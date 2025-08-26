Pencarian Terpopuler

Wujudkan Pernikahan Impian di Bigland Bogor Hotel

Hotma Radja Siregar

Bigland Bogor Hotel akan menggelar Wedding Marketland (WML) House Tour pada 20-21 September 2025.
Info Event - Bigland Bogor Hotel akan menggelar Wedding Marketland (WML) House Tour pada 20–21 September 2025 di Mulia Grand Ballroom, salah satu ballroom favorit di Kota Bogor. Acara wedding open  house ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada calon pengantin dan vendor dalam merasakan suasana pernikahan di venue dengan interior mewah, elegan dan futuristik. 

Acara ini akan berlangsung di Mulia Grand Ballroom dengan nuansa emas yang hangat dan merah elegan, menciptakan kesan mewah sekaligus romantis.  Kombinasi warna ini menjadi favorit untuk pernikahan karena mudah dipadukan dengan berbagai konsep dekorasi. Baik gaya pernikahan Chinese hingga gaya pernikahan tradisional dengan ragam adat yang kaya warna dan detail.

Keindahan bawaan ballroom ini membuat dekorasi tampak memukau tanpa perlu anggaran berlebih sehingga menjadi pilihan venue yang siap tampil mempesona dalam berbagai tema pernikahan. Calon pengantin hanya perlu menambahkan sentuhan personal agar hari  pernikahan semakin berkesan,” ujar General Manager Bigland Bogor Hotel, Intan Pujawati.

WML House Tour memberikan  kemudahan dalam mempersiapkan pernikahan hanya dalam satu langkah. Melalui all-in wedding package dengan berbagai vendor pernikahan ternama di Bogor dan Jakarta, calon pengantin bisa mendapatkan kebutuhan mulai dari dekorasi, dokumentasi, attire, wedding organizer, dan lainnya tanpa perlu lagi repot mencari vendor satu per satu.

Acara WML House Tour ini memberikan kesempatan pada calon  pengantin untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang mendukung kelancaran acara pernikahan. Penawaran tersebut meliputi bonus satu kamar Executive Suite, videotron / LED Screen gratis untuk minimal 500 pax dalam Majestic Package, dan gratis tambahan 75 porsi food stall.

Berikutnya gratis pijat tradisional 60 menit untuk dua orang, harga spesial additional buffet Rp198.000/pax, hingga flash sale eksklusif selama acara berlangsung. Seluruh benefit ini khusus dirancang hanya saat acara untuk  memberikan nilai tambah sekaligus efisiensi bagi persiapan pernikahan.

WML House Tour ini bukan sekedar open house, tetapi sebuah pengalaman menyeluruh yang memungkinkan calon pengantin merasakan langsung suasana pernikahan di Mulia Grand Ballroom. “Kami ingin setiap tamu pulang dengan inspirasi, penawaran terbaik, dan keyakinan bahwa momen istimewa mereka dapat terwujud dengan sempurna di sini,” ujar Maretha Seira, Director of Sales & Marketing Bigland Bogor Hotel.(*)

Pameran seni Art & Bali 2025 akan digelar di Nuanu Creative City, Tabanan, pada 12-14 September.
