Kaum Muda Berbagi Ide Kreativitas Digital di Surakarta

Info Event – Di tengah derasnya arus media sosial, anak-anak muda Surakarta memilih panggung berbeda: TEDxSMPI Al Abidin Surakarta Youth 2.0 – Content Creator edition. Dengan tema “Youth in Action”, edisi kedua ini menghadirkan pelajar dan kreator konten untuk berbagi ide segar sekaligus aksi nyata di balik kreativitas digital. Acara ini digelar di Ballroom UNS Tower, Sabtu, 30 Agustus 2025,

“Anak-anak muda hari ini tidak hanya diajak bermimpi, tapi juga bertindak. Melalui forum ini, mereka menunjukkan aksi nyata yang lahir dari ide-ide kritis dan kreatif,” ujar Adi Irma Suryadi, Ketua TEDxSMPI Al Abidin Surakarta Youth.

Rangkaian acara meliputi TEDx Talks, Mini Talkshow, dan Performances. Delapan pelajar dari SMPI Al Abidin Surakarta tampil menyampaikan ide mereka dengan berbagai topik, mulai dari musik, pengalaman pribadi, hinggal isu sosial yang dekat dengan kehidupan remaja. Mereka antara lain Adila Zahra Mumtaza, Zarror Atha Nalendra, M. Iltizam Al Haq, Ayunindita Sofia Wijaya, Shiny Firstka Satria, Zafira Saisha Farraz, Alifia Putri Azkadina, dan M. Yahya Ayyash.

Sedangkan, empat pembicara tamu dari kalangan kreator konten yakni Kinara Seto, Mrkeminggris, Radit Vent, dan Michaelia Balqis—membagikan pengalaman tentang dunia digital, kreativitas, serta dampaknya bagi masyarakat. Format ini dirancang agar tidak hanya menginspirasi, tetapi juga relevan dengan ekosistem anak muda masa kini.

Kepala SMPI Al Abidin Surakarta, Eka Noer Maya Sari, menegaskan tema tahun ini. “Youth in Action” berupaya mengajak anak-anak muda untuk tidak berhenti pada ide. “Mereka harus berani bergerak dan memberi dampak di lingkungannya,” katanya.

Dengan lisensi resmi dari TED, TEDxSMPI Al Abidin Surakarta Youth 2.0 diharapkan memperkuat peran anak muda sebagai agen perubahan—baik di sekolah, dunia digital, dan masyarakat luas.(*)