RI

15 hari lalu

Vila Maeva. (dok. Airbnb)
Airbnb Klaim Sumbang Rp 35 Triliun dan 200 Ribu Lapangan Kerja untuk RI

Airbnb mencatat kontribusi Rp 35 triliun dan lebih dari 200 ribu lapangan kerja bagi perekonomian Indonesia sepanjang 2024.