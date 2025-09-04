Pencarian Terpopuler

PPI Hannover Gelar Festival Olahraga, Seni, dan Kuliner

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
PPI Hannover menyelenggarakan Sports, Arts, and Culinary Festival
PPI Hannover menyelenggarakan Sports, Arts, and Culinary Festival "PORSERA 2025" pada 30-31 Agustus 2025.
Info Event — Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hannover (PPI Hannover)  mengumumkan kesuksesan penyelenggaraan Sports, Arts, and Culinary Festival “PORSERA 2025” yang berlangsung meriah di Zentrum für Hochschulsport, Hannover, Jerman, pada 30–31 Agustus 2025.

“Tahun ini, selain mini soccer sebagai ciri khas, kami memperkenalkan cabang atletik estafet dan long run sejalan dengan tren lari di Jerman. Tujuan utama kami adalah menyalurkan bakat diaspora Indonesia. Kami juga tidak lupa menyuarakan solidaritas atas tragedi 28 Agustus di Indonesia,” ujar Ketua PPI Hannover 2024/2025 Ibadurrahman Syabani Maulana, .

PORSERA 2025 menjadi ajang prestisius yang mempertemukan ribuan pelajar Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Korea dari berbagai wilayah di Jerman. Para peserta ambil bagian dalam berbagai cabang olahraga dengan penuh antusias, mulai dari atletik, badminton, basket, voli, hingga mini soccer.

PORSERA 2025 dengan seruan ‘Unleash the Athlete in Youdiharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan aktif bagi masyarakat, khususnya diaspora Indonesia di Jerman. Melalui pentas seni dan bazar kuliner khas Indonesia, PPI juga ingin memperkenalkan kekayaan budaya bangsa kepada masyarakat internasional, terutama di Hannover.

“Kami berharap upaya ini tidak hanya menjadi perayaan olahraga dan seni, tetapi juga wujud nyata dari diplomasi budaya Indonesia di kancah global,” ujar Ketua Pelaksana PORSERA 2025 Arya Bahri Saman.

Selain menghadirkan atmosfer kompetitif yang intens dan penuh energi, acara ini juga menjadi panggung perayaan budaya Indonesia melalui bazar kuliner yang menawarkan 30 hidangan otentik khas Nusantara. Kehangatan budaya dan semarak kompetisi ini berhasil menarik perhatian ribuan pengunjung, termasuk masyarakat internasional yang turut merasakan euforia PORSERA 2025.

Kedutaan Besar Indonesia di Jerman kagum melihat PPI Hannover berhasil menyelenggarakan PORSERA dengan bazar dan peserta dari berbagai negara. Ini menunjukkan PORSERA bukan hanya milik mahasiswa Indonesia, tetapi juga menjadi ajang internasional yang mempererat persahabatan lintas budaya. 

Olahraga adalah bentuk diplomasi budaya yang mengajarkan sportivitas, kompetisi sehat, dan perkembangan diri. “Saya mengapresiasi PPI Hannover atas konsistensinya menghadirkan kegiatan positif yang berdampak nyata bagi mahasiswa Indonesia di sini. Keep up the good work," kata Konsul Jenderal RI Hamburg Renata Siagian, . 

PORSERA 2025 terselenggara dengan lancar dan penuh antusiasme. Kesuksesan acara ini berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk KBRI Berlin, KJRI Hamburg, PPI Jerman, Techniker Krankenkasse, GOBA dan Master Bagasi sebagai sponsor, serta PPI TV, Tempo, dan Times Indonesia sebagai media partner

Dengan suksesnya PORSERA 2025, PPI Hannover berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan yang menginspirasi, mempererat persaudaraan pelajar Indonesia, serta memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional.(*) 

PPIFestival SeniOlahragaKuliner

