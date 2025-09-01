Dapatkan Promosi Menginap di Hotel Tavia Heritage Jakarta

Iklan

Info Event– Sambut bulan September dengan liburan seru dan penuh kenyamanan di Hotel Tavia Heritage. Hotel bintang empat yang terletak di kawasan strategis Jakarta Pusat ini menawarkan dua paket promosi istimewa untuk para tamu yang ingin menikmati pengalaman menginap yang berkesan.

Untuk para wisatawan yang mencari liburan singkat namun tetap bugar, Paket Savetember tidak boleh dilewatkan. Hanya dengan Rp 800 ribu net per malam, Anda bisa menikmati menginap di Superior Room dengan sarapan untuk dua orang, serta diskon 10 persen dengan mengikuti akun Instagram @taviheritage.

Anda juga bisa menikmati fasilitas gratis fitness center dan kolam renang, serta bonus massage untuk membuat tubuh lebih rileks. Paket ini cocok untuk Anda yang ingin recharge sejenak dan menikmati waktu berkualitas di Hotel Tavia Heritage dengan harga terjangkau.

Bagi Anda yang ingin berlibur santai tanpa menguras kantong, paket Savecation bisa jadi pilihan yang pas. Cukup dengan Rp 4 juta 50 ribu net, Anda bisa menginap enam malam di Superior Room lengkap dengan sarapan untuk dua orang.

Selain itu, Anda juga akan mendapatkan. Bonusnya gratis laundry 7 helai pakaian setiap hari dan diskon 15 persen untuk food & beverage di restoran hotel. Paket ini pas buat yang ingin menikmati liburan lama dengan kenyamanan maksimal, tanpa khawatir soal biaya.

Hotel Tavia Heritage Jakarta antusias menghadirkan promo-promo spesial ini. Bulan September adalah waktu yang tepat untuk menikmati waktu bersama keluarga atau teman-teman dalam suasana yang lebih tenang dan nyaman.

Melalui paket Savecation dan Savetember, Hotel Tavia Heritage Jakarta ingin memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan hati dan pikiran, dengan harga terjangkau. “Kami berharap para tamu bisa merasakan kualitas pelayanan terbaik yang selalu kami jaga, serta menikmati fasilitas hotel yang kami siapkan sepenuh hati,” ujar Suhendra, General Manager Hotel Tavia Heritage. (*)